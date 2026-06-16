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Inggris memiliki 'begitu banyak pemain yang lebih baik daripada Bukayo Saka' dan dia tidak 'layak' mendapat tempat di starting line-up Piala Dunia, kata mantan bintang Arsenal
Putusan mengejutkan dari seorang legenda Arsenal
Dalam wawancara dengan talkSPORT, mantan pemain timnas Prancis itu memberikan penilaian yang tajam terhadap penampilan Saka belakangan ini. Meskipun pemain sayap tersebut membantu The Gunners meraih gelar juara Liga Premier dan melaju ke final Liga Champions, Petit yakin performa sang penyerang telah menurun drastis. "Bagi saya, Saka tidak menutup musim ini dengan baik bersama Arsenal," kata Petit. "Kita melihatnya di final Liga Champions. Dia tidak lagi memberikan dampak, dan menurut saya ada pemain lain yang lebih layak dipilih untuk masuk dalam susunan pemain inti." Arsenal memang menjalani musim yang gemilang, namun gelandang legendaris tersebut sama sekali tidak terkesan dengan kontribusi sang penyerang muda di lapangan menjelang turnamen tersebut.
- Getty Images Sport
Kejujuran yang blak-blakan mengenai pemain sayap Inggris tersebut
Pemain berusia 24 tahun itu telah mencatatkan 49 penampilan untuk negaranya dan sudah tampil di tiga turnamen besar, namun Petit merasa penunjukannya dalam susunan pemain inti sama sekali tidak beralasan. Melanjutkan kritik pedasnya yang mengejutkan, pemain asal Prancis itu menambahkan: "Saya penggemar berat, sangat berat, Saka, tapi saya harus jujur. Jika saya adalah rekan setimnya, saya tidak mengerti hal ini. Ada begitu banyak pemain kuat dan berbakat yang lebih baik daripada Saka." Penyerang ini mengalami kesulitan besar di final Eropa tersebut, sehingga kontribusinya sepanjang musim hanya mencapai 11 gol dari 49 penampilan. Termasuk di dalamnya adalah tujuh gol dalam 31 pertandingan Liga Premier.
Rekam jejak yang telah terbukti dan tantangan yang akan datang
Terlepas dari kritik pedas yang dilontarkan, bintang Arsenal ini telah membuktikan kemampuannya di kancah sepak bola internasional. Pada Piala Dunia terakhir, ia mencetak tiga gol, sementara penampilannya di kompetisi Eropa musim ini menghasilkan tiga gol dan dua assist dalam 11 pertandingan. Pemain sayap ini kini harus membungkam para pengkritiknya di lapangan saat Inggris bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan di Grup L. The Three Lions akan menghadapi jadwal yang padat, dimulai dengan pertandingan melawan Kroasia pada Rabu, dilanjutkan dengan Ghana pada 23 Juni, dan ditutup dengan Panama pada 27 Juni. Inggris memiliki banyak opsi serangan, namun sang pemain sayap tahu persis bagaimana tampil dan memberikan kontribusi di bawah tekanan besar turnamen sepak bola.
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan karier Saka dan Timnas Inggris?
Tim Tiga Singa akan sangat mengandalkan para juara Liga Premier mereka, termasuk Declan Rice, Eberechi Eze, dan Noni Madueke, saat mereka memulai kampanye Piala Dunia yang sangat dinantikan melawan Kroasia. Saka akan bertekad membungkam para pengkritiknya dan membuktikan bahwa Petit salah dengan menampilkan performa yang langsung menentukan kemenangan. Penyerang ini kini harus sepenuhnya fokus untuk kembali ke performa terbaiknya seiring dimulainya secara resmi turnamen terbesar di dunia ini.