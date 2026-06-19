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Inggris akan 'mengejar bayangan' jika Thomas Tuchel tidak mengubah gaya bermainnya saat menghadapi tim-tim papan atas di Piala Dunia
Kelemahan taktis mulai terlihat pada pertandingan pembuka
Tim Tiga Singa mengawali perjalanan mereka di turnamen ini dengan penampilan menyerang yang intens di Dallas, dan berhasil meraih kemenangan 4-2 atas Kroasia. Gol-gol yang dicetak oleh Harry Kane, Jude Bellingham, dan Marcus Rashford menutupi kelemahan pertahanan yang mencolok, yang memungkinkan lawan menyamakan kedudukan dua kali sebelum jeda babak pertama. Meskipun penampilan tersebut membawa Inggris meraih kemenangan pertama di Piala Dunia melawan negara peringkat 15 besar sejak 2002, kekhawatiran tetap ada terkait komposisi pertahanan dan daya tahan jangka panjang mereka.
- AFP
Butt mengeluarkan peringatan tegas terkait turnamen
Dalam wawancara dengan Paddy Power, Butt berpendapat bahwa mencoba menerapkan tempo Liga Premier yang tanpa henti di tengah cuaca panas ekstrem saat bertanding di level internasional pada akhirnya akan menguras tenaga skuad. Ia menyatakan: "Kami bermain bagus dan itu adalah kemenangan yang bagus, meskipun Kroasia tampak sudah jauh dari performa terbaiknya. Kami melakukan tekanan dengan sangat baik. Namun, untuk Inggris, memang mudah saja mengatakan bahwa kami bisa bermain dengan gaya Liga Premier melawan tim-tim internasional papan atas.
"Saat saya bermain untuk Inggris, kami sering mencoba melakukan itu. Namun dalam cuaca panas seperti itu, Anda akan benar-benar kelelahan setelah 60 menit. Melawan tim seperti Spanyol, mereka hanya akan menguasai bola dan menggerakkannya, mendikte tempo permainan, dan Anda akhirnya hanya mengejar bayangan. Mereka akan menghabisi Anda dengan umpan terakhir itu dan menembus pertahanan Anda."
Kondisi cuaca menentukan taktik turnamen
Butt menegaskan bahwa kondisi cuaca yang ekstrem dan perbedaan infrastruktur stadion di berbagai kota tuan rumah akan secara mendasar menentukan apakah para pemain mampu secara fisik mempertahankan gaya permainan menekan dengan tempo tinggi selama 90 menit.
Dia menambahkan: "Saya rasa Anda tidak bisa bermain seperti itu di setiap pertandingan dalam turnamen ini; itu tergantung di mana Anda bermain, waktu kick-off, suhu, serta apakah ada atap dan AC atau tidak. Ada banyak kemungkinan berbeda mengenai bagaimana dan kapan Anda bisa bermain dengan tempo tinggi dan menekan lawan. Jika kami bisa bermain di Dallas setiap pekan, di mana ada AC, kami akan memiliki peluang yang sangat bagus. Namun, kami tidak akan bermain di sana."
- AFP
Tempat di babak gugur sudah di depan mata
Tim Tiga Singa akan menghadapi Ghana dalam laga kedua fase grup pekan depan, dengan menyadari bahwa kemenangan akan secara resmi memastikan lolosnya mereka ke babak gugur. Mengelola beban fisik skuad sekaligus membangun stabilitas pertahanan akan menjadi ujian terberat bagi Tuchel seiring semakin dekatnya peluang lolos ke babak selanjutnya. Menjaga keseimbangan antara lolos dari fase grup secepatnya dan menjaga strategi taktis tetap menjadi tujuan utama yang harus diupayakan Inggris ke depannya.