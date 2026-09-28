PRESSE SPORTS
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Ingatan tendangan Zizou! Zidane menertawakan memar El Clasico akibat Van Bommel jelang duel di pinggir lapangan
Zidane bersiap untuk duel di pinggir lapangan melawan Van Bommel
Pelatih kepala Prancis Zinedine Zidane mengalihkan perhatiannya ke laga bergengsi UEFA Nations League pada Senin malam melawan Belgia di Stadion King Baudouin. Pertandingan ini mempertemukan dua gelandang legendaris di area teknis, saat Zidane berhadapan dengan pelatih baru Belgia, Mark van Bommel.
Kedua pelatih itu pernah berduel di lapangan pada masa karier bermain mereka, terutama saat bertemu dalam hasil imbang 1-1 di El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid pada 2006.
Zidane memperkirakan duel fisik dan taktis yang berat di Brussels.
- Getty Images Sport
Pelatih menertawakan pertemuan El Clasico yang berlangsung agresif
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, Zidane bercanda tentang gaya bermain Van Bommel yang penuh duel saat mengenang pertarungan mereka di lini tengah di Spanyol pada masa lalu. Namun, pria Prancis itu mengungkapkan kekagumannya terhadap kepemimpinan dan jejak taktis sang kolega.
Zidane menilai transisi Van Bommel menjadi pelatih mencerminkan pemahamannya yang mendalam tentang dinamika tim.
"Dia jelas tidak punya gaya bermain yang sama seperti saya," kata Zidane sambil tertawa. "Saya menerima cukup banyak tekel darinya saat kami saling berhadapan. Tetapi dia adalah tipe pemain yang penting bagi sebuah tim. Sebagai pelatih, dia mencoba membubuhkan capnya sendiri."
Pelatih Prancis memuji kualitas Belgia dan warisan Scifo
Menurut VTM NEWS, Zidane melontarkan pujian besar kepada tim nasional Belgia, dengan menyoroti kemampuan teknis dan kekompakan kolektif mereka setelah kampanye Piala Dunia yang kuat. Ketika ditanya pemain Belgia mana yang mencerminkan gaya bermainnya sendiri, Zidane menepis perbandingan individu, seraya menyebut gelandang bintang Kevin De Bruyne memiliki kualitas yang unik.
Pelatih itu juga merujuk playmaker bersejarah seperti Enzo Scifo saat menilai tradisi sepakbola Belgia.
"Belgia memainkan Piala Dunia yang sangat bagus," kata Zidane. "Ada kualitas individu yang luar biasa besar di dalam skuad. De Bruyne adalah De Bruyne. Belgia selalu memiliki pemain-pemain bagus dengan bola. Sebagai atlet papan atas, Anda menyukai memainkan pertandingan-pertandingan top seperti ini."
- Marca
Prancis memburu kemenangan tandang krusial di Brussels
Prancis menuntaskan persiapan jelang pertandingan saat mereka berupaya mengamankan tiga poin di Grup A sebelum pulang untuk menghadapi Italia di Stade de France. Zidane menuntut fokus penuh dari skuadnya untuk mengatasi tim tuan rumah yang termotivasi.
Belgia memburu kemenangan yang menegaskan kapasitas mereka di bawah Van Bommel setelah kemenangan terbaru atas Italia.
Prancis berupaya menjaga momentum mereka di Brussels.
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