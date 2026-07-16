'Inggris beruntung' - Alan Shearer mengakui Argentina pantas meraih kemenangan di semifinal, sementara legenda Three Lions itu memuji kebangkitan tim di babak kedua

Shearer memuji Argentina karena tetap tenang setelah kebobolan dan terus mempercayai strategi mereka. Ia juga menyoroti pengaruh pergantian pemain yang dilakukan Scaloni, yang membantu membalikkan keadaan demi keunggulan sang juara bertahan.

"Menurut saya, tim yang lebih baiklah yang menang. Kita harus bersikap terbuka dan jujur mengenai hal ini. Reaksi mereka luar biasa, mereka beberapa kali membentur tiang gawang dan Inggris beruntung," jelas Shearer. "Mereka tidak panik, tetap berpegang pada rencana permainan mereka, percaya pada apa yang mereka lakukan, dan mereka berhasil.

"Pergantian pemain itu berhasil bagi mereka dan Anda harus menghormati cara mereka bangkit kembali dalam pertandingan. Mereka layak berada di final pada hari Minggu, meskipun menyakitkan untuk mengatakannya."