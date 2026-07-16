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'Inggris beruntung' - Alan Shearer mengakui Argentina pantas meraih kemenangan di semifinal, sementara legenda Three Lions itu memuji kebangkitan tim di babak kedua
Kebangkitan Argentina di menit-menit akhir memupus harapan Inggris
Perjalanan Inggris di Piala Dunia berakhir setelah Argentina berhasil membalikkan keadaan dari ketertinggalan satu gol untuk meraih kemenangan 2-1 di semifinal di Atlanta. Anthony Gordon membawa Three Lions unggul terlebih dahulu sebelum Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez membalikkan keadaan di menit-menit akhir.
Berbicara di BBC One setelah peluit akhir dibunyikan, Shearer mengatakan Argentina sepenuhnya layak lolos ke final. Mantan kapten Inggris itu merasa tim asuhan Lionel Scaloni menguasai sebagian besar jalannya pertandingan dan percaya skor tersebut terlalu menguntungkan Inggris.
- AFP
Shearer memuji ketenangan Argentina
Shearer memuji Argentina karena tetap tenang setelah kebobolan dan terus mempercayai strategi mereka. Ia juga menyoroti pengaruh pergantian pemain yang dilakukan Scaloni, yang membantu membalikkan keadaan demi keunggulan sang juara bertahan.
"Menurut saya, tim yang lebih baiklah yang menang. Kita harus bersikap terbuka dan jujur mengenai hal ini. Reaksi mereka luar biasa, mereka beberapa kali membentur tiang gawang dan Inggris beruntung," jelas Shearer. "Mereka tidak panik, tetap berpegang pada rencana permainan mereka, percaya pada apa yang mereka lakukan, dan mereka berhasil.
"Pergantian pemain itu berhasil bagi mereka dan Anda harus menghormati cara mereka bangkit kembali dalam pertandingan. Mereka layak berada di final pada hari Minggu, meskipun menyakitkan untuk mengatakannya."
Inggris dihukum setelah kehilangan kendali
Wayne Rooney turut merasakan kekecewaan Shearer, dengan berpendapat bahwa Inggris gagal mengelola jalannya pertandingan setelah unggul terlebih dahulu. Ia meyakini timnya terlalu banyak mundur ke belakang dan membiarkan Argentina mengendalikan jalannya pertandingan di menit-menit akhir.
"Kami sudah berada dalam posisi yang sangat bagus, tapi kemudian kami tidak tahu harus berbuat apa," kata Rooney. "Kami mundur ke belakang, kami membiarkan mereka menyerang kami. Mereka menciptakan sejumlah peluang, lalu kami goyah. Sangat kecewa."
- getty
Argentina bersiap menghadapi final
Argentina kini akan menghadapi Spanyol di final Piala Dunia setelah berhasil membalikkan keadaan melawan Inggris. Sementara itu, The Three Lions sedang bersiap untuk menghadapi Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga
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