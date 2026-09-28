AFP
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Infantino membuka brankas FIFA senilai $6 miliar! Presiden FIFA mendukung seruan untuk peningkatan pendanaan ketika asosiasi-asosiasi anggota mendorong pembayaran yang lebih besar
Infantino menanggapi tekanan dari konfederasi
Infantino secara resmi telah membuka peluang untuk sebuah proyek redistribusi kekayaan dalam skala besar yang bisa membuat miliaran dolar AS disalurkan langsung kepada asosiasi sepak bola nasional. Dalam surat yang dikirim pada Senin kepada enam presiden konfederasi dan Dewan FIFA, Infantino menanggapi seruan yang kian menguat agar badan pengatur itu menggunakan cadangan dana sebesar $6 miliar miliknya.
Surat tersebut, yang telah dilihat oleh The Athletic, menandai potensi titik balik dalam hubungan antara hierarki pusat di Zurich dan para pemegang kekuasaan regionalnya. Presiden FIFA itu menyatakan bahwa ia belum akan berkomitmen pada jumlah tertentu, tetapi menyampaikan dukungannya terhadap prinsip peningkatan bantuan finansial.
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Infantino mengupayakan proposal pendanaan yang terintegrasi
Pejabat Swiss-Italia itu telah menginstruksikan Sekretaris Jenderal Mattias Grafstrom untuk mengonsolidasikan berbagai proposal tersebut guna dibahas dalam rapat Dewan FIFA berikutnya, yang dijadwalkan pada 15 Oktober. Kesediaan sang presiden untuk terlibat muncul setelah periode ketegangan, terutama menyusul gagalnya proyek kontroversial FIFA Forward Enterprise (FFE).
Infantino menulis: "Saya tidak akan menentukan nominalnya lebih dulu. Saya akan mendukung tingkat pendanaan tambahan terbesar yang dapat disalurkan secara bertanggung jawab melalui proses tata kelola FIFA yang semestinya, diterapkan secara adil dan didukung oleh pengaturan yang transparan serta dapat diaudit. Ambisi ini patut disambut. Bukti keuangan, tata kelola, dan implementasinya kini harus mendukung hal itu."
Ia menjelaskan: "Satu angka dapat menjadi awal diskusi, tetapi tidak bisa menuntaskan sebuah kebijakan global. Karena itu, saya telah menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk mengonsolidasikan semua pengajuan menjadi satu penilaian terpadu untuk dipertimbangkan oleh Dewan FIFA pada 15 Oktober 2026."
Tuntutan pembayaran bernilai miliaran dolar AS
Dorongan untuk peningkatan pendanaan dipimpin oleh koalisi kuat yang melibatkan presiden UEFA Aleksander Ceferin dan petinggi Concacaf Victor Montagliani. Para pemimpin ini, bersama presiden AFC Shaikh Salman, berargumen bahwa cadangan kas FIFA saat ini jauh melebihi apa yang diperlukan untuk stabilitas operasionalnya.
Laporan menyebutkan bahwa UEFA dan Concacaf telah bersatu untuk menuntut agar FIFA mengucurkan dana fantastis sebesar $2,1 miliar dari cadangan kasnya untuk mendukung 211 asosiasi anggota. Proposal ini mencakup permintaan khusus agar setidaknya $10 juta disediakan untuk masing-masing asosiasi selama siklus 2027-30, sebuah langkah yang ditujukan untuk memperkuat infrastruktur dan pengembangan akar rumput secara global.
Infantino menambahkan dalam korespondensinya: "Saya menyambut niat konstruktif yang tercermin dalam setiap surat Anda. Kita mungkin berbeda soal rute terbaik ke depan, tetapi saya tidak ragu bahwa masing-masing dari kita menginginkan yang terbaik untuk FIFA, asosiasi anggotanya, dan sepak bola." Presiden kini telah meminta para pemimpin konfederasi untuk memberikan model dan asumsi keuangan yang terperinci guna memverifikasi proposal mereka sebelum pertemuan puncak pada Oktober.
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Melampaui kontroversi FFE
Uluran tangan finansial ini datang ketika Infantino berupaya menstabilkan kepemimpinannya setelah muncul reaksi keras atas proyek FIFA Forward Enterprise yang kini telah ditinggalkan. Rencana FFE itu akan melibatkan ekuitas swasta dalam aset paling berharga FIFA, termasuk Piala Dunia putra dan putri, sebuah langkah yang dikhawatirkan para pengkritik dapat mengorbankan independensi organisasi tersebut.
Dalam surat terbarunya, Infantino secara langsung menyinggung dampak dari FFE, dengan menjelaskan bahwa proposal komersial tersebut dimaksudkan untuk melengkapi, bukan menggantikan, struktur dukungan yang sudah ada. Ia menulis: "Proposal komersial terbaru, yang kini telah ditarik, dimaksudkan untuk memungkinkan FIFA berinvestasi lebih banyak dalam sepakbola, bukan untuk menggantikan dukungan yang secara bertanggung jawab dapat diberikan dari sumber daya yang ada."
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