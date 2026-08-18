Pesan pertama Rodri setelah kepindahannya ke Barcelona telah tiba dan sangat jelas, karena ia berbicara tentang kesiapannya untuk tampil, visinya terhadap tim, serta ambisinya dalam proyek barunya.

Ia juga menyinggung sejumlah rekannya dan transfer yang mungkin terjadi, dalam konferensi pers pengenalannya sebagai pemain di klub Catalan tersebut.

Rodri menandatangani kontraknya dengan Barcelona hingga tahun 2030, sambil menegaskan bahwa ia telah siap untuk tampil bersama tim, sementara klub belum mengungkap nomor punggung yang akan dikenakannya, dan sang pemain hanya berpose dengan jersey barunya yang mencantumkan namanya serta tanggal berakhirnya kontraknya.

Ia berkata: "Saya sudah benar-benar siap untuk bermain".