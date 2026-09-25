Dalam demonstrasi persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Premier League, La Liga, Bundesliga, dan Serie A merilis pernyataan bersama yang keras yang menyerukan reformasi mendasar di FIFA. Langkah ini diambil segera setelah proyek kontroversial 'FIFA Forward Enterprise' milik Infantino, sebuah rencana untuk menjual saham di Piala Dunia kepada investor swasta, yang pada akhirnya ditarik kembali karena tekanan yang sangat besar. Di luar rencana penjualan yang dibatalkan itu, Piala Dunia musim panas ini juga diwarnai beberapa perselisihan besar lain yang melibatkan Infantino dan badan pengatur tersebut, termasuk keputusan kontroversial untuk membatalkan kartu merah yang diberikan kepada penyerang USMNT Folarin Balogun.

Meski proposal komersialnya gagal, Infantino telah mengonfirmasi niatnya untuk maju kembali dalam pemilihan presiden FIFA tahun depan. Namun, empat liga besar Eropa itu meyakini masalahnya jauh lebih dalam daripada sekadar satu proyek yang gagal. Dalam pernyataan mereka, mereka berargumen bahwa 'Presiden FIFA secara aktif mempromosikan inisiatif yang abusif alih-alih melindungi sepakbola darinya,' seraya menyoroti keretakan kepercayaan antara badan pengatur tersebut dan para pemangku kepentingan terbesar dalam sepakbola.