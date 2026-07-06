Sementara itu, pelatih kepala Meksiko, Aguirre, juga menurunkan pemain Milan, Santiago Gimenez, untuk mencoba segala cara, namun penampilannya hanya berlangsung sebentar karena, dalam upaya melakukan tekel, ia mengalami keseleo parah pada pergelangan kaki kanannya yang akan dievaluasi dalam beberapa jam ke depan, namun hal ini berisiko mempersulit rencana transfer klub Rossoneri – yang semula berencana melepasnya – jika cedera tersebut ternyata serius. Serangan putus asa tuan rumah untuk mencetak hasil imbang 3-3 yang mengejutkan dan membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu terhenti oleh barisan pertahanan lima pemain yang diturunkan oleh Tuchel, yang tetap kokoh bahkan selama dua belas menit tambahan waktu yang terasa tak berujung, di Stadion Azteca yang terus mendukung tim nasionalnya hingga akhir. Inggris menang dan merayakan lolosnya mereka ke perempat final untuk ketiga kalinya berturut-turut, sekaligus menghancurkan impian Meksiko. Dalam perayaan pasca-pertandingan, terjadi insiden lain dari pertandingan yang luar biasa ini: Jordan Henderson, saat berusaha kembali ke lapangan setelah merayakan bersama para pendukung, mencoba melompati papan iklan namun tersandung dan terjatuh dengan keras hingga mengalami cedera pergelangan tangan yang memaksanya meninggalkan stadion dengan tandu. Menurut pelatih Tuchel, cedera tersebut cukup serius, sehingga memaksanya untuk mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia lebih awal.