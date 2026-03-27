Inggris dirugikan! Wasit gagal memberikan kartu merah kepada Manuel Ugarte dari Uruguay meskipun ia sudah mendapat dua kartu kuning dalam insiden aneh pada laga persahabatan tersebut

Di tengah kekacauan total di Wembley, Ugarte lolos dari kartu merah meskipun tampak telah mendapat dua kali peringatan dari wasit Sven Jablonski. Pemain internasional Uruguay itu pertama kali mendapat kartu kuning karena melakukan tekel yang tidak tepat waktu pada babak kedua, sebuah keputusan yang semakin mencolok seiring berjalannya pertandingan.

Drama semakin memuncak pada menit ke-81 setelah Ben White membuka skor untuk Inggris. Ugarte termasuk di antara para pemain Amerika Selatan yang memprotes gol tersebut, yang membuat Jablonski mengeluarkan kartu kuning kedua. Namun, di tengah kebingungan penonton di stadion, tidak ada kartu merah yang dikeluarkan, dan gelandang tersebut tetap berada di lapangan.