Kembali berhadapan: sudah lebih dari 20 tahun Inggris dan Argentina tidak saling berhadapan di lapangan. Pada tahun 2005, Inggris menang 3-2 dalam pertandingan persahabatan, namun pertandingan ini sebenarnya tidak terlalu mirip dengan pertandingan persahabatan pada umumnya. Dan hal ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh pertandingan perempat final Piala Dunia 1986 yang terkenal, seperti yang mungkin diyakini banyak orang. Ada lebih dari itu, dan dalam artikel ini kita akan mencoba menggali sejarah Piala Dunia, yang kini telah mencapai semifinal kedua edisi 2026.
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Inggris-Argentina, kisah persaingan sengit: bukan hanya insiden "Mano de Dios" pada tahun 1986, mulai dari kartu merah yang diterima Rattin hingga kartu merah yang diterima Beckham
PENCURIAN ABAD INI
Empat tahun sebelum “Pertandingan Abad Ini” (Italia-Jerman 4-3 pada babak perpanjangan waktu Piala Dunia 1970 di Meksiko), dua puluh tahun sebelum “Gol Abad Ini” (gol Maradona ke gawang Inggris, yang juga terjadi di Meksiko), di tanah Inggris pernah digelar sebuah pertandingan yang hingga kini masih menjadi luka yang belum sembuh bagi warga Argentina: yaitu “Pencurian Abad Ini”. Sementara itu, empat tahun sebelumnya di Chili, Inggris menang 3-1 pada babak penyisihan grup dalam pertemuan pertama antara kedua tim nasional tersebut. Setelah itu, pada tahun 1966, keduanya bertemu di perempat final, yang sekali lagi dimenangkan oleh tim Eropa dengan skor 1-0.
Pertandingan itu tercatat dalam sejarah bukan semata-mata karena gol Geoff Hurst dari umpan silang Peters, melainkan karena pengusiran kapten ArgentinaAntonio Rattin, yang membutuhkan waktu sekitar delapan menit lebih untuk meninggalkan lapangan di tengah protes dan penjelasan. Pada masa itu, kartu kuning dan merah memang belum ada, dan Rattin—yang hanya bisa berbahasa Spanyol—tidak memiliki cara untuk memahami bahwa wasit asal Jerman, Rudolf Kreitlein, telah mengusirnya. Kekacauan yang terjadi di Wembley tersebut memberi inspirasi kepada mantan wasit Aston untuk memperkenalkan, empat tahun kemudian, sistem kartu kuning dan merah sebagai simbol yang langsung dapat dikenali.
Tim Inggris melaju dan memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Jerman Barat di final berkat gol “hantu” yang terkenal dari Hurst sendiri, yang mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-2 pada babak perpanjangan waktu—kemenangan tunggal “Tiga Singa” hingga saat ini. Namun, aksi Rattin—yang sebelum meninggalkan lapangan duduk di atas karpet merah yang diperuntukkan bagi Keluarga Kerajaan, lalu meremas dan melemparkan bendera lawan ke kejauhan—menandai awal dari persaingan yang akan meledak pada tahun 1980-an, tidak hanya terkait dengan sepak bola.
GOL ABAD INI SETELAH "TANGAN TUHAN"
Pada tahun 1986, kembali terjadi pertandingan Inggris melawan Argentina, sekali lagi di babak perempat final: semua orang, atau hampir semua, tahu apa yang terjadi di lapangan, dengan Maradona yang pertama-tama mencetak gol "tangan" yang sangat terkenal untuk membawa timnya unggul, dan kemudian, setelah Lineker menyamakan kedudukan, ia melewati setengah tim lawan, termasuk kiper Shilton, untuk mencetak "gol abad ini" yang memastikan skor akhir 2-1, yang membuka jalan menuju final yang dimenangkan melawan Jerman Barat. Suasana menjelang pertandingan tersebut sangat memanas karena hanya empat tahun sebelumnya Perang Falkland (April–Juni 1982, 74 hari) telah terjadi, dan Inggris merebut dari Argentina apa yang bagi orang Amerika Selatan dikenal sebagai Kepulauan Malvinas, yang secara efektif mengakhiri kediktatoran Videla. Tersingkir, sebagian karena gol kontroversial akibat tangan yang tidak dilihat oleh wasit Tunisia Ali Bin-Nasser, merupakan aib yang sulit dihapus oleh pihak Inggris.
PERTUNJUKAN PADA TAHUN 1998, KETEGANGAN PADA TAHUN 2002
Pertandingan paling seru di antara lima laga yang telah dimainkan di Piala Dunia antara kedua tim hingga saat ini tak diragukan lagi adalah pertandingan babak 16 besar di Prancis 1998: Batistuta dan Zanetti mencetak gol untuk Albiceleste, sementara Owen dengan aksi solo yang luar biasa dan Shearer mencetak gol untuk Tiga Singa dalam skor 2-2 pada menit ke-90; pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu dan kemudian adu penalti, dan pada akhirnya Argentina lolos berkat kesalahan Batty, yang tendangannya berhasil ditepis oleh Roa. Bahkan dalam pertandingan sebelumnya ini pun terdapat ruang untuk kontroversi: David Beckham diusir dari lapangan karena menendang Diego Pablo Simeone dari posisi berbaring.
Empat tahun kemudian, di Piala Dunia Korea dan Jepang 2002, justru Beckham yang menentukan hasil pertandingan yang jauh lebih kurang seru dalam konteks Grup F melalui tendangan penalti, sehingga membuat Argentina tersingkir secara mengecewakan di babak penyisihan grup yang secara mengejutkan dimenangkan oleh Swedia dan juga diikuti oleh Nigeria. Sebuah semacam balas dendam bagi “Spice Boy” dalam pertandingan yang selama 24 tahun menjadi pertemuan terakhir antara Inggris dan Argentina di Piala Dunia. Pertandingan tersebut tak pernah menentukan tiket ke final: malam ini, ada taruhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya dalam konteks sepak bola.
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