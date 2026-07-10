Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Inggris dihadapkan pada kekhawatiran terkait kondisi kesehatan Declan Rice, sementara tim Three Lions khawatir virus tersebut bisa menyebar menjelang laga melawan Norwegia
Tuchel menghadapi krisis pemilihan pemain
Suasana di dalam skuad tim nasional Inggris diliputi kecemasan mendalam setelah Rice absen dalam sesi latihan kedua berturut-turut menjelang laga perempat final Piala Dunia hari Sabtu melawan Norwegia. Gelandang berusia 27 tahun itu dilaporkan terserang penyakit, dengan BBCmengklaim kondisinya semakin memburuk akibat penyakit tersebut ditambah masalah saraf yang sudah ada sebelumnya pada otot paha belakang dan punggung bawahnya.
Staf medis The Three Lions kini bergerak cepat untuk mengisolasi situasi tersebut guna mencegah penyebaran massal, sementara Tuchel juga harus memantau kondisi kebugaran Marc Guehi, yang sedang mengalami cedera otot paha belakang.
- Getty Images Sport
Odegaard meremehkan kasus penyakit di kamp pelatihan
Laporan mengenai wabah virus tidak hanya melanda kubu Inggris, tetapi juga sempat melanda markas latihan Norwegia di Amerika Serikat. Kapten Norwegia, Martin Odegaard, sebelumnya mengonfirmasi bahwa beberapa anggota tim merasa tidak enak badan akibat perubahan suhu yang drastis.
Gelandang Arsenal itu menyatakan: "Ya, memang sudah terjadi sedikit. Menurut saya, ketika terjadi perubahan suhu dan pengaturan AC serta hal-hal semacam itu, itu wajar. Sejujurnya, ini bukan masalah besar. Tapi ya, ada beberapa orang yang merasa sedikit tidak enak badan, tapi tidak ada yang serius dan semuanya seharusnya sudah baik-baik saja untuk hari Sabtu."
Solbakken membantah rumor tentang virus
Meskipun kaptennya mengakui adanya gangguan kesehatan ringan di dalam skuad, manajer Norwegia Stale Solbakken segera bertindak untuk meredakan kepanikan yang muncul di media. Solbakken dengan tegas menegaskan bahwa isu penyebaran penyakit di antara para pemainnya hanyalah rumor belaka, sambil menekankan bahwa setiap anggota skuadnya tetap dalam kondisi prima dan siap bertanding.
Pelatih berusia 58 tahun itu menambahkan: "Saya pikir penyakit itu hanyalah rumor. Odegaard yang sakit adalah paman Martin yang berprofesi sebagai fisioterapis; dia yang sakit, bukan Martin. Jadi semuanya baik-baik saja, setiap pemain dalam kondisi baik, jadi tidak ada penyakit di antara para pemain. Ada satu atau mungkin satu atau dua orang di staf yang sakit. Saat ini, kami semua siap bertanding."
- (C)Getty images
Pertandingan sengit di Miami menanti Inggris dan Norwegia
Pertandingan krusial di Miami Stadium ini akan menjadi ujian berat bagi rekor tak terkalahkan Inggris dalam tujuh pertandingan berturut-turut. Tuchel bisa sedikit bernapas lega karena Reece James telah kembali berlatih penuh untuk memperkuat barisan pertahanan menyusul skorsing Jarell Quansah akibat kartu merah. Namun, barisan pertahanan Inggris harus tetap waspada penuh untuk menahan agresivitas Erling Haaland, yang saat ini memimpin lini serang Norwegia dengan tujuh gol di turnamen ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami