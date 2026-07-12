Inggris diperingatkan akan menghadapi tantangan ‘mustahil’ dari Lionel Messi menjelang pertemuan bersejarah pertama mereka dengan pemain terbaik sepanjang masa asal Argentina itu di semifinal Piala Dunia 2026

Meskipun telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan dan mencetak 125 gol—sebuah rekor—untuk Albiceleste, Messi belum pernah bertanding melawan Inggris di level tim nasional senior. Penantian itu akan berakhir pada Rabu di Atlanta, di mana tim asuhan Thomas Tuchel harus menemukan cara untuk menghentikan pencetak gol terbanyak bersama di turnamen ini. Argentina memastikan tempat mereka di empat besar dengan kemenangan 3-1 yang penuh perjuangan atas Swiss melalui perpanjangan waktu, yang memicu pertarungan seru yang membuat dunia sepak bola menanti dengan tegang.

Aura yang mengelilingi Messi tetap tak pudar, menurut pakar BBC Micah Richards, yang meyakini bahwa tantangan ini berbeda dari apa pun yang pernah dihadapi pertahanan Inggris. "Inggris bisa mengungguli Argentina dalam hal kecepatan, tetapi mereka memiliki jenius kecil bernama Messi. Semua pemain bermain untuknya. Semua orang seharusnya bersemangat," kata Richards. "Menjaganya hampir mustahil karena dia tidak pernah mundur. Dia masuk ke ruang-ruang kecil di mana dia seharusnya tidak berada. Dia aktif pada saat yang tepat [dan] memiliki teknik terbaik. Kesadaran spasialnya luar biasa. Tendangannya hebat. Yang terpenting, dia memiliki apa yang dimiliki Jude [Bellingham], dan itulah yang membuat Jude begitu hebat: dia memiliki kepribadian dan aura. Messi memiliki aura paling kuat di antara semua pesepakbola. Aura Messi benar-benar di level lain, jadi ini akan sangat menarik."