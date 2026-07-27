Infantino setelah Piala Dunia 2026: "Kalian menebar kebencian, kami menyatukan dunia"

Gianni Infantino, bos FIFA, lewat media sosial ingin menyampaikan pandangannya soal Piala Dunia, sambil melontarkan lebih dari satu sindiran: "Kepada semua orang yang melewatkan olahraga indah kami, emosi, perayaan, tawa, air mata, tipu daya, dan kebahagiaan. Kepada kalian semua yang melewatkan kesempatan melihat anak-anak, bayi, kakek-nenek, dan orang tua berkumpul untuk ajang luar biasa ini, saya minta maaf karena pertandingan-pertandingan telah berakhir dan saya menyesal kalian melewatkan seluruh kebahagiaan dan persatuan itu - demikian bunyi pesan presiden FIFA -. Saya menyesal kalian begitu dikuasai kebencian dan kritik hingga melewatkan semuanya. Kepada mereka yang, di balik pena dan kertas mereka, di balik layar mereka, menyebarkan kebencian dan kabar bohong, saya ingin mengatakan bahwa saat kalian duduk di barisan kedua, kami di FIFA berada di garis depan untuk mengorganisasi, bekerja keras, dan menyajikan tontonan terbaik di dunia. Saat kalian bersembunyi, kami menjelajahi jalan-jalan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, berbicara dengan para suporter, berinteraksi dengan orang-orang, dan menjamin keamanan semua pihak. Saat kalian terpecah, kami bersatu".