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Impian tim wanita Wrexham untuk lolos ke Liga Champions pupus setelah tim asal Wales itu kalah dalam laga kualifikasi
Red Dragons unggul lebih dulu
Suasana di Racecourse begitu memanas saat juara Adran Premier itu berusaha mempertahankan momentum kemenangan mengesankan mereka atas tim Armenia, FC Pyunik, di babak sebelumnya. Wrexham memulai pertandingan dengan kepercayaan diri yang tinggi, mengendalikan tempo permainan, dan memaksa tim tamu terdesak sejak menit-menit awal.
Pertandingan ini tidak bisa dimulai dengan lebih baik bagi tuan rumah, karena Lili Jones langsung membakar semangat penonton tuan rumah dalam 10 menit pertama pertandingan.
Gol tersebut bermula dari tendangan bebas yang tidak dibersihkan dengan baik oleh pertahanan Riga, sehingga memungkinkan Jones menunjukkan kualitas teknisnya dengan tendangan voli terkontrol ke sudut gawang. Itu adalah gol Eropa keduanya musim panas ini, dan selama sebagian besar babak pertama, tampaknya gol tersebut sudah cukup untuk mengantarkan Wrexham ke fase berikutnya dalam kompetisi ini.
- Getty Images Sport
Riga melakukan comeback yang sangat efektif
Namun, babak kedua menghadirkan cerita yang sama sekali berbeda saat juara bertahan asal Latvia itu menunjukkan ketajaman mereka. Gol penyama kedudukan tercipta pada menit ke-50 ketika gelandang Jepang, Minami Oi, menunjukkan keberanian luar biasa dengan maju ke depan dan menyundul bola melewati Maria Francis-Jones. Gol tersebut mengejutkan penonton tuan rumah dan sepenuhnya mengubah keseimbangan psikologis pertandingan, dan Kumba Brima memanfaatkannya untuk membalikkan keadaan empat menit kemudian. Pemain pengganti remaja Laura Kallase menambah gol ketiga untuk memperkuat keunggulan timnya.
Wrexham kesulitan menghadapi tekanan di menit-menit akhir
Seiring berjalannya waktu, tuntutan fisik dalam pertandingan kualifikasi mulai terasa bagi juara Wales tersebut. Riga, yang menyadari bahwa Wrexham mulai kelelahan, memasukkan pemain segar dari bangku cadangan untuk mempertahankan gaya permainan menekan berintensitas tinggi mereka.
Malam itu semakin memburuk bagi Red Dragons ketika Shiori Kato mencetak gol keempat di akhir pertandingan, yang semakin memperjelas perbedaan pengalaman di kancah Eropa antara kedua klub. Terlepas dari skor akhir, para pemain Wrexham disambut dengan tepuk tangan meriah dari para pendukung, sebagai pengakuan atas pencapaian luar biasa mereka yang berhasil mencapai babak ini untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.
- Getty Images Sport
Akhir dari debut bersejarah di Eropa
Meskipun impian berlaga di Liga Champions telah pupus untuk musim ini, pengalaman yang diperoleh akan sangat berharga bagi perkembangan sepak bola wanita di Wales Utara. Klub ini telah mengalami kemajuan pesat di bawah kepemilikan pemilik yang terkenal, dan berkompetisi di level ini menjadi tolok ukur bagi ambisi-ambisi di masa depan. Wrexham kini akan kembali memusatkan perhatian pada kompetisi domestik, dengan tujuan mempertahankan gelar juara liga dan memastikan kesempatan lain untuk berlaga di kompetisi Eropa tahun depan.
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