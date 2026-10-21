Getty/GOAL
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Impian Kylian Mbappe meraih Ballon d'Or membuat sesama orang Prancis 'malu', sementara bintang Real Madrid itu telah mengincar Bola Emas sejak remaja
Mbappe telah menorehkan sejarah bersama PSG, Prancis, dan di Piala Dunia
Itu prediksi yang berani sebelum ia menjalani debut di level senior, ketika belum ada jaminan bahwa potensinya yang tak diragukan akan terwujud. Namun, Mbappe segera mencuri perhatian bersama Monaco tak lama kemudian.
Sejak saat itu, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Paris Saint-Germain, pencetak gol yang mengukir sejarah bersama tim nasional Prancis, dan seorang ‘Galactico’ di Real Madrid yang mencatatkan statistik seperti Cristiano Ronaldo.
Di usia 27 tahun, ia selalu menjadi kandidat peraih Ballon d’Or. Namun, penghargaan bergengsi itu terus luput dari genggamannya. Nasib serupa diperkirakan kembali dialaminya pada 2026, dengan Harry Kane dan Lamine Yamal memimpin persaingan terbaru memperebutkan Ballon d’Or.
- Getty
Sosok utama 'Galactico' belum pernah meraih Ballon d'Or
Mbappe masih bisa menunjukkan bahwa ia menjadi pencetak gol terbanyak La Liga pada musim 2025-26, memuncaki daftar pencetak gol di Liga Champions, dan meraih Sepatu Emas Piala Dunia, sekaligus menorehkan rekor baru di ajang utama FIFA.
Namun, kesuksesan nyata di level klub masih sulit diraih. Tak ada trofi besar yang dimenangi dalam dua musim terakhir, dan situasi itu tidak banyak membantu peluang Mbappe meraih Ballon d’Or.
Mbappe masih punya waktu, dengan pandangan umum bahwa ia adalah pemain terbaik di dunia sepakbola. Jika ia mampu mempertahankan standar individunya yang luar biasa, pengakuan di panggung olahraga terbesar semestinya akan menyusul.
Mbappe selalu bertekad menjadi pemain terbaik di dunia
Grimandi, yang senegara dengan Mbappe, berharap impian yang dipupuk sang pemain sepanjang kariernya akan terwujud. Mantan bintang Arsenal itu, yang pernah berharap bisa membawa Mbappe ke London utara, mengatakan kepada GOAL saat berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino. Ketika ditanya apakah salah satu penyerang paling ditakuti itu akan mendapatkan apa yang diinginkannya, ia berkata: “Satu-satunya masalah adalah dia tidak memenangkan trofi bersama timnya.
“Namun, jika melihat penampilannya sendiri, dia adalah pencetak gol terbanyak di Liga Champions, pencetak gol terbanyak di Piala Dunia, dan pencetak gol terbanyak di Spanyol. Jadi, bisakah dia sendiri tampil lebih baik? Saya tidak tahu. Dia menjalani musim yang luar biasa musim lalu. Satu-satunya masalah adalah dia tidak memenangkan trofi. Saya tahu bahwa itu merupakan bagian dari pilihan untuk meraih trofi.
“Dua tahun terakhir rumit dalam hal Ballon d'Or karena tidak ada yang tahu pasti. Ada tiga nama. Saya ingin sekali melihat Kane memenangkan Ballon d'Or suatu hari nanti. Saya tidak tahu apakah dia akan berhasil, tetapi dia sudah melakukan begitu banyak hal. Saya sangat menyukai semangat dan kualitas permainannya. Namun, saya tidak tahu. Tahun ini, mungkin salah satu dari Yamal, Mbappe, atau Kane. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi.
“Begini ceritanya. Ketika saya dan Arsene [Wenger] bertemu Kylian di rumahnya, saya ingat ibunya berkata, ‘Arsene, apakah kamu mengenal putra saya?’ Dan Arsene menjawab, ‘Tidak, saya belum terlalu mengenalnya. Dia baru berusia 17 tahun, tetapi Gilles mengatakan kepada saya bahwa dia pemain yang sangat, sangat hebat’.
“Lalu ibunya berkata, ‘suatu hari nanti dia akan memenangkan Ballon d'Or’. Saya merasa canggung. Ballon d'Or, padahal dia baru berusia 17 tahun! Namun, dia telah mempersiapkan diri untuk itu sepanjang kariernya. Saya berharap suatu hari nanti dia akan meraihnya karena itu merupakan target pribadinya sejak kecil, sejak dia bermain sepakbola.”
- Getty
Catatan gol mengesankan ditorehkan di Real Madrid
Banyak sosok ternama, seperti Thierry Henry dan Andres Iniesta, tak pernah meraih Ballon d’Or meski telah menorehkan banyak prestasi di sepakbola dunia. Mbappe tetap berpegang pada keyakinan bahwa keberhasilan meraih penghargaan itu merupakan bagian dari takdirnya.
Ia kembali tampil gemilang musim ini, mencetak 11 gol dalam 11 penampilan untuk Real di semua kompetisi, dan akan kembali beraksi di Liga Champions pada Rabu ketika Real Madrid asuhan Jose Mourinho menjamu RB Leipzig.
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