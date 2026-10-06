Kemenangan komprehensif ini membuat Inggris berada di posisi kedua Grup A3 Nations League dengan sembilan poin. Mereka bangkit dengan brilian dari kekalahan 3-2 pada laga pembuka melawan Spanyol dengan meraih tiga kemenangan beruntun: kemenangan tandang 2-0 atas Ceko, pesta gol 7-0 yang menakjubkan atas Kroasia, dan kemenangan nyaman 3-0 malam ini. Spanyol tetap berada di puncak grup dengan 12 poin setelah menang 2-1 atas Kroasia, yang berarti persaingan untuk posisi teratas masih berlangsung sangat ketat. Ceko berada di dasar klasemen tanpa satu pun poin.