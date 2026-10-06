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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Inggris mengamankan kemenangan dominan 3-0 atas Ceko di Nations League pada malam bersejarah bagi Harry Kane

Match report
England vs Czechia
England
Czechia
UEFA Nations League A
H. Kane

Harry Kane merayakan tonggak monumental dengan mencetak dua gol pada penampilan internasionalnya yang ke-125 untuk membawa Inggris meraih kemenangan nyaman 3-0 atas Ceko di Nations League. Sang kapten menciptakan gol pembuka sebelum dua kali mencatatkan namanya di papan skor, memastikan negaranya mengamankan tiga poin vital untuk terus menekan pemuncak grup, Spanyol.

  • Kane menginspirasi kemenangan Inggris

    Inggris mendominasi jalannya pertandingan sejak peluit pertama melawan Ceko pada Selasa. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-27 ketika Kane melepaskan umpan silang berbahaya ke area penalti, yang memaksa Vladimir Coufal mencetak gol bunuh diri yang konyol. Thomas Tuchel melihat timnya menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Elliot Anderson melepaskan umpan brilian kepada Morgan Rogers, yang mengirimkan umpan silang sempurna dengan sentuhan pertama agar Kane menuntaskannya dari jarak dekat, menandai malam spesialnya dengan penyelesaian khas.

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    Dominasi babak kedua memastikan kemenangan

    Tim tuan rumah mempertahankan ritme impresif mereka setelah jeda, dengan Jude Bellingham dan Trent Alexander-Arnold mengorkestrasi serangan dari sisi kanan. Kane memastikan gol keduanya pada malam itu pada menit ke-57 untuk mengubah skor menjadi 3-0. Lewis Hall mengirimkan sepak pojok akurat ke tiang jauh, memungkinkan Kane melompat paling tinggi dan menanduk bola melewati Lukas Hornicek. Gol tersebut membawanya ke raihan luar biasa 91 gol internasional, yang semakin menegaskan statusnya selama jeda internasional yang sangat produktif.

  • Klasemen grup Nations League

    Kemenangan komprehensif ini membuat Inggris berada di posisi kedua Grup A3 Nations League dengan sembilan poin. Mereka bangkit dengan brilian dari kekalahan 3-2 pada laga pembuka melawan Spanyol dengan meraih tiga kemenangan beruntun: kemenangan tandang 2-0 atas Ceko, pesta gol 7-0 yang menakjubkan atas Kroasia, dan kemenangan nyaman 3-0 malam ini. Spanyol tetap berada di puncak grup dengan 12 poin setelah menang 2-1 atas Kroasia, yang berarti persaingan untuk posisi teratas masih berlangsung sangat ketat. Ceko berada di dasar klasemen tanpa satu pun poin.

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  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    Apa langkah selanjutnya untuk Inggris?

    Inggris kini akan mengalihkan perhatian ke pertandingan Nations League mereka bulan depan. Mereka akan menghadapi laga kandang krusial melawan Kroasia di Wembley, sebelum bertandang menghadapi Spanyol tiga hari kemudian. Tuchel dan skuadnya akan berupaya mempertahankan ketajaman luar biasa mereka di depan gawang dalam kedua laga itu untuk terus menekan pemuncak grup.