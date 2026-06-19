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Inggris merindukan Harry Maguire, namun alasan penolakan kedua itu dijelaskan karena ‘kekhawatiran’ di lini pertahanan masih ada dalam upaya meraih gelar juara Piala Dunia 2026
Maguire diabaikan oleh timnas Inggris meski tampil mengesankan bersama Man Utd
Performa Maguire di klub menjelang akhir musim Liga Premier 2025-26 — saat United memastikan finis di posisi ketiga dan lolos ke Liga Champions — dianggap telah membuatnya masuk dalam bursa calon pemain untuk kembali berlaga di turnamen internasional besar bersama negaranya.
Dengan 66 penampilan untuk timnas, pemain berusia 33 tahun yang tangguh ini belum pernah mengecewakan The Three Lions. Namun, ia harus puas berada di urutan belakang John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn, dan Jarell Quansah dalam hierarki tim. Maguire menceritakan kepada podcast The Rest Is Football bahwa Tuchel memberitahukannya mengenai keputusan tersebut: “Dia menelepon semua orang via FaceTime. Itu panggilan yang cukup canggung.”
Stones dan Konsa mengisi posisi starter saat Inggris memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Kroasia. Pertahanan Inggris sempat terlihat rapuh beberapa kali di babak pertama sebelum The Three Lions akhirnya menang 4-2 di Texas.
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Siapa yang seharusnya menjadi bek tengah utama timnas Inggris?
Saat ditanya mengenai kurangnya sosok pemimpin di lini pertahanan—yang seharusnya membantu menjaga keteraturan unit tersebut—mantan bek sayap Inggris Mills—yang berbicara atas nama betTOM—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, menjelang turnamen ini, situasi pertahanan memang selalu menjadi kekhawatiran — terutama saat turnamen semakin mendalam dan Anda harus menghadapi tim-tim yang lebih baik, beberapa di antaranya sangat, sangat bagus, di babak-babak akhir. Mencari keseimbangan itu tidak akan pernah mudah, menurut saya, dengan skuad yang dipilih.
“Saya sedikit terkejut dengan pemilihan Stones dan Konsa. Saya sudah bilang sejak awal, jika Stones fit, dia harus dimainkan, karena menurut saya dia luar biasa. Tapi saya akan memainkannya berdampingan dengan Marc Guehi. Mereka tidak hanya pernah bermain bersama di Manchester City, tapi juga saling mengenal dari masa di Manchester City. Mereka berlatih bersama setiap hari, memiliki pemahaman, dan telah membangun chemistry itu.
“Reece James, menurut saya dia bek sayap yang fantastis dan pemain sepak bola yang hebat. Untuk bek kiri, Nico O’Reilly tampil luar biasa untuk Manchester City, tapi kekhawatiran saya adalah dia terkadang lebih baik dalam menyerang daripada bertahan, dan dia sering masuk ke area-area berbahaya. Jadi, ya, saya terkejut dengan tidak dimasukkannya Harry Maguire.
“Ketika saya melihat skuad secara keseluruhan, dari segi pertahanan, pada tahap apa beberapa pemain itu akan diturunkan sebagai starter untuk Inggris? Saya tidak yakin beberapa di antaranya akan diturunkan, kecuali jika ada enam atau tujuh pemain yang cedera. Sedangkan Harry Maguire, Anda bisa memasukkannya sebagai pengganti, Anda bisa memainkannya dalam formasi tiga bek jika diperlukan. Anda bisa memanfaatkannya sebagai senjata di lini depan.
“Jadi, ya, masih ada satu atau dua kekhawatiran di lini pertahanan. Babak kedua yang fantastis, penampilan hebat di babak kedua, tapi saya rasa akan ada tantangan yang jauh lebih berat di masa mendatang.”
Mengapa Maguire kembali diabaikan sementara Chalobah justru dipanggil?
Inggris mendapat kesempatan kedua untuk memasukkan Maguire ke dalam skuad mereka, setelah bintang serba bisa Newcastle, Livramento, terpaksa mundur. Dalam keputusan lain yang cukup mengejutkan, bek Chelsea Trevoh Chalobah—yang baru sekali tampil untuk tim senior—dipanggil.
Ketika ditanya apakah Maguire telah merusak hubungannya dengan komentar yang dilontarkannya segera setelah penolakan awalnya, Mills menambahkan alasan mengapa undangan justru diberikan kepada pemain lain: “Saya harus berasumsi bahwa ketika skuad diumumkan—tiga minggu lalu, tiga setengah, atau empat minggu lalu—Thomas Tuchel pasti telah mengatakan kepada empat atau lima pemain, ‘jaga kebugaranmu dan tetap siap, karena kamu ada di daftar cadangan dan jika terjadi sesuatu, kamu mungkin akan mendapat telepon’.
“Itu sulit karena kalian tidak terlibat di dalamnya, sementara sebagian besar pemain dan rekan setim kalian sedang berada di Piala Dunia atau sedang berlibur, menikmati waktu mereka, dan melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Namun, kalian harus berlatih sendirian, terus berlatih—sangat, sangat sulit untuk mencapai tahap itu dan siap jaga-jaga.
“Jadi, saya menduga itulah alasan mengapa ada daftar yang mungkin berisi empat atau lima orang yang diberi tahu bahwa mereka memiliki kesempatan jika ada yang cedera, dan mungkin itulah sebabnya panggilan itu datang.”
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Akankah Maguire kembali membela Inggris saat Three Lions melanjutkan perjuangan mereka di Piala Dunia?
Apa pun alasannya, Maguire—yang absen di Euro 2024 akibat cedera betis—terpaksa menonton dari jauh. Dengan Tuchel yang terus lebih memilih opsi lain, karier internasionalnya mungkin telah berakhir.
Inggris, yang telah mengumpulkan tiga poin dan mulai membangun momentum di Amerika Utara dalam upaya mengakhiri 60 tahun penantian tanpa gelar, akan kembali beraksi saat menghadapi Ghana di Gillette Stadium—markas tim NFL New England Patriots—pada hari Selasa.