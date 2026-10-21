Grimandi, yang senegara dengan Mbappe, berharap impian yang dipupuk sang pemain sepanjang kariernya akan terwujud. Mantan bintang Arsenal itu, yang pernah berharap bisa membawa Mbappe ke London utara, mengatakan kepada GOAL saat berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino. Ketika ditanya apakah salah satu penyerang paling ditakuti itu akan mendapatkan apa yang diinginkannya, ia berkata: “Satu-satunya masalah adalah dia tidak memenangkan trofi bersama timnya.

“Namun, jika melihat penampilannya sendiri, dia adalah pencetak gol terbanyak di Liga Champions, pencetak gol terbanyak di Piala Dunia, dan pencetak gol terbanyak di Spanyol. Jadi, bisakah dia sendiri tampil lebih baik? Saya tidak tahu. Dia menjalani musim yang luar biasa musim lalu. Satu-satunya masalah adalah dia tidak memenangkan trofi. Saya tahu bahwa itu merupakan bagian dari pilihan untuk meraih trofi.

“Dua tahun terakhir rumit dalam hal Ballon d'Or karena tidak ada yang tahu pasti. Ada tiga nama. Saya ingin sekali melihat Kane memenangkan Ballon d'Or suatu hari nanti. Saya tidak tahu apakah dia akan berhasil, tetapi dia sudah melakukan begitu banyak hal. Saya sangat menyukai semangat dan kualitas permainannya. Namun, saya tidak tahu. Tahun ini, mungkin salah satu dari Yamal, Mbappe, atau Kane. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi.

“Begini ceritanya. Ketika saya dan Arsene [Wenger] bertemu Kylian di rumahnya, saya ingat ibunya berkata, ‘Arsene, apakah kamu mengenal putra saya?’ Dan Arsene menjawab, ‘Tidak, saya belum terlalu mengenalnya. Dia baru berusia 17 tahun, tetapi Gilles mengatakan kepada saya bahwa dia pemain yang sangat, sangat hebat’.

“Lalu ibunya berkata, ‘suatu hari nanti dia akan memenangkan Ballon d'Or’. Saya merasa canggung. Ballon d'Or, padahal dia baru berusia 17 tahun! Namun, dia telah mempersiapkan diri untuk itu sepanjang kariernya. Saya berharap suatu hari nanti dia akan meraihnya karena itu merupakan target pribadinya sejak kecil, sejak dia bermain sepakbola.”