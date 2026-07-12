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Inggris diperingatkan akan menghadapi tantangan ‘mustahil’ dari Lionel Messi menjelang pertemuan bersejarah pertama mereka dengan pemain terbaik sepanjang masa asal Argentina itu di semifinal Piala Dunia 2026
Ujian terberat bagi Thomas Tuchel
Meskipun telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan dan mencetak 125 gol—sebuah rekor—untuk Albiceleste, Messi belum pernah bertanding melawan Inggris di level tim nasional senior. Penantian itu akan berakhir pada Rabu di Atlanta, di mana tim asuhan Thomas Tuchel harus menemukan cara untuk menghentikan pencetak gol terbanyak bersama di turnamen ini. Argentina memastikan tempat mereka di empat besar dengan kemenangan 3-1 yang penuh perjuangan atas Swiss melalui perpanjangan waktu, yang memicu pertarungan seru yang membuat dunia sepak bola menanti dengan tegang.
Aura yang mengelilingi Messi tetap tak pudar, menurut pakar BBC Micah Richards, yang meyakini bahwa tantangan ini berbeda dari apa pun yang pernah dihadapi pertahanan Inggris. "Inggris bisa mengungguli Argentina dalam hal kecepatan, tetapi mereka memiliki jenius kecil bernama Messi. Semua pemain bermain untuknya. Semua orang seharusnya bersemangat," kata Richards. "Menjaganya hampir mustahil karena dia tidak pernah mundur. Dia masuk ke ruang-ruang kecil di mana dia seharusnya tidak berada. Dia aktif pada saat yang tepat [dan] memiliki teknik terbaik. Kesadaran spasialnya luar biasa. Tendangannya hebat. Yang terpenting, dia memiliki apa yang dimiliki Jude [Bellingham], dan itulah yang membuat Jude begitu hebat: dia memiliki kepribadian dan aura. Messi memiliki aura paling kuat di antara semua pesepakbola. Aura Messi benar-benar di level lain, jadi ini akan sangat menarik."
- (C)Getty Images
Dilema pertahanan dan 'efek Jude'
Meskipun kontribusi Messi di lini serang tetap berada di level elit—ia telah mencetak delapan gol di turnamen ini sejauh ini—lawan-lawannya mulai mencari cara untuk memanfaatkan kurangnya kontribusinya dalam pertahanan. Mantan kapten Inggris, Wayne Rooney, menyoroti bahwa meskipun Messi memiliki kualitas penentu kemenangan yang mirip dengan Bellingham, ia bisa menjadi beban saat lawan menguasai bola. Pertukaran taktis ini akan menjadi inti dari rencana permainan Tuchel saat ia berupaya membawa Inggris ke final Piala Dunia kedua.
"Dia bisa menjadi kelemahan Argentina di lini pertahanan," kata Rooney. "Dia tidak berlari ke belakang, tapi dia memiliki momen-momen penting, mirip seperti Jude Bellingham. Dia memiliki momen-momen penting dan momen-momen berkualitas. Hal yang perlu diperhatikan dari Messi adalah pengambilan keputusannya – ia bersinar di momen-momen krusial pertandingan dan membuat keputusan yang tepat. Menjaga Lionel Messi membutuhkan konsentrasi dan komunikasi. Berkomunikasi dengan rekan setim mengenai posisi yang mungkin tidak biasa Anda jaga."
Inggris harus mampu mengatasi tekanan tersebut
Chris Sutton berpendapat bahwa meskipun “faktor Messi” memang menakutkan, Inggris tidak boleh terintimidasi oleh tim juara dunia edisi saat ini. The Three Lions telah menunjukkan disiplin taktis di bawah asuhan Tuchel, dan Sutton berpendapat bahwa tim Argentina saat ini, terlepas dari ketangguhannya, bukanlah kekuatan yang tak terkalahkan. Kuncinya adalah apakah Inggris dapat tetap tenang di hadapan suporter Argentina yang memihak tuan rumah serta tekanan psikologis dari kehadiran Messi.
"Saya pikir Thomas Tuchel dan para pemain Inggris akan menikmati prospek menghadapi tim Argentina dalam wujud dan performa saat ini, karena ini bukanlah tim Argentina yang hebat, tetapi mereka memang memiliki kebiasaan untuk selalu menemukan jalan keluar," kata Sutton kepada BBC Radio 5 Live.
- AFP
Persaingan yang kembali memanas setelah dua dekade
Inggris dan Argentina memiliki salah satu rivalitas paling legendaris dalam sepak bola internasional, yang ditandai oleh momen-momen seperti 'Tangan Tuhan' Diego Maradona pada tahun 1986 dan tendangan penalti penebus dosa David Beckham pada tahun 2002. Namun, kedua tim ini secara mengejutkan tidak pernah saling berhadapan selama hampir 21 tahun. Pertemuan terakhir mereka terjadi dalam laga persahabatan di Jenewa pada tahun 2005, sebuah pertandingan yang terkenal karena absennya Messi akibat skorsing yang diterimanya hanya 30 detik setelah debut internasionalnya melawan Hongaria.
Hal ini juga dirasakan oleh pakar Amerika Selatan, Tim Vickery, yang mencatat bahwa para penggemar Argentina telah lama menantikan pertemuan khusus ini. "Lionel Messi tidak mungkin mengakhiri karier internasionalnya, yang telah mencatatkan lebih dari 200 pertandingan, tanpa pernah bermain melawan tim yang dianggap sebagai rival terbesar oleh para penggemar Argentina," kata Vickery. "Selama babak kedua, para penggemar melompat-lompat sambil menyanyikan 'siapa yang tidak melompat adalah orang Inggris'. Kalian akan mendengar hal itu jauh, jauh lebih sering lagi pada hari Rabu."
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