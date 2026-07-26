Impian tim wanita Wrexham untuk lolos ke Liga Champions pupus setelah tim asal Wales itu kalah dalam laga kualifikasi

Suasana di Racecourse begitu memanas saat juara Adran Premier itu berusaha mempertahankan momentum kemenangan mengesankan mereka atas tim Armenia, FC Pyunik, di babak sebelumnya. Wrexham memulai pertandingan dengan kepercayaan diri yang tinggi, mengendalikan tempo permainan, dan memaksa tim tamu terdesak sejak menit-menit awal.

Pertandingan ini tidak bisa dimulai dengan lebih baik bagi tuan rumah, karena Lili Jones langsung membakar semangat penonton tuan rumah dalam 10 menit pertama pertandingan.

Gol tersebut bermula dari tendangan bebas yang tidak dibersihkan dengan baik oleh pertahanan Riga, sehingga memungkinkan Jones menunjukkan kualitas teknisnya dengan tendangan voli terkontrol ke sudut gawang. Itu adalah gol Eropa keduanya musim panas ini, dan selama sebagian besar babak pertama, tampaknya gol tersebut sudah cukup untuk mengantarkan Wrexham ke fase berikutnya dalam kompetisi ini.