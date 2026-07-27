Gianni Infantino, bos FIFA, lewat media sosial ingin menyampaikan pandangannya soal Piala Dunia, sambil melontarkan lebih dari satu sindiran: "Kepada semua orang yang melewatkan olahraga indah kami, emosi, perayaan, tawa, air mata, tipu daya, dan kebahagiaan. Kepada kalian semua yang melewatkan kesempatan melihat anak-anak, bayi, kakek-nenek, dan orang tua berkumpul untuk ajang luar biasa ini, saya minta maaf karena pertandingan-pertandingan telah berakhir dan saya menyesal kalian melewatkan seluruh kebahagiaan dan persatuan itu - demikian bunyi pesan presiden FIFA -. Saya menyesal kalian begitu dikuasai kebencian dan kritik hingga melewatkan semuanya. Kepada mereka yang, di balik pena dan kertas mereka, di balik layar mereka, menyebarkan kebencian dan kabar bohong, saya ingin mengatakan bahwa saat kalian duduk di barisan kedua, kami di FIFA berada di garis depan untuk mengorganisasi, bekerja keras, dan menyajikan tontonan terbaik di dunia. Saat kalian bersembunyi, kami menjelajahi jalan-jalan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, berbicara dengan para suporter, berinteraksi dengan orang-orang, dan menjamin keamanan semua pihak. Saat kalian terpecah, kami bersatu".
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Infantino setelah Piala Dunia 2026: "Kalian menebar kebencian, kami menyatukan dunia"
KEHADIRAN IRAN
"Saat kalian menebar kebencian, kami bekerja tanpa lelah untuk menyatukan dua negara yang sedang berperang - lanjut Infantino -. Iran masuk ke Amerika Serikat tanpa insiden maupun konflik. Ketika tim Iran mulai bermain, semua nyanyian yang menentang mereka berubah menjadi satu lagu kebangsaan. Para suporter menjadi negara, menjadi tim, dan mendukung Team Melli. Inilah kekuatan sepak bola. Tim Iran mendapatkan visa untuk masuk karena sepak bola identik dengan perdamaian. Bukan politik. Sepak bola identik dengan persatuan, bukan perpecahan. Sepak bola lebih besar daripada kebencian dan diskriminasi"
KASUS BALOGUN
"Faktanya, keputusan wasit yang 'diperdebatkan' atau tindakan disipliner yang 'aneh', seperti misalnya kartu merah atau kuning yang berpotensi keliru atau keputusan lanjutan untuk tidak menjatuhkan skorsing kepada pemain dalam situasi tertentu, merupakan praktik umum dan diterima secara luas di beberapa liga terpenting di dunia. Kepada pena dan kertas, kepada semua layar, semoga kalian menemukan cinta dan kedamaian di tempat orang-orang di belakang kalian gagal menemukannya. Semoga kalian menemukan kedamaian; kami di FIFA telah menemukannya dan menyebarkannya dengan menghadirkan Piala Dunia paling luar biasa yang pernah ada. Semoga sepak bola terangkat di atas segala kebencian".
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