Inggris menorehkan satu halaman kecil dalam sejarah sepak bola dan Piala Dunia, dengan menjadi tim pertama sepanjang sejarah yang mengalahkan Meksiko di Stadion Azteca dalam pertandingan Piala Dunia, serta tim ketiga yang berhasil menaklukkan stadion bersejarah Tricolor tersebut, menyusul prestasi sebelumnya yang diraih Kosta Rika dan Honduras pada tahun 2002 dan 2013. Kemenangan 3-2 yang diraih pasukan Thomas Tuchel, didorong oleh dua gol dari Bellingham yang tampil gemilang serta tendangan penalti dari Kane yang tak pernah mengecewakan – yang kini mengoleksi 6 gol di klasemen pencetak gol terbanyak, berada di belakang trio Messi, Mbappé, dan Haaland – memastikan tiket mereka ke perempat final turnamen ini, di mana pada hari Sabtu mereka akan menghadapi Norwegia di Miami, yang berhasil menyingkirkan Brasil.
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Inggris menorehkan sejarah di Stadion Azteca: menang 3-2 atas Meksiko meski bermain dengan pemain lebih sedikit, Bellingham dan Kane mengantarkan tim asuhan Tuchel ke perempat final Piala Dunia. Kini giliran Norwegia
MALAM DI BELLINGHAM
Segala macam hal terjadi pada malam itu di Kota Meksiko, dengan kick-off yang tertunda dua jam dari jadwal semula akibat badai yang melanda ibu kota Meksiko dan peringatan bahaya petiryang dikeluarkan beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Pertandingan yang berhasil dikuasai Inggris, berkat penampilan gemilang Pickford di bawah mistar gawang, berkat dua gol yang dicetak Jude Bellingham di babak pertama, hanya dalam waktu 90 detik: pada menit ke-36, Saka mengirim umpan silang dari sisi kanan yang disambut sundulan oleh bintang Real Madrid itu untuk mengalahkan Rangel, sementara pada menit ke-38, kerja sama dengan Kane memfasilitasi sentuhan mudah dari jarak dekat yang menggandakan keunggulan. Namun, tim Meksiko asuhan Aguirre patut diapresiasi karena tidak panik dan sebelum jeda babak pertama, melalui kerumunan di kotak penalti, Quinones (yang mencetak gol keempatnya di Piala Dunia ini) berhasil mencetak gol yang memperkecil kedudukan menjadi 1-2 dan membangkitkan harapan.
DI BAWAH BENDERA KANE
Harapan itu kembali berkobar di awal babak kedua ketika Quansah—yang dipilih Tuchel untuk menggantikan Spence dalam susunan pemain inti—melakukan tekel ceroboh terhadap Gallardo: wasit Faghani, yang mendapat masukan dari VAR, tak bisa tidak mengeluarkan kartu merah yang membuat Inggris harus bermain dengan satu pemain lebih sedikit sejak menit ke-54. Namun, justru di saat paling sulit itulah Tiga Singa kembali memberikan pukulan telak pada pertandingan: pada menit ke-60, Kane memberikan umpan kepada Gordon yang, setelah dijatuhkan oleh Rengel, mendapatkan tendangan penalti yang kemudian dieksekusi dengan sempurna oleh penyerang Bayern Munich tersebut untuk mencetak gol ke-14-nya di Piala Dunia. Sama seperti Gerd Müller, ia kini hanya tertinggal satu gol dari Ronaldo “Il Fenomeno” dan dua gol dari Klose, yang kini sudah tidak lagi memegang rekor tersebut. Kane seolah-olah bisa menentukan nasib pertandingan, namun secara tak terduga, delapan menit kemudian, justru dia yang melakukan pelanggaran di kotak penaltinya sendiri saat berusaha mengantisipasi pergerakan Gutierrez, sehingga memungkinkan Raul Jimenez (gol ketiganya di turnamen ini) untuk mengalahkan Pickford dan mengubah skor menjadi 2-3, sekaligus membuka kembali peluang bagi tim lawan.
GIMENEZ DAN HENDERSON, PUKULAN YANG KERAS
Sementara itu, pelatih kepala Meksiko, Aguirre, juga menurunkan pemain Milan, Santiago Gimenez, untuk mencoba segala cara, namun penampilannya hanya berlangsung sebentar karena, dalam upaya melakukan tekel, ia mengalami keseleo parah pada pergelangan kaki kanannya yang akan dievaluasi dalam beberapa jam ke depan, namun hal ini berisiko mempersulit rencana transfer klub Rossoneri – yang semula berencana melepasnya – jika cedera tersebut ternyata serius. Serangan putus asa tuan rumah untuk mencetak hasil imbang 3-3 yang mengejutkan dan membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu terhenti oleh barisan pertahanan lima pemain yang diturunkan oleh Tuchel, yang tetap kokoh bahkan selama dua belas menit tambahan waktu yang terasa tak berujung, di Stadion Azteca yang terus mendukung tim nasionalnya hingga akhir. Inggris menang dan merayakan lolosnya mereka ke perempat final untuk ketiga kalinya berturut-turut, sekaligus menghancurkan impian Meksiko. Dalam perayaan pasca-pertandingan, terjadi insiden lain dari pertandingan yang luar biasa ini: Jordan Henderson, saat berusaha kembali ke lapangan setelah merayakan bersama para pendukung, mencoba melompati papan iklan namun tersandung dan terjatuh dengan keras hingga mengalami cedera pergelangan tangan yang memaksanya meninggalkan stadion dengan tandu. Menurut pelatih Tuchel, cedera tersebut cukup serius, sehingga memaksanya untuk mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia lebih awal.
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