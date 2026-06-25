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Inggris khawatir dengan cedera otot paha belakang Reece James menjelang laga melawan Panama di Piala Dunia
Three Lions memantau pemain bek sayap
Bek dinamis tersebut saat ini sedang menjalani pemeriksaan medis menyeluruh setelah merasakan ketidaknyamanan pasca pertandingan sengit yang berakhir imbang melawan Ghana pada Selasa lalu. Menurut The Telegraph, staf tim sangat enggan mengambil risiko yang tidak perlu mengingat riwayat cedera otot yang cukup panjang yang dialami pemain berusia 26 tahun itu. Kemunduran ini terjadi pada waktu yang sangat tidak tepat bagi staf pelatih, yang sebelumnya telah kehilangan opsi bek kanan cadangan, Tino Livramento, akibat cedera betis yang memaksanya absen sepanjang turnamen sebelum pertandingan pembuka mereka.
- Getty Images Sport
Tuchel mengawasi kembalinya Saka
Departemen teknis juga secara cermat mengatur beban latihan Bukayo Saka seiring sang penyerang kembali ke performa terbaiknya setelah mengalami cedera Achilles.
Tuchel mengatakan: “Dia tampaknya semakin siap, dan semoga bisa terus meningkatkan performanya, lalu kita lihat saja apa yang akan terjadi. Dia sudah hampir pulih, dan sesi latihannya semakin banyak, jadi dia perlu mengikuti lebih banyak sesi sekarang. Dua sesi latihan agar siap menghadapi Panama. Ini bukan hanya soal Bukayo, tapi bagus juga dia sudah mendapatkan menit bermain. Semoga tidak ada reaksi negatif dan dia siap bertanding.”
Setelah penampilan yang kurang meyakinkan melawan Ghana dengan hanya empat tembakan tepat sasaran, sang pelatih kepala ditanya apakah pemain sayap Arsenal itu memiliki mentalitas pertandingan besar yang dibutuhkan untuk menghidupkan lini depan. Dia menambahkan: “Kita membutuhkannya dari semua pemain. Saya tidak akan membahas hal itu.
"Bukan berarti begitu Bukayo kembali, semua masalah langsung teratasi, dan saya tidak ingin membebani dia dengan hal ini. Dia adalah pemain top, itulah mengapa dia ada di sini bersama kami. Kami sangat membutuhkannya, seperti halnya setiap pemain lain, dalam kondisi prima, dan terus berjuang. Namun, semua orang sudah melakukan yang terbaik, dan ini bukan saatnya untuk menyebut nama-nama individu yang diharapkan bisa membantu kami. Kami masih berada dalam posisi yang baik.”
Manajer menganjurkan rotasi yang moderat
Pelatih asal Jerman itu diperkirakan tidak akan melakukan perubahan besar-besaran saat menghadapi Panama — tim yang pernah dihancurkan Inggris dengan skor 6-1 di Piala Dunia 2018 di Rusia, namun telah dua kali kalah 1-0 di turnamen ini.
Meskipun Nico O’Reilly dari Manchester City berpotensi kembali bermain sebagai bek kiri menggantikan Djed Spence, sang pelatih kepala dengan tegas membela keseimbangan struktural timnya dan menekankan betapa pentingnya kesinambungan skuad setelah kritik tajam terhadap penampilan serangan mereka yang tersendat-sendat saat melawan Ghana.
Tuchel menyatakan: “Saya tidak segan untuk melakukan rotasi pemain sekarang. Beberapa pemain memang seharusnya turun ke lapangan, tapi mungkin rotasinya akan lebih moderat. Tidak selalu adil jika Anda hanya merotasi pemain dan berkata: ‘Oke, ayo tampil.’ Kita lihat saja. Saya suka, misalnya, para bek tengah. Mereka bermain baik sebagai pasangan. Saya suka Elliot Anderson; dia menunjukkan kemajuan dan penampilan yang bagus, mungkin sedikit lebih baik daripada saat melawan Kroasia.
“Kami menciptakan peluang-peluang kecil, mengirim umpan-umpan, dan menjalankan skema bola mati, tapi tidak bisa mencetak gol dari situ untuk mengubah jalannya pertandingan. Saya tahu ini bukan tontonan yang mudah. Mungkin saya melihatnya secara berbeda dari pinggir lapangan sebagai pelatih. Saya tahu apa yang kami inginkan dan apa yang harus kami perhatikan.
"Jalan masih panjang dan tidak ada yang pernah memenangkan Piala Dunia dengan mencetak empat gol per pertandingan dan terus menyerang. Kami selalu ingin terus menyerang dan tanggung jawab kami adalah memberikan segalanya. Kami sudah berusaha dan berusaha, tetapi terkadang memang sulit dan tidak perlu bersikap negatif.”
- AFP
Penyesuaian strategi pertahanan akan diuji
Pemuncak Grup L harus menghadapi ujian fisik melawan tim asal Amerika Tengah yang disiplin dalam bertahan dan hanya kebobolan dua kali sepanjang turnamen ini. Jika James akhirnya tidak dimasukkan ke dalam susunan pemain inti, Ezri Konsa bisa bergeser ke sayap dari posisi bek tengah, sementara Kobbie Mainoo siap menggantikan posisi di lini tengah jika Declan Rice belum cukup fit untuk menjadi starter. Menjaga kesinambungan taktis tetap menjadi prioritas utama saat tim ini menargetkan raihan poin maksimal untuk mengamankan posisi teratas di grup dengan nyaman.