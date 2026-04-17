Inggris didesak untuk memanggil bintang Nottingham Forest yang menawarkan 'sesuatu yang berbeda' dibandingkan Cole Palmer, Phil Foden, dan kawan-kawan - sementara Morgan Gibbs-White masih memelihara impiannya untuk tampil di Piala Dunia
Bagaimana Gibbs-White telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh bagi Forest
Gibbs-White telah menjadi sosok ikonik di City Ground berkat transfer bernilai besarnya dari Wolves pada tahun 2022 — dengan nilai kesepakatan tersebut mencapai £42,5 juta ($57 juta). Forest menganggap biaya transfer tersebut sebagai investasi yang tepat dan akan meminta harga hampir dua kali lipat dari angka tersebut jika ia dijual.
Harapannya adalah - setelah mengikat pemain berusia 26 tahun itu dengan kontrak baru musim panas lalu, di tengah minat dari Tottenham - seorang pemain yang telah mencatatkan lebih dari 160 penampilan untuk The Reds akan menambah banyak penampilan lagi selama bermain di tepi Sungai Trent.
Forest telah memberikan Gibbs-White platform untuk meraih enam caps tim nasional senior, dan ia masih berpeluang untuk tampil di ajang unggulan FIFA musim panas ini.
Apakah Gibbs-White bisa masuk ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026?
Nama-nama seperti Jude Bellingham, Morgan Rogers, dan Eberechi Eze juga masuk dalam daftar tersebut, namun mantan bintang Timnas Inggris U-21, Lansbury—yang mendukung kampanye ‘Check Your Bally’s’ yang akan menggalang dana untuk Bulan Kesadaran Kanker Testis selama putaran pertandingan Liga Premier berikutnya—menjawab GOAL saat ditanya apakah Gibbs-White bisa menembus susunan pemain utama: “Tahukah Anda, dia bermain bagus jadi ada peluang besar dan menurut saya, dia memberikan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Dia harus masuk dalam pembicaraan. Menurut saya, dia harus terlibat dalam pembicaraan itu. Dan bagi saya, dia berada di posisi yang cukup tinggi dalam pembicaraan itu mengingat dia bermain setiap pekan dan juga berada di empat besar kompetisi Eropa.”
Mantan kapten Liverpool, Lansbury, mendukung gerakan yang memiliki makna pribadi baginya
Lansbury menyaksikan Gibbs-White mencetak lebih dari 10 gol musim ini, sekaligus menciptakan 43 peluang di ajang Liga Premier—hanya Foden yang mengungguli catatan tersebut, dengan selisih dua peluang, di antara para pemain muda berbakat Inggris.
Forest berharap kontribusi penting lainnya dari pria yang secara rutin mengenakan ban kapten saat menjamu Burnley pada hari Minggu. Pertandingan tersebut akan menjadi bagian dari kampanye ‘Check Your Bally’s’.
Menjelaskan maksud dari kampanye tersebut, Lansbury berkata: “Bally’s dan Oddballs telah berkolaborasi. Jelas saya pernah menjalani tes kanker pada 2016, dan bagi mereka untuk datang dan mengambil alih di Stadion Forest adalah tanda penghormatan yang besar bagi mereka.
“Dan bagi saya untuk terlibat di dalamnya, saya tidak sabar untuk benar-benar membantu meningkatkan kesadaran dan menggalang donasi untuk amal tersebut. Jika hal ini membuat satu orang memeriksakan diri dan kemudian menyelamatkan satu nyawa serta mendeteksinya lebih awal, peluang untuk sembuh jika dideteksi lebih awal jauh lebih tinggi daripada jika dibiarkan terlalu lama.”
Bisakah Marinakis membawa para pemain inti Forest ke kompetisi Eropa?
Forest akan menjamu Burnley di City Ground dengan semangat yang tinggi berkat kemenangan dramatis atas Porto yang bermain dengan 10 orang di Liga Europa, yang membawa mereka ke semifinal kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 42 tahun — sejak era manajer legendaris Brian Clough memimpin tim.
Tendangan Gibbs-White yang terdefleksi membawa The Reds meraih kemenangan agregat 2-1 atas lawan asal Portugal tersebut, dengan trofi besar masih bisa diraih pada tahun 2026. Rencananya, momen seperti ini akan menjadi hal yang biasa bagi tim yang telah dua kali menjuarai Piala Eropa.
Ketika ditanya apakah pemilik ambisius Evangelos Marinakis dapat menjadikan Forest sebagai pesaing tetap di kompetisi Eropa, dengan tidak ada mimpi yang dianggap terlalu besar, Lansbury menambahkan: “Ya, klub ini memang diciptakan untuk itu, bukan? Ini benar-benar klub yang fantastis dengan basis penggemar yang sangat besar, dan untuk mengembalikan kejayaan masa lalu mereka, saya pikir dia tidak terlalu jauh dari mimpinya. Mereka juga memiliki peluang besar di Eropa, jadi semoga mereka bisa pergi dan memenangkan kompetisi tersebut.”
Simak Bally's: Penjelasan kampanye & peran VAR
Sebagai bagian dari kampanye kesadaran ‘Check Your Bally’s’ dalam rangka Bulan Kesadaran Kanker Testis, Bally Bet akan menyumbangkan £100 kepada The OddBalls Foundation untuk setiap pemeriksaan VAR di Liga Premier akhir pekan ini.
Pemeriksaan VAR telah menjadi bagian yang akrab dalam pertandingan modern, dengan para penggemar sering kali menunggu sementara keputusan penting ditinjau berulang kali. Akhir pekan ini, momen-momen tersebut akan berfungsi sebagai pengingat akan sesuatu yang lebih penting. Setiap kali pertandingan dihentikan untuk pemeriksaan, Bally Bet akan memberikan sumbangan, mengaitkan gagasan pemeriksaan di lapangan dengan pentingnya memeriksa diri sendiri di luar lapangan.
Bally Bet akan membantu The OddBalls Foundation meningkatkan kesadaran yang sangat penting melalui pengambilalihan khusus pada hari pertandingan Nottingham Forest vs Burnley di Liga Premier pada 19 April.
Dengan memanfaatkan kebiasaan alami para penggemar sepak bola, Bally Bet akan menyebarkan pesan ‘Check Your Bally’s’ melalui layar LED stadion, layar besar, dan program pertandingan, mengingatkan para pendukung bahwa pemeriksaan tidak boleh berhenti pada offside, penalti, dan gol penentu di menit-menit akhir. The OddBalls Foundation akan hadir di City Ground, menawarkan kesempatan kepada para penggemar untuk berbicara dengan para profesional terlatih.