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FC Pyunik Women v AFC Wrexham - UEFA Women's Champions League 2026/27 First Qualifying Round Semi FinalGetty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Impian tim wanita Wrexham untuk lolos ke Liga Champions pupus setelah tim asal Wales itu kalah dalam laga kualifikasi

Wrexham
Women's Champions League Qualification
Riga FC vs Wrexham
Riga FC

Perjalanan bersejarah Wrexham AFC Women di ajang Eropa berakhir dengan hasil yang pahit manis setelah mereka menelan kekalahan 4-1 dari juara Latvia, Riga FC. Meskipun sempat memimpin di awal pertandingan yang membangkitkan harapan akan kemenangan bersejarah lainnya di kancah Eropa, tim asal Wales itu akhirnya takluk oleh penyelesaian akhir yang tajam dari lawan mereka asal Baltik di Racecourse Ground.

  • Red Dragons unggul lebih dulu

    Suasana di Racecourse begitu memanas saat juara Adran Premier itu berusaha mempertahankan momentum kemenangan mengesankan mereka atas tim Armenia, FC Pyunik, di babak sebelumnya. Wrexham memulai pertandingan dengan kepercayaan diri yang tinggi, mengendalikan tempo permainan, dan memaksa tim tamu terdesak sejak menit-menit awal.

    Pertandingan ini tidak bisa dimulai dengan lebih baik bagi tuan rumah, karena Lili Jones langsung membakar semangat penonton tuan rumah dalam 10 menit pertama pertandingan.

    Gol tersebut bermula dari tendangan bebas yang tidak dibersihkan dengan baik oleh pertahanan Riga, sehingga memungkinkan Jones menunjukkan kualitas teknisnya dengan tendangan voli terkontrol ke sudut gawang. Itu adalah gol Eropa keduanya musim panas ini, dan selama sebagian besar babak pertama, tampaknya gol tersebut sudah cukup untuk mengantarkan Wrexham ke fase berikutnya dalam kompetisi ini.

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  • FC Pyunik Women v AFC Wrexham - UEFA Women's Champions League 2026/27 First Qualifying Round Semi FinalGetty Images Sport

    Riga melakukan comeback yang sangat efektif

    Namun, babak kedua menghadirkan cerita yang sama sekali berbeda saat juara bertahan asal Latvia itu menunjukkan ketajaman mereka. Gol penyama kedudukan tercipta pada menit ke-50 ketika gelandang Jepang, Minami Oi, menunjukkan keberanian luar biasa dengan maju ke depan dan menyundul bola melewati Maria Francis-Jones. Gol tersebut mengejutkan penonton tuan rumah dan sepenuhnya mengubah keseimbangan psikologis pertandingan, dan Kumba Brima memanfaatkannya untuk membalikkan keadaan empat menit kemudian. Pemain pengganti remaja Laura Kallase menambah gol ketiga untuk memperkuat keunggulan timnya.

  • Wrexham kesulitan menghadapi tekanan di menit-menit akhir

    Seiring berjalannya waktu, tuntutan fisik dalam pertandingan kualifikasi mulai terasa bagi juara Wales tersebut. Riga, yang menyadari bahwa Wrexham mulai kelelahan, memasukkan pemain segar dari bangku cadangan untuk mempertahankan gaya permainan menekan berintensitas tinggi mereka.

    Malam itu semakin memburuk bagi Red Dragons ketika Shiori Kato mencetak gol keempat di akhir pertandingan, yang semakin memperjelas perbedaan pengalaman di kancah Eropa antara kedua klub. Terlepas dari skor akhir, para pemain Wrexham disambut dengan tepuk tangan meriah dari para pendukung, sebagai pengakuan atas pencapaian luar biasa mereka yang berhasil mencapai babak ini untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

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  • FC Pyunik Women v AFC Wrexham - UEFA Women's Champions League 2026/27 First Qualifying Round Semi FinalGetty Images Sport

    Akhir dari debut bersejarah di Eropa

    Meskipun impian berlaga di Liga Champions telah pupus untuk musim ini, pengalaman yang diperoleh akan sangat berharga bagi perkembangan sepak bola wanita di Wales Utara. Klub ini telah mengalami kemajuan pesat di bawah kepemilikan pemilik yang terkenal, dan berkompetisi di level ini menjadi tolok ukur bagi ambisi-ambisi di masa depan. Wrexham kini akan kembali memusatkan perhatian pada kompetisi domestik, dengan tujuan mempertahankan gelar juara liga dan memastikan kesempatan lain untuk berlaga di kompetisi Eropa tahun depan.

Women's Champions League Qualification
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