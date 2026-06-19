Inggris merindukan Harry Maguire, namun alasan penolakan kedua itu dijelaskan karena ‘kekhawatiran’ di lini pertahanan masih ada dalam upaya meraih gelar juara Piala Dunia 2026

Saat ditanya mengenai kurangnya sosok pemimpin di lini pertahanan—yang seharusnya membantu menjaga keteraturan unit tersebut—mantan bek sayap Inggris Mills—yang berbicara atas nama betTOM—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, menjelang turnamen ini, situasi pertahanan memang selalu menjadi kekhawatiran — terutama saat turnamen semakin mendalam dan Anda harus menghadapi tim-tim yang lebih baik, beberapa di antaranya sangat, sangat bagus, di babak-babak akhir. Mencari keseimbangan itu tidak akan pernah mudah, menurut saya, dengan skuad yang dipilih.

“Saya sedikit terkejut dengan pemilihan Stones dan Konsa. Saya sudah bilang sejak awal, jika Stones fit, dia harus dimainkan, karena menurut saya dia luar biasa. Tapi saya akan memainkannya berdampingan dengan Marc Guehi. Mereka tidak hanya pernah bermain bersama di Manchester City, tapi juga saling mengenal dari masa di Manchester City. Mereka berlatih bersama setiap hari, memiliki pemahaman, dan telah membangun chemistry itu.

“Reece James, menurut saya dia bek sayap yang fantastis dan pemain sepak bola yang hebat. Untuk bek kiri, Nico O’Reilly tampil luar biasa untuk Manchester City, tapi kekhawatiran saya adalah dia terkadang lebih baik dalam menyerang daripada bertahan, dan dia sering masuk ke area-area berbahaya. Jadi, ya, saya terkejut dengan tidak dimasukkannya Harry Maguire.

“Ketika saya melihat skuad secara keseluruhan, dari segi pertahanan, pada tahap apa beberapa pemain itu akan diturunkan sebagai starter untuk Inggris? Saya tidak yakin beberapa di antaranya akan diturunkan, kecuali jika ada enam atau tujuh pemain yang cedera. Sedangkan Harry Maguire, Anda bisa memasukkannya sebagai pengganti, Anda bisa memainkannya dalam formasi tiga bek jika diperlukan. Anda bisa memanfaatkannya sebagai senjata di lini depan.

“Jadi, ya, masih ada satu atau dua kekhawatiran di lini pertahanan. Babak kedua yang fantastis, penampilan hebat di babak kedua, tapi saya rasa akan ada tantangan yang jauh lebih berat di masa mendatang.”