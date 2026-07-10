Inggris dihadapkan pada kekhawatiran terkait kondisi kesehatan Declan Rice, sementara tim Three Lions khawatir virus tersebut bisa menyebar menjelang laga melawan Norwegia

Suasana di dalam skuad tim nasional Inggris diliputi kecemasan mendalam setelah Rice absen dalam sesi latihan kedua berturut-turut menjelang laga perempat final Piala Dunia hari Sabtu melawan Norwegia. Gelandang berusia 27 tahun itu dilaporkan terserang penyakit, dengan BBCmengklaim kondisinya semakin memburuk akibat penyakit tersebut ditambah masalah saraf yang sudah ada sebelumnya pada otot paha belakang dan punggung bawahnya.

Staf medis The Three Lions kini bergerak cepat untuk mengisolasi situasi tersebut guna mencegah penyebaran massal, sementara Tuchel juga harus memantau kondisi kebugaran Marc Guehi, yang sedang mengalami cedera otot paha belakang.