Impian Dejan Kulusevski untuk tampil di Piala Dunia pupus setelah 12 bulan dilanda cedera parah - bintang Tottenham itu gagal masuk skuad Swedia bersama Viktor Gyokeres dan Alexander Isak

Pelatih kepala Swedia, Graham Potter, telah secara resmi mengumumkan skuad beranggotakan 26 pemain untuk Piala Dunia mendatang, dan berita utamanya adalah absennya bintang Tottenham, Kulusevski.

Gelandang serang ini telah absen sejak Mei 2025 setelah mengalami cedera lutut serius saat Spurs kalah 2-0 dari Crystal Palace, yang menandai akhir tragis bagi harapannya untuk mewakili negaranya di panggung terbesar.

Meskipun sang pemain memiliki tekad pribadi untuk pulih tepat waktu, ia belum kembali berlatih penuh di Hotspur Way. Sebaliknya, pemain berusia 26 tahun ini terpaksa menjalani rehabilitasi intensif di luar negeri, jauh dari kompetisi.

Kecualiannya menandai akhir dari periode 12 bulan yang melelahkan, di mana ia menjalani dua operasi terpisah untuk memperbaiki kerusakan pada lututnya.



