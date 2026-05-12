Impian Dejan Kulusevski untuk tampil di Piala Dunia pupus setelah 12 bulan dilanda cedera parah - bintang Tottenham itu gagal masuk skuad Swedia bersama Viktor Gyokeres dan Alexander Isak
Potter mengonfirmasi tidak dimasukkannya Kulusevski
Pelatih kepala Swedia, Graham Potter, telah secara resmi mengumumkan skuad beranggotakan 26 pemain untuk Piala Dunia mendatang, dan berita utamanya adalah absennya bintang Tottenham, Kulusevski.
Gelandang serang ini telah absen sejak Mei 2025 setelah mengalami cedera lutut serius saat Spurs kalah 2-0 dari Crystal Palace, yang menandai akhir tragis bagi harapannya untuk mewakili negaranya di panggung terbesar.
Meskipun sang pemain memiliki tekad pribadi untuk pulih tepat waktu, ia belum kembali berlatih penuh di Hotspur Way. Sebaliknya, pemain berusia 26 tahun ini terpaksa menjalani rehabilitasi intensif di luar negeri, jauh dari kompetisi.
Kecualiannya menandai akhir dari periode 12 bulan yang melelahkan, di mana ia menjalani dua operasi terpisah untuk memperbaiki kerusakan pada lututnya.
Keraguan De Zerbi terbukti benar
Meskipun kabar ini merupakan pukulan telak bagi sang pemain, hal itu tidak terlalu mengejutkan bagi pihak-pihak di dalam skuad Tottenham. Manajer Roberto De Zerbi sebelumnya telah mengungkapkan keraguannya mengenai peluang Kulusevski untuk terbang ke Amerika Serikat guna mengikuti turnamen tersebut. Pelatih asal Italia itu menyebut minimnya menit bermain di laga kompetitif sebagai hambatan utama bagi masuknya gelandang tersebut ke dalam skuad.
“Saya tidak begitu memahami situasinya,” kata De Zerbi. “Bagi saya, sulit untuk memahami bagaimana dia bisa bermain di Piala Dunia jika dia tidak bermain sama sekali musim ini.”
Kekuatan bintang tetap ada di barisan Swedia
Meskipun Kulusevski hanya menonton dari pinggir lapangan, Swedia masih memiliki banyak pemain berkualitas Liga Premier dalam skuadnya. Striker produktif Arsenal, Viktor Gyokeres, dan pemain Liverpool, Alexander Isak, sama-sama masuk dalam skuad, memberikan daya gedor di lini serang yang akan diandalkan Potter. Ada juga kabar baik bagi pemain Tottenham lainnya, karena talenta muda Lucas Bergvall turut masuk dalam rombongan yang akan bertanding.
Pengaruh Inggris pada skuad ini sangat kuat, dengan Yasin Ayari dari Brighton, Victor Lindelof dari Aston Villa, Gabriel Gudmundsson dari Leeds, dan Anthony Elanga dari Newcastle semuanya lolos seleksi.
Potter memilih kombinasi antara bek berpengalaman dan penyerang dinamis saat Swedia bersiap menghadapi babak penyisihan grup yang menantang di kamp pelatihan mereka di Texas.
Tantangan Grup F menanti di Texas
Swedia diprediksi akan menghadapi ujian berat di Grup F, dengan memulai kampanye mereka melawan Tunisia pada 15 Juni mendatang. Tim asal Eropa ini kemudian akan menghadapi laga sengit melawan Belanda lima hari kemudian, sebelum menutup perjalanan mereka di babak penyisihan grup melawan Jepang. Tanpa kreativitas Kulusevski, Potter akan membutuhkan para bintang lainnya untuk tampil lebih baik jika mereka ingin melaju jauh ke babak gugur.