Inggris dirugikan! Wasit gagal memberikan kartu merah kepada Manuel Ugarte dari Uruguay meskipun ia sudah mendapat dua kartu kuning dalam insiden aneh pada laga persahabatan tersebut
Kebingungan di Wembley saat Ugarte lolos dari kartu merah
Di tengah kekacauan total di Wembley, Ugarte lolos dari kartu merah meskipun tampak telah mendapat dua kali peringatan dari wasit Sven Jablonski. Pemain internasional Uruguay itu pertama kali mendapat kartu kuning karena melakukan tekel yang tidak tepat waktu pada babak kedua, sebuah keputusan yang semakin mencolok seiring berjalannya pertandingan.
Drama semakin memuncak pada menit ke-81 setelah Ben White membuka skor untuk Inggris. Ugarte termasuk di antara para pemain Amerika Selatan yang memprotes gol tersebut, yang membuat Jablonski mengeluarkan kartu kuning kedua. Namun, di tengah kebingungan penonton di stadion, tidak ada kartu merah yang dikeluarkan, dan gelandang tersebut tetap berada di lapangan.
Pejabat-pejabat menarik kembali keputusan mengenai kartu kuning kedua
Saat para pendukung menanti kartu merah itu, wasit keempat dilaporkan mengumumkan bahwa kartu kuning kedua telah dicabut. Kejadian aneh ini membuat Ugarte dapat terus bermain hingga digantikan oleh Emiliano Martinez pada menit ke-87, sehingga ia terhindar dari skorsing.
Laporan pasca-pertandingan menyebutkan bahwa wasit mengklaim kartu kuning pertama sebenarnya ditujukan kepada Jose Maria Gimenez. Hal ini tidak banyak membantu meredakan kekecewaan para pengamat.
Drama penalti di menit-menit akhir semakin memperkeruh kontroversi
Keputusan wasit mendominasi pertandingan yang semula berjalan tenang sebagai laga persahabatan. Ketegangan memuncak ketika White, yang kembali membela tim nasional untuk pertama kalinya sejak 2022, dianggap melakukan pelanggaran terhadap Federico Vinas. Keputusan wasit untuk menunjuk titik penalti setelah pemeriksaan VAR membuat kubu Inggris marah.
Harry Maguire sangat vokal setelah hasil imbang 1-1 tersebut, tidak segan-segan dalam menilai penampilan Jablonski. Bek Manchester United itu menyebut keputusan penalti tersebut sebagai “konyol” dan “lemah” kepada ITV.
Valverde berhasil meraih hasil imbang di tengah kekacauan wasit
Fede Valverde berhasil mengeksekusi tendangan penalti yang kontroversial itu, sehingga pertandingan berakhir imbang. Meskipun dijadwalkan sebagai pertandingan persahabatan, sorotan tetap tertuju sepenuhnya pada keputusan-keputusan wasit asal Jerman yang tidak konsisten.
Fakta bahwa Ugarte tetap bermain hingga akhir meski mendapat dua kartu kuning yang tampaknya terpisah meninggalkan rasa pahit. Masih menjadi misteri mengapa catatan pertandingan diubah secara mendadak, sehingga merampas kesempatan Inggris untuk menghadapi 10 pemain lawan pada tahap akhir di Wembley.