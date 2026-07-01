'Impian besar' - Jeremy Jacquet resmi menyelesaikan transfernya ke Liverpool senilai £60 juta

Jacquet mengungkapkan kegembiraannya bisa bergabung dengan klub raksasa Liga Premier tersebut, dan mengatakan kepada situs web resmi klub: "Saya merasa sangat baik, kesan pertama saya bagus, dan saya sangat senang bisa memulai karier di sini. Saya sangat senang. Saat melihat fasilitasnya, saya bisa membayangkan diri saya berada di sana. Saya merasa nyaman di sini dan sangat bersemangat untuk memulai. Bagi saya ini adalah mimpi besar, ini adalah klub besar. Klub seperti Liverpool, ini adalah mimpi besar bagi saya."

Liverpool terpaksa bertindak tegas untuk mengamankan tanda tangan Jacquet, menavigasi pasar yang ramai yang juga mencakup minat dari Bayern Munich dan rival Liga Premier, Chelsea. Bek tersebut mengakui bahwa proyek olahraga di Anfield menjadi faktor penentu, terutama kesempatan untuk belajar dari para bintang yang sudah mapan, sambil mencatat bahwa skuad Chelsea terasa terlalu padat dibandingkan dengan jalur yang jelas yang ditawarkan oleh The Reds.

"Di Chelsea, saya merasa ada cukup banyak pemain [di posisinya]. Sedangkan di Liverpool, terlepas dari fakta bahwa Virgil van Dijk sudah mendekati akhir kariernya, berlatih bersamanya akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Dia akan mengajari saya banyak hal. Berlatih bersama pemain-pemain seperti itu, tidak ada yang lebih baik dari itu," kata pemain muda tersebut baru-baru ini.



