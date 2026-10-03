Berbicara kepada acara radio Otra Ronda di Radio MARCA setelah kemenangan telak di kualifikasi, penyerang berusia 20 tahun itu tidak menutupi ambisi besarnya untuk menjalani debut kompetitif senior bersama Spanyol. Menegaskan motivasinya untuk masuk ke dalam rencana De la Fuente, Garcia menyatakan: "Ini adalah mimpi setiap pemain Spanyol untuk menjalani debut bersama tim nasional senior. Saya berjuang dan bekerja setiap hari untuk melihat apakah Luis suatu hari nanti tertarik memanggil saya."