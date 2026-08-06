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Inggris dan UEFA mempertahankan ancaman boikot Piala Dunia saat perang saudara FIFA memanas meski Gianni Infantino meminta maaf
UEFA tetap teguh menentang proposal FIFA
Ancaman boikot sensasional terhadap kompetisi FIFA oleh England dan negara-negara Eropa lainnya tetap menjadi kenyataan yang nyata. Ketegangan mencapai titik didih pekan lalu ketika Infantino memperkenalkan rencana yang memecah belah untuk membentuk anak perusahaan baru yang dimaksudkan untuk mengelola dan menjual sebagian besar kepemilikan dalam aset-aset utama, termasuk Piala Dunia, sebelum skema kontroversial itu akhirnya runtuh pada Jumat malam.
Dalam pernyataan bernada keras, juru bicara UEFA mengatakan kepada Sky News: 'Asosiasi-asosiasi UEFA sangat jelas mengenai syarat yang melekat pada ketidakikutsertaan dalam kompetisi FIFA. Pertama, proposal untuk menjual kompetisi-kompetisi utama harus ditarik, dan kedua, harus ada jaminan bahwa upaya-upaya untuk merusak permainan dengan cara seperti ini tidak akan pernah dilakukan lagi. Syarat-syarat ini belum dipenuhi. Selain itu, UEFA menegaskan dengan sangat jelas dalam pernyataannya pada Sabtu bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Gianni Infantino. Posisi itu tetap berlaku. Pengumuman kemarin bahwa beberapa orang yang dipekerjakan oleh Presiden FIFA (dan yang kariernya bergantung pada restunya) setuju dengannya tidak mengubah apa pun.'
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Infantino menyampaikan permintaan maaf di tengah seruan agar ia mundur
Menghadapi pemberontakan yang kian membesar, Infantino dan sekretaris jenderal FIFA, Mattias Grafstrom, mengeluarkan surat bersama dalam upaya meredakan situasi. Dokumen itu menyatakan penyesalan atas peluncuran skema komersial yang ditangani dengan buruk, tetapi tidak sampai pada perombakan total kepemimpinan yang dituntut banyak asosiasi Eropa.
Surat resmi dari pimpinan senior FIFA itu menyatakan: "Kami dengan tulus meminta maaf atas kesalahan-kesalahan ini dan berkomitmen agar hal itu tidak terjadi lagi. Kami mengakui bahwa kesalahan juga dibuat setelah proposal itu bocor ke media. Dengan ini, kami akan melakukan peninjauan yang diperlukan, dan sebuah laporan akan disampaikan kepada Dewan FIFA pada pertemuan terjadwal berikutnya."
Pembelaan hukum dan peringatan dari Zurich
Bahkan saat menawarkan jalan damai, para pejabat FIFA dengan cepat membela legalitas rencana awal mereka dan memperingatkan agar tidak ada lagi kebocoran informasi rahasia. Badan pengatur itu menegaskan bahwa tindakannya masih berada dalam batas-batas statuta mereka, bahkan ketika komunitas sepak bola global bereaksi dengan ngeri terhadap gagasan menjual bagian-bagian dari turnamen paling bergengsi dalam olahraga ini.
Pimpinan di Zurich menulis: 'Dengan proyek ini ditarik, FIFA tidak akan lagi menoleransi serangan apa pun terhadap integritas, tata kelola yang baik, dan proses yang semestinya, serta akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi dan menjaga nama serta reputasinya. Semua yang dilakukan, dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi kerangka regulasi FIFA.'
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Dampak langsung pada tim nasional Inggris
Dampak dari perselisihan yang masih berlangsung ini bisa mulai terasa secepat bulan depan, dengan tim junior dan senior Inggris terjebak di tengah konflik. Titik panas besar pertama untuk usulan boikot ini adalah Piala Dunia Wanita U20, turnamen yang untuknya Inggris sudah lebih dulu mengumumkan skuad latihan.
Jika melihat lebih jauh ke depan, kalender internasional tim senior menghadirkan hambatan yang bahkan lebih besar bagi Infantino jika ia ingin menghindari Piala Dunia yang kekuatannya berkurang. Play-off kualifikasi untuk Piala Dunia Wanita 2027, yang melibatkan Inggris, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan Republik Irlandia, dijadwalkan berlangsung pada Oktober.
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