Infantino: "Saya sendiri yang akan mengemudikan bus tim Iran dari Teheran ke AS. Wasit yang dicoret? Kita tidak bisa mengendalikan segalanya"

“Kami telah menerapkan kebijakan visa FIFA dan saya diberitahu bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Jaminan yang semula ingin diminta oleh pemerintah AS telah dicabut. Setiap negara memiliki pemerintahnya sendiri dan tanpa visa, tidak mudah untuk masuk ke banyak negara. Keamanan harus menjadi prioritas utama dan saya mohon agar Anda mempercayai kami, karena kami sedang berusaha menjadikan situasi ini sebaik mungkin. Terkadang segala sesuatunya berjalan lancar, seperti halnya Iran yang berada di sini, dan kami harus menghadapi situasi yang berbeda-beda! Sangat disayangkan apa yang terjadi pada wasit Somalia, kami tidak bisa mengontrol segalanya dan selalu mencari solusi... terkadang ada situasi yang berada di luar kendali kami.”