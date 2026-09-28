Pelatih kepala Prancis Zinedine Zidane mengalihkan perhatiannya ke laga bergengsi UEFA Nations League pada Senin malam melawan Belgia di Stadion King Baudouin. Pertandingan ini mempertemukan dua gelandang legendaris di area teknis, saat Zidane berhadapan dengan pelatih baru Belgia, Mark van Bommel.

Kedua pelatih itu pernah berduel di lapangan pada masa karier bermain mereka, terutama saat bertemu dalam hasil imbang 1-1 di El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid pada 2006.

Zidane memperkirakan duel fisik dan taktis yang berat di Brussels.