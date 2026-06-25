Inggris khawatir dengan cedera otot paha belakang Reece James menjelang laga melawan Panama di Piala Dunia

Departemen teknis juga secara cermat mengatur beban latihan Bukayo Saka seiring sang penyerang kembali ke performa terbaiknya setelah mengalami cedera Achilles.

Tuchel mengatakan: “Dia tampaknya semakin siap, dan semoga bisa terus meningkatkan performanya, lalu kita lihat saja apa yang akan terjadi. Dia sudah hampir pulih, dan sesi latihannya semakin banyak, jadi dia perlu mengikuti lebih banyak sesi sekarang. Dua sesi latihan agar siap menghadapi Panama. Ini bukan hanya soal Bukayo, tapi bagus juga dia sudah mendapatkan menit bermain. Semoga tidak ada reaksi negatif dan dia siap bertanding.”

Setelah penampilan yang kurang meyakinkan melawan Ghana dengan hanya empat tembakan tepat sasaran, sang pelatih kepala ditanya apakah pemain sayap Arsenal itu memiliki mentalitas pertandingan besar yang dibutuhkan untuk menghidupkan lini depan. Dia menambahkan: “Kita membutuhkannya dari semua pemain. Saya tidak akan membahas hal itu.

"Bukan berarti begitu Bukayo kembali, semua masalah langsung teratasi, dan saya tidak ingin membebani dia dengan hal ini. Dia adalah pemain top, itulah mengapa dia ada di sini bersama kami. Kami sangat membutuhkannya, seperti halnya setiap pemain lain, dalam kondisi prima, dan terus berjuang. Namun, semua orang sudah melakukan yang terbaik, dan ini bukan saatnya untuk menyebut nama-nama individu yang diharapkan bisa membantu kami. Kami masih berada dalam posisi yang baik.”