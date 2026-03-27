Impian Wales dan Republik Irlandia untuk lolos ke Piala Dunia pupus setelah mengalami kekalahan yang menyakitkan dalam adu penalti di babak semifinal playoff

Wales mengalami kekecewaan di babak play-off Piala Dunia setelah Bosnia dan Herzegovina menang 4-2 lewat adu penalti usai bermain imbang 1-1 di Cardiff. Ini merupakan pengulangan yang menyakitkan dari kegagalan Wales di babak play-off Euro 2024, di mana adu penalti kembali menjadi penyebab kegagalan mereka pada malam yang semula begitu menjanjikan. The Dragons hanya berjarak empat menit dari memastikan tempat di final babak play-off kandang melawan Italia, namun kehadiran Edin Dzeko yang berpengalaman terbukti menjadi penyebab kegagalan mereka.

Daniel James telah membakar semangat Cardiff City Stadium tak lama setelah babak kedua dimulai, dengan melepaskan tendangan akurat yang melewati Nikola Vasilj setelah memanfaatkan umpan balik yang salah. Wales memiliki beberapa peluang untuk menggandakan keunggulan mereka, dengan Harry Wilson membentur tiang gawang dan Tarik Muharemovic membelokkan tendangan James lainnya ke mistar gawang. Namun, Dzeko, yang baru saja berusia 40 tahun, melompat paling tinggi untuk menyundul bola ke gawang pada menit ke-86 dari tendangan sudut dan menyamakan kedudukan, sehingga membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu.