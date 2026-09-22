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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Inacio: "Saya memilih Italia karena saya merasa orang Italia. Saya bermimpi menjuarai Piala Dunia"

S. Inacio
Italy

Penyerang muda Borussia Dortmund itu dipanggil oleh Mancini untuk Nations League

Samuele Inacio, dipanggil ke tim nasional Italia untuk Nations League setelah menjalani debut dalam laga persahabatan melawan Luksemburg pada masa interim Silvio Baldini, berbicara kepada Rivista Undici. Penyerang kelahiran 2008 milik Borussia Dortmund itu, yang memiliki darah Brasil dari ayahnya Piá, menceritakan alasan dia memilih Italia: "Pelatih fisik dari staf Baldini menelepon saya dan mengatakan agar saya bersiap untuk panggilan itu, lalu ketika panggilan itu datang saya merayakannya bersama teman-teman saya".


Lalu dia menambahkan: "Saya mempertimbangkan semua opsi, tetapi saya memilih Italia karena saya merasa lebih Italia. Saya selalu bermain untuk tim nasional, termasuk di level junior, mimpi terbesar saya adalah memenangi Piala Dunia bersama Italia. Kegagalan lolos itu menjadi motivasi tambahan, tujuannya adalah menghidupkan kembali emosi penting bagi rakyat Italia".


  • GOL PERTAMA

    Gol pertama musim lalu dengan seragam Dortmund melawan Eintracht: "Itu adalah hari terindah dalam hidup saya, saya belum pernah merasakan emosi sekuat itu".

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