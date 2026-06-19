Inggris akan 'mengejar bayangan' jika Thomas Tuchel tidak mengubah gaya bermainnya saat menghadapi tim-tim papan atas di Piala Dunia

Dalam wawancara dengan Paddy Power, Butt berpendapat bahwa mencoba menerapkan tempo Liga Premier yang tanpa henti di tengah cuaca panas ekstrem saat bertanding di level internasional pada akhirnya akan menguras tenaga skuad. Ia menyatakan: "Kami bermain bagus dan itu adalah kemenangan yang bagus, meskipun Kroasia tampak sudah jauh dari performa terbaiknya. Kami melakukan tekanan dengan sangat baik. Namun, untuk Inggris, memang mudah saja mengatakan bahwa kami bisa bermain dengan gaya Liga Premier melawan tim-tim internasional papan atas.

"Saat saya bermain untuk Inggris, kami sering mencoba melakukan itu. Namun dalam cuaca panas seperti itu, Anda akan benar-benar kelelahan setelah 60 menit. Melawan tim seperti Spanyol, mereka hanya akan menguasai bola dan menggerakkannya, mendikte tempo permainan, dan Anda akhirnya hanya mengejar bayangan. Mereka akan menghabisi Anda dengan umpan terakhir itu dan menembus pertahanan Anda."