Inggris didesak untuk memasukkan pemain muda berbakat Arsenal, Max Dowman, ke dalam skuad Piala Dunia berkat kualitasnya yang unik
Apakah Dowman akan langsung dimasukkan ke dalam skuad senior Inggris?
Lulusan akademi Hale End ini belum pernah membela negaranya di level U-21, meski sudah pernah masuk skuad U-19, namun ia berpotensi dipromosikan secara cepat melalui sistem dan langsung diturunkan ke level yang lebih tinggi.
Tidak ada yang meragukan kemampuannya yang tak terbantahkan - dengan gol solo menakjubkan lainnya yang dicatat dalam penampilan internasional terbarunya - dan ia bisa menjadi kejutan bagi Thomas Tuchel karena negara-negara pesaing tidak akan tahu banyak tentang prospek paling menjanjikan dari London utara ini.
Namun, persaingan untuk memperebutkan tempat dalam skuad yang terdiri dari 26 pemain sangat ketat, dengan Dowman - yang sering ditempatkan di sayap kanan - bersaing dengan pemain seperti Bukayo Saka, Jarrod Bowen, dan Cole Palmer untuk memperebutkan kursi terbatas di pesawat Inggris menuju Amerika Utara.
Robson dari 'Captain Marvel' menjelaskan mengapa Dowman layak untuk diambil risikonya
Mantan kapten Three Lions, Robson, yakin Dowman layak untuk dicoba karena kurangnya pengalaman justru menjadikannya ancaman berbahaya bagi lawan yang lengah. ‘Captain Marvel’ — dalam wawancara dengan Tomorrow Wellness, penyedia layanan pemeriksaan kesehatan jantung dan kardiovaskular serta program kebugaran — mengatakan tentang Dowman: “Dia memiliki kualitas hebat dan kecepatan yang baik. Biasanya saya akan mengatakan dia masih terlalu muda dan kurang berpengalaman untuk tampil di Piala Dunia, tapi saya pikir terkadang, jika kamu cukup bagus dan telah membuktikan diri di Premier League dalam beberapa pertandingan, dia mungkin menjadi pilihan yang bagus untuk dimasukkan ke dalam skuad karena dia mungkin tidak takut apa pun.
“Ketika Anda sudah sedikit lebih berpengalaman, terkadang Anda bisa sedikit was-was menghadapi pertandingan yang akan Anda jalani, sedangkan seorang remaja berusia 16 tahun akan langsung masuk ke lapangan dan menikmati permainannya. Jadi, ini adalah opsi yang benar-benar harus Anda pertimbangkan dengan matang.”
Kabar baik bagi Bellingham & siapa yang pantas mengenakan jersey nomor 7 Inggris?
Penampilan Inggris saat imbang melawan Uruguay dan kekalahan dari Jepang mungkin justru menguntungkan Dowman, karena Tuchel sedang mempertimbangkan alternatif bagi para pemain yang tampil di bawah standar dalam dua laga persahabatan di Stadion Wembley.
Jude Bellingham adalah pemain lain yang tampaknya diuntungkan karena tidak mendapat kesempatan bermain dalam pertandingan tersebut, saat ia berjuang untuk merebut peran No. 10 Inggris, dan Robson menjawab ketika ditanya apakah kritik terbaru yang ditujukan kepada gelandang Real Madrid itu adil: “Tidak, saya pikir dia mengalami cukup banyak cedera musim ini dan itu mengurangi performa permainannya. Tapi melihat penampilannya sebelum itu, dia memiliki kualitas yang hebat.
“Jadi, bagi saya, dia pasti akan masuk dalam skuad saya dan jika dia menunjukkan bahwa dia benar-benar tajam dalam latihan, maka dia akan masuk dalam tim saya. Anda harus bersikap diplomatis.”
Bellingham berharap bisa mengenakan salah satu jersey ikonik untuk The Three Lions musim panas ini, tapi siapa yang bisa mengenakan jersey nomor 7 yang sebelumnya pernah dikenakan oleh pemain seperti Robson dan David Beckham?
Robson mengatakan saat ditanya soal itu: “Itu pertanyaan yang sangat sulit karena ada cukup banyak orang yang suka memakai nomor tujuh. Seperti yang saya katakan, di lini depan lapangan, ada begitu banyak pemain bagus. Siapa pun dari mereka bisa memakai nomor tujuh.
“Kamu tahu, Declan Rice dan Elliot Anderson, saat mereka bermain untuk Inggris, mereka sudah punya nomor favorit masing-masing. Jadi, ada banyak pemain bagus yang bisa mengenakan nomor tujuh.”
Tuchel harus mengambil beberapa keputusan penting menjelang pengumuman skuad Piala Dunia
Bintang Chelsea, Palmer, mengenakan jersey bernomor 7 saat melawan Jepang, namun ia menjadi penyebab gol yang membuat Inggris menelan kekalahan bersejarah 1-0 dari tim Asia. Tuchel memiliki waktu beberapa minggu untuk memutuskan siapa saja yang akan masuk dalam skuadnya dan peran apa yang akan mereka emban, mengingat The Three Lions akan memulai perjuangan mereka menuju gelar juara Piala Dunia melawan Kroasia pada 17 Juni.