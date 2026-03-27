Impian Wales dan Republik Irlandia untuk lolos ke Piala Dunia pupus setelah mengalami kekalahan yang menyakitkan dalam adu penalti di babak semifinal playoff
Wales terkejut akibat gol penyama kedudukan Dzeko di menit-menit akhir
Wales mengalami kekecewaan di babak play-off Piala Dunia setelah Bosnia dan Herzegovina menang 4-2 lewat adu penalti usai bermain imbang 1-1 di Cardiff. Ini merupakan pengulangan yang menyakitkan dari kegagalan Wales di babak play-off Euro 2024, di mana adu penalti kembali menjadi penyebab kegagalan mereka pada malam yang semula begitu menjanjikan. The Dragons hanya berjarak empat menit dari memastikan tempat di final babak play-off kandang melawan Italia, namun kehadiran Edin Dzeko yang berpengalaman terbukti menjadi penyebab kegagalan mereka.
Daniel James telah membakar semangat Cardiff City Stadium tak lama setelah babak kedua dimulai, dengan melepaskan tendangan akurat yang melewati Nikola Vasilj setelah memanfaatkan umpan balik yang salah. Wales memiliki beberapa peluang untuk menggandakan keunggulan mereka, dengan Harry Wilson membentur tiang gawang dan Tarik Muharemovic membelokkan tendangan James lainnya ke mistar gawang. Namun, Dzeko, yang baru saja berusia 40 tahun, melompat paling tinggi untuk menyundul bola ke gawang pada menit ke-86 dari tendangan sudut dan menyamakan kedudukan, sehingga membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu.
Kekecewaan akibat penalti bagi Dragons asuhan Bellamy
Meskipun tampil gigih selama 30 menit tambahan, Wales tak mampu mencetak gol penentu kemenangan. Adu penalti dimulai dengan baik ketika Karl Darlow berhasil menahan tendangan Ermedin Demirovic, namun momentum segera berbalik. Tendangan Brennan Johnson melambung tinggi di atas mistar gawang, sementara upaya Neco Williams berhasil ditepis oleh Vasilj. Kerim Alajbegovic kemudian maju dan mencetak gol penentu kemenangan, membuat penonton tuan rumah terdiam kaget.
Irlandia kehilangan keunggulan di Praha
Republik Irlandia mengalami nasib serupa yang menyedihkan di Praha, kalah 4-3 lewat adu penalti dari Ceko setelah bermain imbang 2-2. Pasukan asuhan Heimir Hallgrimsson sempat menikmati awal yang sempurna, unggul 2-0 dalam 23 menit pertama. Troy Parrott, yang menjadi pahlawan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, mencetak gol penalti pada menit ke-19 sebelum gol bunuh diri dari Matej Kovar menggandakan keunggulan tim tamu.
Namun, tuan rumah bangkit. Patrik Schick memperkecil ketertinggalan dari titik penalti sebelum babak pertama berakhir setelah tendangan Jayson Molumby membentur tiang gawang. Irlandia bertahan dengan heroik sepanjang sebagian besar babak kedua, tetapi seperti Wales, pertahanan mereka jebol pada menit ke-86. Ladislav Krejci melepaskan sundulan keras yang melewati Caoimhin Kelleher untuk memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan, di mana Irlandia juga kehilangan Sammie Szmodics akibat cedera serius yang memaksanya dibawa keluar lapangan dengan tandu.
Tim Ceko yang tampil gemilang menentukan nasib Irlandia
Dalam adu penalti yang berlangsung kemudian, tekanan mulai terasa bagi para penendang Irlandia di Fortuna Arena. Tendangan Finn Azaz dan Alan Browne sama-sama berhasil ditepis oleh Kovar, yang berhasil menebus kesalahannya setelah sebelumnya mencetak gol bunuh diri. Jan Kliment tetap tenang dan berhasil mencetak gol penentu melalui tendangan penalti, memastikan Republik Ceko melaju ke final melawan Denmark, sementara Irlandia harus terus menanti kesempatan pertama mereka tampil di Piala Dunia sejak 2002.