Thomas Tuchel England
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Inggris merekrut Thomas Tuchel untuk memenangkan Piala Dunia 2026 - hasil di bawah itu harus dianggap sebagai kegagalan

Ketika Thomas Tuchel ditunjuk sebagai manajer baru Timnas Inggris pada Oktober 2024, ia diberi tugas yang jelas: Menjuarai Piala Dunia 2026. Sekitar 20 bulan berlalu dan turnamen tersebut kini semakin mendekat, sementara pengumuman skuad The Three Lions telah memperjelas betapa beratnya tugas yang menanti sang pelatih asal Jerman saat mereka tiba di Amerika Utara.

Inggris mungkin masuk dalam jajaran favorit Piala Dunia berkat kampanye kualifikasi yang sempurna, namun pada kenyataannya mereka masih menjadi variabel yang sulit diprediksi di bawah asuhan pelatih yang relatif baru, meski hari-hari menjelang dimulainya ajang unggulan FIFA semakin mendekat.

Namun, Tuchel jelas bertekad untuk melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri, tetap setia pada pernyataan awalnya bahwa ia tidak takut untuk mengambil keputusan yang tidak populer saat ia mengumumkan salah satu skuad turnamen paling kontroversial sepanjang masa, dengan sejumlah nama besar yang ditinggalkan di rumah.

Keyakinan sang manajer adalah bahwa ini adalah kelompok yang mampu mengakhiri 60 tahun penderitaan Inggris di ajang sepak bola pria - tetapi hasil yang kurang dari itu harus dianggap sebagai kegagalan.

    'Fokus tunggal'

    Sejak awal, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) tidak segan-segan mengakui bahwa Tuchel direkrut dengan tujuan tunggal untuk memenangkan Piala Dunia 2026 — meskipun kontraknya kini telah diperpanjang hingga akhir Euro 2028 yang akan digelar di kandang sendiri — karena mereka sekali lagi berisiko dituduh arogan dan merasa berhak atas segalanya di kancah internasional.

    Kontrak awal mantan manajer Chelsea selama 18 bulan itu secara jelas berlaku hingga akhir turnamen dan tidak lebih dari itu, mencerminkan tekad (dan keputusasaan) Inggris untuk fokus sepenuhnya pada upaya melangkah lebih jauh daripada yang mereka lakukan di bawah kepemimpinan Sir Gareth Southgate dan mengakhiri penantian menyakitkan selama enam dekade untuk trofi besar.

    Setelah penunjukan Tuchel pada Oktober 2024, CEO FA Mark Bullingham mengatakan: "Pada dasarnya, kami ingin merekrut tim pelatih untuk memberi kami peluang terbaik memenangkan turnamen besar, dan kami yakin mereka akan melakukannya. Thomas dan tim memiliki fokus tunggal untuk memberi kami peluang terbaik memenangkan Piala Dunia 2026."

    Manajer baru itu mengulang pernyataan tersebut dalam konferensi pers pertamanya, dengan mengatakan: "Tujuannya tidak lain adalah yang terbesar di dunia sepak bola."

    Perpanjangan kontrak terjadi pada Februari setelah kampanye kualifikasi bersejarah The Three Lions, dan ketika ditanya saat itu apakah ia yakin Inggris bisa memenangkan Piala Dunia musim panas ini, Tuchel menegaskan kembali: "Ya, kami yakin, tentu saja kami yakin. Kami tahu betapa sulitnya hal itu dan tentu saja beberapa negara lain juga akan percaya, tetapi kami yakin bahwa kami bisa memainkan peran yang kuat dan kami akan berjuang untuk itu."

    Faktor yang belum diketahui

    Tuchel mulai bekerja secara serius pada Maret 2025, dan tak dapat disangkal bahwa kampanye kualifikasi Piala Dunia yang dipimpinnya sangat mengesankan; Inggris berhasil finis di puncak grup yang berisi Serbia, Albania, Latvia, dan Andorra dengan catatan delapan kemenangan dari delapan pertandingan, dan, yang luar biasa, tanpa kebobolan satu gol pun.

    Ada juga tanda-tanda gaya permainan yang koheren, dengan Elliot Anderson dan Morgan Rogers muncul sebagai pemain kunci dalam sistem manajer yang berwawasan ke depan, cair, dan berbasis penguasaan bola.

    Maka, Anda mungkin berpikir bahwa mereka akan menjadi salah satu negara yang paling ditakuti menjelang ajang bergengsi FIFA musim panas ini. Namun, sejujurnya, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang bisa diharapkan dari Three Lions yang tampil dengan wajah baru ini ketika ajang utama dimulai pada 11 Juni.

    Hal itu terutama disebabkan oleh hasil-hasil pertandingan persahabatan yang sangat mengkhawatirkan melawan lawan-lawan yang kemungkinan akan mereka hadapi di babak gugur yang diperpanjang dalam turnamen yang telah direvisi; pada Juni 2025, tim asuhan Tuchel dihancurkan oleh raksasa Afrika Senegal dalam penampilan yang sangat buruk di City Ground Nottingham Forest, sebelum jeda internasional Maret yang mengecewakan melihat mereka imbang dengan Uruguay sebelum menelan kekalahan memalukan dari Jepang di pertandingan terakhir sebelum manajer menentukan skuad Piala Dunia finalnya.

    Inggris juga belum pernah menghadapi negara lain yang berada di 10 besar peringkat dunia FIFA di bawah asuhan Tuchel, dan mereka tidak akan melakukannya sebelum turnamen utama dimulai karena mereka hanya memiliki jadwal pertandingan persahabatan praturnamen melawan Selandia Baru dan Kosta Rika begitu mereka mendarat di Amerika Serikat.

    Senegal, Uruguay, dan Jepang adalah satu-satunya negara 20 besar yang pernah mereka hadapi, dan The Three Lions belum pernah menang dalam pertemuan-pertemuan tersebut.

    Membuat masalah bagi dirinya sendiri

    Hasil dan penampilan pada bulan Maret tampaknya menjadi titik puncak bagi Tuchel, yang kemudian mengambil beberapa keputusan kontroversial dan tegas dalam menentukan skuad akhir beranggotakan 26 pemain, karena banyak pemain yang turun dalam laga melawan Uruguay dan Jepang secara tak terduga dicoret.

    Daftar pemain yang absen tersebut antara lain Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Cole Palmer, Phil Foden, dan Morgan Gibbs-White, sementara pemain seperti Dan Burn, Jarell Quansah, Djed Spence, Jordan Henderson, dan Ivan Toney justru dipanggil, yang memicu reaksi keras di media dan dunia maya karena banyak penggemar yang tidak percaya dengan beberapa keputusan seleksi tersebut.

    Tidak diragukan lagi bahwa Tuchel mengambil risiko besar dengan menyingkirkan sejumlah bintang yang berpotensi memberikan dampak besar; Maguire memiliki pengalaman turnamen dan dapat membuat perbedaan di kedua kotak penalti, Alexander-Arnold dan Wharton bisa menjadi pembuka kunci melawan pertahanan yang rapat, sementara Palmer, Foden, dan Gibbs-White semuanya memiliki kemampuan untuk muncul dengan momen yang mengubah permainan dalam serangan - yang pertama, khususnya, telah membuktikannya di Euro 2024, dengan assist di semifinal dan gol di final.

    Masalah kedalaman

    Mengenai para pemain yang dibawa dalam skuad ke Amerika Utara, ada kekhawatiran serius terkait kurangnya kedalaman skuad, mengingat beberapa pemain yang absen.

    Sulit untuk membantah bahwa Tuchel tidak memasukkan susunan pemain inti terkuatnya, tetapi banyak pihak yang skeptis akan bertanya-tanya dari mana dampak positif akan datang dalam situasi-situasi sulit yang sering Anda temui dalam turnamen sepak bola.

    Bangku cadangan Inggris kemungkinan akan terdiri dari dua kiper, Tino Livramento, Spence, John Stones, Burn, Quansah, Kobbie Mainoo, Henderson, Jude Bellingham atau Rogers, Eberechi Eze, Marcus Rashford, Noni Madueke, Toney, dan Ollie Watkins.

    Kenyataan pahitnya adalah hanya segelintir nama dari daftar tersebut yang memberikan keyakinan bahwa mereka dapat tampil maksimal di momen-momen krusial, sementara banyak yang kurang berpengalaman dalam turnamen. Jika Inggris mengalami kesulitan di Amerika Utara, para kritikus akan langsung menyoroti pemilihan skuad sebagai titik awal di mana segala sesuatunya mulai berantakan.

    'Tim-timlah yang memenangkan kejuaraan'

    Sejujurnya, Tuchel telah menegaskan sejak awal bahwa ia tidak takut mengambil keputusan yang tidak populer dan kontroversial, dan ia tetap teguh pada pilihan skuadnya meski menghadapi reaksi negatif.

