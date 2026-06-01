Inggris merekrut Thomas Tuchel untuk memenangkan Piala Dunia 2026 - hasil di bawah itu harus dianggap sebagai kegagalan

Sejak awal, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) tidak segan-segan mengakui bahwa Tuchel direkrut dengan tujuan tunggal untuk memenangkan Piala Dunia 2026 — meskipun kontraknya kini telah diperpanjang hingga akhir Euro 2028 yang akan digelar di kandang sendiri — karena mereka sekali lagi berisiko dituduh arogan dan merasa berhak atas segalanya di kancah internasional.

Kontrak awal mantan manajer Chelsea selama 18 bulan itu secara jelas berlaku hingga akhir turnamen dan tidak lebih dari itu, mencerminkan tekad (dan keputusasaan) Inggris untuk fokus sepenuhnya pada upaya melangkah lebih jauh daripada yang mereka lakukan di bawah kepemimpinan Sir Gareth Southgate dan mengakhiri penantian menyakitkan selama enam dekade untuk trofi besar.

Setelah penunjukan Tuchel pada Oktober 2024, CEO FA Mark Bullingham mengatakan: "Pada dasarnya, kami ingin merekrut tim pelatih untuk memberi kami peluang terbaik memenangkan turnamen besar, dan kami yakin mereka akan melakukannya. Thomas dan tim memiliki fokus tunggal untuk memberi kami peluang terbaik memenangkan Piala Dunia 2026."

Manajer baru itu mengulang pernyataan tersebut dalam konferensi pers pertamanya, dengan mengatakan: "Tujuannya tidak lain adalah yang terbesar di dunia sepak bola."

Perpanjangan kontrak terjadi pada Februari setelah kampanye kualifikasi bersejarah The Three Lions, dan ketika ditanya saat itu apakah ia yakin Inggris bisa memenangkan Piala Dunia musim panas ini, Tuchel menegaskan kembali: "Ya, kami yakin, tentu saja kami yakin. Kami tahu betapa sulitnya hal itu dan tentu saja beberapa negara lain juga akan percaya, tetapi kami yakin bahwa kami bisa memainkan peran yang kuat dan kami akan berjuang untuk itu."