Infantino secara resmi telah membuka peluang untuk sebuah proyek redistribusi kekayaan dalam skala besar yang bisa membuat miliaran dolar AS disalurkan langsung kepada asosiasi sepak bola nasional. Dalam surat yang dikirim pada Senin kepada enam presiden konfederasi dan Dewan FIFA, Infantino menanggapi seruan yang kian menguat agar badan pengatur itu menggunakan cadangan dana sebesar $6 miliar miliknya.

Surat tersebut, yang telah dilihat oleh The Athletic, menandai potensi titik balik dalam hubungan antara hierarki pusat di Zurich dan para pemegang kekuasaan regionalnya. Presiden FIFA itu menyatakan bahwa ia belum akan berkomitmen pada jumlah tertentu, tetapi menyampaikan dukungannya terhadap prinsip peningkatan bantuan finansial.



