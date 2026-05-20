"Impian saya adalah bermain bersama Lionel Messi" - Riyad Mahrez mengungkap pembicaraan transfer ke Barcelona sebelum bergabung dengan Man City

Mahrez berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling ditakuti di Liga Premier bersama Leicester. Namun, bintang Al-Ahli ini mengakui bahwa hatinya sempat tertuju pada kepindahan ke Camp Nou, bukan ke Etihad Stadium. Dalam wawancara terbarunya dengan Koora Break, sang pemain sayap mengaku sangat ingin membela Barcelona selama era keemasan mereka di masa kini.

Pemain berusia 35 tahun ini menjadi incaran banyak klub setelah penampilannya yang heroik dalam kemenangan "ajaib" Leicester pada tahun 2016. Meskipun pada akhirnya ia tetap bertahan di King Power Stadium selama dua tahun lagi, Mahrez kini telah mengonfirmasi bahwa diskusi tingkat tinggi telah berlangsung dengan beberapa klub raksasa Eropa, termasuk kedua tim dalam El Clasico dan Manchester United.