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'Impian besar' - Jeremy Jacquet resmi menyelesaikan transfernya ke Liverpool senilai £60 juta
Bintang muda Prancis akan bergabung dengan Anfield
Pemain berusia 20 tahun itu akhirnya meresmikan kepindahannya ke Merseyside, setelah Liverpool setuju membayar £55 juta sebagai pembayaran awal ditambah £5 juta sebagai bonus yang bergantung pada performa. Meskipun kesepakatan tersebut pada dasarnya telah disepakati selama jendela transfer Januari, klub mengonfirmasi pada Rabu bahwa semua prosedur formal kini telah selesai, sehingga berhasil mendatangkan salah satu talenta pertahanan paling menjanjikan di Eropa dengan kontrak berdurasi lima tahun yang mencakup opsi perpanjangan satu tahun.
- AFP
Mengungguli pesaing
Jacquet mengungkapkan kegembiraannya bisa bergabung dengan klub raksasa Liga Premier tersebut, dan mengatakan kepada situs web resmi klub: "Saya merasa sangat baik, kesan pertama saya bagus, dan saya sangat senang bisa memulai karier di sini. Saya sangat senang. Saat melihat fasilitasnya, saya bisa membayangkan diri saya berada di sana. Saya merasa nyaman di sini dan sangat bersemangat untuk memulai. Bagi saya ini adalah mimpi besar, ini adalah klub besar. Klub seperti Liverpool, ini adalah mimpi besar bagi saya."
Liverpool terpaksa bertindak tegas untuk mengamankan tanda tangan Jacquet, menavigasi pasar yang ramai yang juga mencakup minat dari Bayern Munich dan rival Liga Premier, Chelsea. Bek tersebut mengakui bahwa proyek olahraga di Anfield menjadi faktor penentu, terutama kesempatan untuk belajar dari para bintang yang sudah mapan, sambil mencatat bahwa skuad Chelsea terasa terlalu padat dibandingkan dengan jalur yang jelas yang ditawarkan oleh The Reds.
"Di Chelsea, saya merasa ada cukup banyak pemain [di posisinya]. Sedangkan di Liverpool, terlepas dari fakta bahwa Virgil van Dijk sudah mendekati akhir kariernya, berlatih bersamanya akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Dia akan mengajari saya banyak hal. Berlatih bersama pemain-pemain seperti itu, tidak ada yang lebih baik dari itu," kata pemain muda tersebut baru-baru ini.
Mengatasi hambatan akibat cedera
Perjalanan menuju Anfield tidaklah tanpa tantangan bagi pemain timnas Prancis U-21 ini. Tak lama setelah kesepakatan awal tercapai pada Januari, Jacquet mengalami cedera bahu serius yang mengancam akan menghambat kemajuannya. Namun, ia telah berhasil menyelesaikan program rehabilitasi yang ketat dan kini menjalani latihan kebugaran individu untuk memastikan dirinya siap menjelang dimulainya pramusim.
Ia akan bergabung dengan barisan pertahanan di bawah asuhan pelatih kepala baru Andoni Iraola yang berupaya memadukan pengalaman dengan pemain muda. Jacquet akan bersaing memperebutkan posisi starter bersama kapten Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan rekan sesama pemain muda Giovanni Leoni, yang juga baru pulih dari cedera ligamen anterior cruciate jangka panjang.
- Getty
Mengatasi tekanan terkait harga
Investasi sebesar £60 juta menjadikan Jacquet salah satu bek Prancis termahal dalam sejarah, sebuah fakta yang diakui sang pemain sendiri akan menimbulkan sorotan yang signifikan. Dengan hanya mencatatkan 37 penampilan di level senior di Ligue 1, ia menyadari bahwa banyak pihak akan mempertanyakan besarnya biaya transfer yang dibayarkan untuk seorang pemain yang masih berada pada tahap awal perkembangan karier profesionalnya.
Menanggapi ekspektasi tersebut, Jacquet mengatakan: “Pemain muda yang menjanjikan dihargai cukup tinggi dan tentu saja, hal itu menambah tekanan: apakah saya sebanding dengan harga itu atau tidak? Saya rasa saya memiliki kemampuan minimal untuk bermain di sana. Saya akan ke sana untuk bermain sebanyak mungkin. Jika klub-klub terbesar di Eropa tertarik, kami tidak akan menolaknya. Mereka ada di sana karena suatu alasan.”