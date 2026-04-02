Inggris didesak untuk memasukkan pemain muda berbakat Arsenal, Max Dowman, ke dalam skuad Piala Dunia berkat kualitasnya yang unik

Penampilan Inggris saat imbang melawan Uruguay dan kekalahan dari Jepang mungkin justru menguntungkan Dowman, karena Tuchel sedang mempertimbangkan alternatif bagi para pemain yang tampil di bawah standar dalam dua laga persahabatan di Stadion Wembley.

Jude Bellingham adalah pemain lain yang tampaknya diuntungkan karena tidak mendapat kesempatan bermain dalam pertandingan tersebut, saat ia berjuang untuk merebut peran No. 10 Inggris, dan Robson menjawab ketika ditanya apakah kritik terbaru yang ditujukan kepada gelandang Real Madrid itu adil: “Tidak, saya pikir dia mengalami cukup banyak cedera musim ini dan itu mengurangi performa permainannya. Tapi melihat penampilannya sebelum itu, dia memiliki kualitas yang hebat.

“Jadi, bagi saya, dia pasti akan masuk dalam skuad saya dan jika dia menunjukkan bahwa dia benar-benar tajam dalam latihan, maka dia akan masuk dalam tim saya. Anda harus bersikap diplomatis.”

Bellingham berharap bisa mengenakan salah satu jersey ikonik untuk The Three Lions musim panas ini, tapi siapa yang bisa mengenakan jersey nomor 7 yang sebelumnya pernah dikenakan oleh pemain seperti Robson dan David Beckham?

Robson mengatakan saat ditanya soal itu: “Itu pertanyaan yang sangat sulit karena ada cukup banyak orang yang suka memakai nomor tujuh. Seperti yang saya katakan, di lini depan lapangan, ada begitu banyak pemain bagus. Siapa pun dari mereka bisa memakai nomor tujuh.

“Kamu tahu, Declan Rice dan Elliot Anderson, saat mereka bermain untuk Inggris, mereka sudah punya nomor favorit masing-masing. Jadi, ada banyak pemain bagus yang bisa mengenakan nomor tujuh.”