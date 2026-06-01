Inggris merekrut Thomas Tuchel untuk memenangkan Piala Dunia 2026 - hasil di bawah itu harus dianggap sebagai kegagalan

Tuchel mulai bekerja secara serius pada Maret 2025, dan tak dapat disangkal bahwa kampanye kualifikasi Piala Dunia yang dipimpinnya sangat mengesankan; Inggris berhasil finis di puncak grup yang berisi Serbia, Albania, Latvia, dan Andorra dengan catatan delapan kemenangan dari delapan pertandingan, dan, yang luar biasa, tanpa kebobolan satu gol pun.
Ada juga tanda-tanda gaya permainan yang koheren, dengan Elliot Anderson dan Morgan Rogers muncul sebagai pemain kunci dalam sistem manajer yang berwawasan ke depan, cair, dan berbasis penguasaan bola.
Maka, Anda mungkin berpikir bahwa mereka akan menjadi salah satu negara yang paling ditakuti menjelang ajang bergengsi FIFA musim panas ini. Namun, sejujurnya, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang bisa diharapkan dari Three Lions yang tampil dengan wajah baru ini ketika ajang utama dimulai pada 11 Juni.
Hal itu terutama disebabkan oleh hasil-hasil pertandingan persahabatan yang sangat mengkhawatirkan melawan lawan-lawan yang kemungkinan akan mereka hadapi di babak gugur yang diperpanjang dalam turnamen yang telah direvisi; pada Juni 2025, tim asuhan Tuchel dihancurkan oleh raksasa Afrika Senegal dalam penampilan yang sangat buruk di City Ground Nottingham Forest, sebelum jeda internasional Maret yang mengecewakan melihat mereka imbang dengan Uruguay sebelum menelan kekalahan memalukan dari Jepang di pertandingan terakhir sebelum manajer menentukan skuad Piala Dunia finalnya.
Inggris juga belum pernah menghadapi negara lain yang berada di 10 besar peringkat dunia FIFA di bawah asuhan Tuchel, dan mereka tidak akan melakukannya sebelum turnamen utama dimulai karena mereka hanya memiliki jadwal pertandingan persahabatan praturnamen melawan Selandia Baru dan Kosta Rika begitu mereka mendarat di Amerika Serikat.
Senegal, Uruguay, dan Jepang adalah satu-satunya negara 20 besar yang pernah mereka hadapi, dan The Three Lions belum pernah menang dalam pertemuan-pertemuan tersebut.