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Infantino diserang! Premier League, La Liga, Bundesliga, dan Serie A merilis pernyataan bersama yang eksplosif untuk menyerang presiden FIFA
Liga-liga kecam kepemimpinan Infantino
Dalam demonstrasi persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Premier League, La Liga, Bundesliga, dan Serie A merilis pernyataan bersama yang keras yang menyerukan reformasi mendasar di FIFA. Langkah ini diambil segera setelah proyek kontroversial 'FIFA Forward Enterprise' milik Infantino, sebuah rencana untuk menjual saham di Piala Dunia kepada investor swasta, yang pada akhirnya ditarik kembali karena tekanan yang sangat besar. Di luar rencana penjualan yang dibatalkan itu, Piala Dunia musim panas ini juga diwarnai beberapa perselisihan besar lain yang melibatkan Infantino dan badan pengatur tersebut, termasuk keputusan kontroversial untuk membatalkan kartu merah yang diberikan kepada penyerang USMNT Folarin Balogun.
Meski proposal komersialnya gagal, Infantino telah mengonfirmasi niatnya untuk maju kembali dalam pemilihan presiden FIFA tahun depan. Namun, empat liga besar Eropa itu meyakini masalahnya jauh lebih dalam daripada sekadar satu proyek yang gagal. Dalam pernyataan mereka, mereka berargumen bahwa 'Presiden FIFA secara aktif mempromosikan inisiatif yang abusif alih-alih melindungi sepakbola darinya,' seraya menyoroti keretakan kepercayaan antara badan pengatur tersebut dan para pemangku kepentingan terbesar dalam sepakbola.
- AFP
Krisis tata kelola dan campur tangan politik
Pernyataan bersama dari empat liga tersebut tanpa kompromi dalam menilai kondisi saat ini dari tata kelola sepakbola dunia. "Dalam beberapa tahun terakhir, fondasi historis sepakbola telah terancam oleh masalah tata kelola yang mendasar," demikian pernyataan liga-liga itu. Mereka berargumen bahwa meskipun proyek FFE dibatalkan, persoalan kelembagaan yang memungkinkan rencana seperti itu dirancang tetap menjadi ancaman bagi integritas olahraga ini.
Mereka juga mendorong perubahan total dalam cara urusan disipliner dan konstitusional ditangani di level tertinggi. "Presiden FIFA kini telah mengakui perlunya reformasi, tetapi mempertimbangkan perubahan prosedural yang dangkal setelah episode FFE tidaklah cukup; reformasi tata kelola yang mendalam sangat penting untuk menegakkan kembali batas-batas konstitusional yang jelas di dalam FIFA dan memastikan, di antaranya, bahwa masalah disipliner individual tetap terlindungi secara tegas dari campur tangan politik apa pun," lanjut pernyataan itu.
Akhiri ekspansionisme sepihak
Di luar proyek investasi yang gagal, liga-liga tersebut menyampaikan frustrasi atas tuntutan yang terus meningkat terhadap para pemain dan kalender domestik. Mereka menuduh badan pengatur itu melakukan 'ekspansionisme tanpa henti', seraya menyoroti cara FIFA 'secara sepihak membuat keputusan besar yang berdampak langsung pada kami, seperti memperluas Kalender Pertandingan Internasional.' Gesekan ini telah mencapai titik didih saat jadwal domestik kesulitan mengakomodasi format internasional yang baru.
Untuk mengatasinya, liga-liga tersebut menuntut pembentukan 'struktur tata kelola baru' yang memberi klub dan pemain tempat dalam proses pengambilan keputusan. Ini akan melibatkan pembentukan 'badan permanen yang mewakili para pemangku kepentingan utama, termasuk asosiasi nasional, liga, klub, dan pemain dari sepak bola putra dan putri,' yang akan 'menerima informasi penuh terkait inisiatif baru dan memainkan peran yang berarti dalam proses pengambilan keputusan FIFA.'
- Getty Images Sport
Transparansi dan jalan menuju Maroko
Kompetisi-kompetisi liga juga mendorong tingkat transparansi yang jauh lebih tinggi sebelum perubahan besar apa pun diputuskan melalui pemungutan suara pada masa mendatang. Mereka menegaskan bahwa semua rencana FIFA di masa depan harus "didasarkan pada alasan yang didefinisikan dengan jelas, data pendukung, dan penilaian independen, yang semuanya dipublikasikan sebelum keputusan apa pun diadopsi."
Waktu dari intervensi yang eksplosif ini sangat signifikan, dengan pemilihan presiden FIFA berikutnya dijadwalkan pada Maret dalam Kongres FIFA di Maroko. Meski Infantino tetap menjadi unggulan terdepan, oposisi terorganisasi dari liga-liga elite Eropa merupakan tantangan paling signifikan terhadapnya sejauh ini.
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