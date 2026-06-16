Inggris memiliki 'begitu banyak pemain yang lebih baik daripada Bukayo Saka' dan dia tidak 'layak' mendapat tempat di starting line-up Piala Dunia, kata mantan bintang Arsenal

Terlepas dari kritik pedas yang dilontarkan, bintang Arsenal ini telah membuktikan kemampuannya di kancah sepak bola internasional. Pada Piala Dunia terakhir, ia mencetak tiga gol, sementara penampilannya di kompetisi Eropa musim ini menghasilkan tiga gol dan dua assist dalam 11 pertandingan. Pemain sayap ini kini harus membungkam para pengkritiknya di lapangan saat Inggris bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan di Grup L. The Three Lions akan menghadapi jadwal yang padat, dimulai dengan pertandingan melawan Kroasia pada Rabu, dilanjutkan dengan Ghana pada 23 Juni, dan ditutup dengan Panama pada 27 Juni. Inggris memiliki banyak opsi serangan, namun sang pemain sayap tahu persis bagaimana tampil dan memberikan kontribusi di bawah tekanan besar turnamen sepak bola.