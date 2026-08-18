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Individualitas Yamal dan Kewaspadaan soal Alvarez, Rodri: Bintang Barcelona Akan Berkembang di Samping Saya

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Rodri
L. Yamal
M. Bernal
J. Alvarez
H. Flick
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Kapten Spanyol nyatakan kesiapan untuk mengubah peta kekuatan proyek Blaugrana

Pesan pertama Rodri setelah kepindahannya ke Barcelona telah tiba dan sangat jelas, karena ia berbicara tentang kesiapannya untuk tampil, visinya terhadap tim, serta ambisinya dalam proyek barunya.

Ia juga menyinggung sejumlah rekannya dan transfer yang mungkin terjadi, dalam konferensi pers pengenalannya sebagai pemain di klub Catalan tersebut.

Rodri menandatangani kontraknya dengan Barcelona hingga tahun 2030, sambil menegaskan bahwa ia telah siap untuk tampil bersama tim, sementara klub belum mengungkap nomor punggung yang akan dikenakannya, dan sang pemain hanya berpose dengan jersey barunya yang mencantumkan namanya serta tanggal berakhirnya kontraknya.

Ia berkata: "Saya sudah benar-benar siap untuk bermain".

  • Flick membakar semangatnya, dan Barcelona punya ruang untuk berkembang

    Rodri menegaskan bahwa Hansi Flick telah menularkan antusiasmenya terkait kepindahannya ke Barcelona, sembari menyatakan bahwa ia masih mampu berkembang, dan pelatih asal Jerman itu bisa membantunya menyempurnakan sejumlah aspek dalam levelnya.

    Ia mengatakan, "Flick menularkan antusiasmenya kepada saya. Saya masih memiliki ruang untuk berkembang, dan ia bisa menyempurnakan saya lebih jauh."

    Rodri memuji perkembangan yang ditunjukkan Barcelona dalam beberapa tahun terakhir, dengan merujuk pada gelar Liga Spanyol yang mereka raih dalam dua musim terakhir, serta kian dekatnya mereka dengan meraih target besar di Eropa.

    Ia menambahkan bahwa kekuatan tim tidak terbatas pada masa kini, melainkan juga mencakup potensi perkembangan di masa depan, seraya menggambarkan lini tengah Barcelona sebagai lini yang "luar biasa", dan menegaskan bahwa seluruh lini tim dihuni oleh para pemain besar.

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  • Pilihan Barcelona: Keputusan yang Ditentukan oleh Keluarga

    Rodri mengungkapkan bahwa keputusannya untuk meninggalkan klub lamanya, Manchester City, membutuhkan waktu untuk diterimanya, setelah ia mengakhiri sebuah fase yang ia gambarkan sebagai fase paling istimewa dalam kariernya.

    Ia mengatakan bahwa dirinya mempelajari dan menganalisis berbagai tawaran, sebelum mengambil keputusan bersama keluarga dan orang-orang terdekatnya, seraya menegaskan bahwa keputusan-keputusannya selalu terkait dengan adanya tantangan olahraga yang baru.

  • Rodri mengulurkan tangan kepada Bernal

    Pemain asal Spanyol itu berbicara tentang Marc Bernal, memuji perkembangannya dan kemampuannya untuk pulih dari cedera, serta menegaskan bahwa ia ingin membantunya dan mewariskan pengalamannya kepadanya.

    Rodri berkata: "Bernal memiliki jalur perkembangan yang luar biasa, dan ia telah pulih dari cedera dengan sangat baik. Saya berharap bisa membantunya semaksimal mungkin dan mengajarkannya apa yang ia anggap tepat. Ia bisa berkembang di samping saya, dan itu adalah hal yang penting."

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  • Lamine Yamal: Kolektivitas di Atas Angka-Angka Individu

    Rodri memuji jalan yang ditempuh Lamine Yamal, dengan menilai bahwa bintang muda tersebut memahami sepak bola dari sudut pandang kolektif.

    Ia mengatakan: "Dia memahami sepak bola dengan cara yang kolektif. Kami di sini untuk memenangkan gelar, dan kami tidak terlalu mementingkan individu. Angka-angka individu adalah hasil dari hal-hal yang dikerjakan dengan benar. Lamine sedang mengalami perkembangan yang luar biasa."

  • Julian Alvarez: Rodri memilih kehati-hatian

    Rodri menolak untuk berspekulasi mengenai penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, dengan menegaskan rasa hormatnya kepada klub Madrid tersebut, serta hanya memberikan pujian kepada penyerang asal Argentina itu.

    Ia berkata: "Saya biasanya sangat berhati-hati dengan para pemain yang bukan bagian dari klub. Saya menghormati Atletico Madrid. Julian pemain yang hebat, dan salah satu penyerang terbaik. Saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu."

    Ia menambahkan bahwa Deco dan manajemen Barcelona selalu berupaya memikirkan cara-cara untuk mengembangkan skuad tim.

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