Segala sesuatunya telah siap untuk dimulainya Piala Dunia pertama dalam sejarah yang diikuti oleh 48 tim: Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat 2026 akan dimulai dengan pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan pada Kamis, 11 Juni, dan Presiden FIFA Gianni Infantino telah menggelar konferensi pers sehari sebelumnya. Berikut ini kami sajikan beberapa tanggapannya mengenai isu-isu yang paling sensitif.
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Infantino: "Saya sendiri yang akan mengemudikan bus tim Iran dari Teheran ke AS. Wasit yang dicoret? Kita tidak bisa mengendalikan segalanya"
MASALAH ORGANISASI
“Tidak ada penyesalan. Saya sangat memahami dunia penyelenggaraan acara, dan tentu saja ada masalah-masalah yang muncul, baik dari Amerika Serikat maupun dari Kanada dan Meksiko. Kami selalu berusaha sebaik mungkin.”
Wasit Artan Tidak Diizinkan Masuk ke AS
“Kami telah menerapkan kebijakan visa FIFA dan saya diberitahu bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Jaminan yang semula ingin diminta oleh pemerintah AS telah dicabut. Setiap negara memiliki pemerintahnya sendiri dan tanpa visa, tidak mudah untuk masuk ke banyak negara. Keamanan harus menjadi prioritas utama dan saya mohon agar Anda mempercayai kami, karena kami sedang berusaha menjadikan situasi ini sebaik mungkin. Terkadang segala sesuatunya berjalan lancar, seperti halnya Iran yang berada di sini, dan kami harus menghadapi situasi yang berbeda-beda! Sangat disayangkan apa yang terjadi pada wasit Somalia, kami tidak bisa mengontrol segalanya dan selalu mencari solusi... terkadang ada situasi yang berada di luar kendali kami.”
IRAN DI PIALA DUNIA
“Saya senang mereka ada di sini... saya rela mengemudikan bus dari Teheran dan mengantar mereka ke sini sendiri. Tentu saja, ada beberapa kendala dan ini tidaklah mudah. Saya berharap saat Iran bertanding, suasana di stadion akan terasa positif. Saya bangga dengan kerja tim saya dan kerja sama dari negara-negara tuan rumah, yang telah memastikan semuanya berjalan dengan lancar.”