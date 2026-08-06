Inggris dan UEFA mempertahankan ancaman boikot Piala Dunia saat perang saudara FIFA memanas meski Gianni Infantino meminta maaf

Ancaman boikot sensasional terhadap kompetisi FIFA oleh England dan negara-negara Eropa lainnya tetap menjadi kenyataan yang nyata. Ketegangan mencapai titik didih pekan lalu ketika Infantino memperkenalkan rencana yang memecah belah untuk membentuk anak perusahaan baru yang dimaksudkan untuk mengelola dan menjual sebagian besar kepemilikan dalam aset-aset utama, termasuk Piala Dunia, sebelum skema kontroversial itu akhirnya runtuh pada Jumat malam.

Dalam pernyataan bernada keras, juru bicara UEFA mengatakan kepada Sky News: 'Asosiasi-asosiasi UEFA sangat jelas mengenai syarat yang melekat pada ketidakikutsertaan dalam kompetisi FIFA. Pertama, proposal untuk menjual kompetisi-kompetisi utama harus ditarik, dan kedua, harus ada jaminan bahwa upaya-upaya untuk merusak permainan dengan cara seperti ini tidak akan pernah dilakukan lagi. Syarat-syarat ini belum dipenuhi. Selain itu, UEFA menegaskan dengan sangat jelas dalam pernyataannya pada Sabtu bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Gianni Infantino. Posisi itu tetap berlaku. Pengumuman kemarin bahwa beberapa orang yang dipekerjakan oleh Presiden FIFA (dan yang kariernya bergantung pada restunya) setuju dengannya tidak mengubah apa pun.'