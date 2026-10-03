Jonathan Moscrop
Diterjemahkan oleh
'Impian setiap pemain Spanyol' - penyerang Racing Santander Pablo Garcia berharap dipanggil tim senior Spanyol oleh Luis de la Fuente
Pemain muda membidik terobosan ke tim senior
Garcia berharap performa gemilangnya di level junior akan meyakinkan pelatih tim senior Spanyol, De la Fuente, untuk memberinya panggilan perdana ke tim nasional. Penyerang Racing itu mencetak dua gol saat Spanyol U-21 menghancurkan San Marino 13-0 dalam laga kualifikasi Euro pada 1 Oktober. Dwigol tersebut membuat totalnya menjadi 13 gol di berbagai kelompok usia timnas Spanyol, sekaligus menutup awal yang mengesankan dalam kampanye La Liga musim ini.
- Jonathan Moscrop
Penyerang ungkap ambisi menembus skuad senior
Berbicara kepada acara radio Otra Ronda di Radio MARCA setelah kemenangan telak di kualifikasi, penyerang berusia 20 tahun itu tidak menutupi ambisi besarnya untuk menjalani debut kompetitif senior bersama Spanyol. Menegaskan motivasinya untuk masuk ke dalam rencana De la Fuente, Garcia menyatakan: "Ini adalah mimpi setiap pemain Spanyol untuk menjalani debut bersama tim nasional senior. Saya berjuang dan bekerja setiap hari untuk melihat apakah Luis suatu hari nanti tertarik memanggil saya."
Prospek memprioritaskan pengembangan diri berkelanjutan
Kemenangan telak 13 gol itu memberikan dorongan vital bagi tim asuhan David Gordo setelah kekalahan 2-1 yang mengecewakan dari Finlandia. Menyadari bahwa naik ke level senior menuntut penyempurnaan tanpa henti, penyerang yang musim ini sudah mengoleksi dua gol di La Liga itu menutup dengan mengatakan: "Yang terpenting adalah terus berkembang sebagai pesepakbola dalam semua aspek yang belum terlalu saya kuasai. Ketika saya berkembang di area-area itu, gol akan datang dengan sendirinya."
- NurPhoto
Striker menyeimbangkan kualifikasi dan liga
Garcia tampaknya akan kembali memimpin lini serang saat timnas Spanyol U-21 menghadapi Rumania dalam laga kualifikasi Euro kedelapan mereka pada Selasa, 6 Oktober. Terlepas dari komitmen internasionalnya, sang striker akan segera mengalihkan perhatiannya kembali ke kompetisi domestik saat Racing menjamu Valencia di La Liga lima hari kemudian. Menjaga ketajaman mematikan ini untuk klub dan negara tetap menjadi faktor penting untuk menembus skuad senior De la Fuente jelang jendela berikutnya.
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