    "Sejak hari pertama, kami sudah jelas bahwa kami berusaha membangun tim terbaik yang mungkin, yang tidak selalu berarti 26 pemain paling berbakat," katanya dalam konferensi pers setelah skuadnya diumumkan secara resmi. "Tim yang memenangkan kejuaraan - dan apa yang kami coba capai hanya bisa dicapai sebagai sebuah tim. Kami memiliki pemain yang siap dan berkomitmen pada semangat tim serta sikap tidak egois.

    "Kami memiliki spesialis untuk berbagai skenario - saat kami memimpin, saat kami mengejar hasil. Kami selalu mengatakan ingin menjadi tim yang kuat dalam situasi bola mati, jadi kami memiliki spesialis untuk itu, dan kami ingin menjadi tim yang kuat dalam adu penalti, kami memiliki spesialis untuk itu."

    Dia kemudian menambahkan: "Ini tentang membangun persaudaraan dan energi tertentu, lalu kami dapat menularkannya kepada para penggemar kami. Begitu kami berhasil melakukannya, segalanya menjadi mungkin. Kami akan berusaha memenangkan turnamen ini."

    Ahli piala

    Namun, ketika keributan seputar skuad Tuchel yang kontroversial mereda, yang akan menjadi penentu hanyalah hasil—dan manajer ini memiliki rekam jejak yang terbukti mampu meraihnya, terutama di kompetisi piala.

    Di Borussia Dortmund, ia membawa timnya ke final DFB-Pokal dalam dua musim pertamanya sebagai pelatih, mengakhiri penantian lima tahun untuk trofi besar pada percobaan kedua pada 2017 saat BVB mengalahkan Eintracht Frankfurt di Berlin.

    Pelatih asal Jerman itu kemudian mengangkat trofi Coupe de France pada musim keduanya bersama Paris Saint-Germain, meskipun prestasi tersebut terbilang kurang mengesankan mengingat dominasi mereka di kompetisi domestik. Ia juga membawa klub tersebut ke final Liga Champions pertamanya pada 2020, di mana PSG harus menelan kekalahan tipis dari Bayern Munich.

    Selama masa jabatannya di Chelsea, Tuchel sekali lagi menunjukkan kemampuannya dalam kompetisi piala, membawa The Blues ke empat final dari lima kompetisi piala yang ia tangani. Puncaknya tentu saja membawa tim yang tidak diunggulkan meraih gelar Liga Champions kedua pada 2021, dengan mengalahkan Manchester City asuhan Pep Guardiola di final. Hal itu terjadi dua pekan setelah Chelsea dikalahkan Leicester City di final Piala FA, dan mereka pun harus menelan kekalahan menyakitkan di final Piala FA dan Carabao Cup 2022 melawan Liverpool melalui adu penalti.

    Tentu saja, ini belum termasuk kesuksesannya di liga, yang mencakup gelar juara di Prancis dan Jerman, meskipun Bayern baru saja merebut gelar juara pada tahun 2023 setelah Dortmund mengalami kekalahan memalukan di hari terakhir.

    'Bangun persaudaraan, bermainlah dengan keberanian'

    Setelah menyadari bahwa skuad pemain Inggris saat ini mampu mengakhiri penantian yang sangat lama untuk meraih trofi besar, FA jelas bertekad untuk menunjuk seseorang yang mampu membawa mereka meraih kesuksesan, dan Tuchel tak diragukan lagi merupakan salah satu dari sedikit pelatih elit yang mampu mewujudkan hal itu saat ia menghadapi tantangan terbesar dalam karier kepelatihannya hingga saat ini.

    Inggris mungkin masih menjadi variabel yang belum pasti, tetapi apa pun yang kurang dari target awalnya untuk memenangkan Piala Dunia harus dianggap sebagai kegagalan - dan tugas yang ada tampak semakin menakutkan mengingat para pemain yang telah dipilih dan mereka yang terlewatkan. Namun, jika mantra 'tim di atas bakat' Tuchel membuahkan hasil, maka sedikit yang akan meragukan penilaian sang manajer.

    Ketika ditanya apa yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan di Amerika Utara, Tuchel baru-baru ini mengatakan: "Kami membutuhkan sedikit keberuntungan. Kami harus memilih skuad dengan tepat. Tetap sehat. Menangkap momentum. Membangun kekompakan. Bermain dengan keberanian dan semangat. Dan memanfaatkan momen-momen spesial.

    "Begitu kita, semoga saja, lolos ke babak gugur, ini adalah permainan yang ditentukan oleh selisih tipis. Hal ini tidak akan tercapai tanpa keberanian yang luar biasa. Tidak semuanya ada di tangan kita, tetapi bagus untuk mengutarakan tujuan tersebut."

