Inggris-Argentina, kisah persaingan sengit: bukan hanya insiden "Mano de Dios" pada tahun 1986, mulai dari kartu merah yang diterima Rattin hingga kartu merah yang diterima Beckham

Empat tahun sebelum “Pertandingan Abad Ini” (Italia-Jerman 4-3 pada babak perpanjangan waktu Piala Dunia 1970 di Meksiko), dua puluh tahun sebelum “Gol Abad Ini” (gol Maradona ke gawang Inggris, yang juga terjadi di Meksiko), di tanah Inggris pernah digelar sebuah pertandingan yang hingga kini masih menjadi luka yang belum sembuh bagi warga Argentina: yaitu “Pencurian Abad Ini”. Sementara itu, empat tahun sebelumnya di Chili, Inggris menang 3-1 pada babak penyisihan grup dalam pertemuan pertama antara kedua tim nasional tersebut. Setelah itu, pada tahun 1966, keduanya bertemu di perempat final, yang sekali lagi dimenangkan oleh tim Eropa dengan skor 1-0.

Pertandingan itu tercatat dalam sejarah bukan semata-mata karena gol Geoff Hurst dari umpan silang Peters, melainkan karena pengusiran kapten ArgentinaAntonio Rattin, yang membutuhkan waktu sekitar delapan menit lebih untuk meninggalkan lapangan di tengah protes dan penjelasan. Pada masa itu, kartu kuning dan merah memang belum ada, dan Rattin—yang hanya bisa berbahasa Spanyol—tidak memiliki cara untuk memahami bahwa wasit asal Jerman, Rudolf Kreitlein, telah mengusirnya. Kekacauan yang terjadi di Wembley tersebut memberi inspirasi kepada mantan wasit Aston untuk memperkenalkan, empat tahun kemudian, sistem kartu kuning dan merah sebagai simbol yang langsung dapat dikenali.

Tim Inggris melaju dan memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Jerman Barat di final berkat gol “hantu” yang terkenal dari Hurst sendiri, yang mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-2 pada babak perpanjangan waktu—kemenangan tunggal “Tiga Singa” hingga saat ini. Namun, aksi Rattin—yang sebelum meninggalkan lapangan duduk di atas karpet merah yang diperuntukkan bagi Keluarga Kerajaan, lalu meremas dan melemparkan bendera lawan ke kejauhan—menandai awal dari persaingan yang akan meledak pada tahun 1980-an, tidak hanya terkait dengan sepak bola.