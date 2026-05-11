Impian Barcelona adalah mimpi buruk terburuk bagi Real Madrid! Pemenang dan pecundang: Marcus Rashford yang sedang dalam performa terbaiknya dipastikan akan pindah secara permanen setelah membawa gelar La Liga dalam laga El Clasico

Hasil ini terasa tak terelakkan saat Blaugrana yang sedang bersemangat berhadapan dengan lawan yang sepertinya sudah menyerah dalam perebutan gelar juara sejak beberapa pekan lalu, dan tuan rumah pun dengan cepat menguasai jalannya pertandingan. Baru sembilan menit berlalu ketika Marcus Rashford yang tampil mengesankan mengambil tendangan bebas dan melepaskan tembakan keras yang melengkung dengan licik melewati penyelamatan putus asa Thibaut Courtois dan masuk ke sudut atas gawang.

Barca mencium peluang dan skor menjadi 2-0 (dan pertandingan berakhir) tak lama kemudian, berkat momen brilian individu lainnya. Dani Olmo melepaskan tendangan voli dengan tumit untuk mengarahkan bola ke jalur Ferran Torres yang sedang berlari, yang tidak membuang kesempatan dengan penyelesaian yang tenang. Madrid sudah tak berdaya pada saat itu, dan andai saja Courtois tak melakukan penyelamatan gemilang dari tendangan sudut Rashford, mereka akan berada dalam posisi memalukan tertinggal tiga gol sebelum babak pertama berakhir.

Meskipun mereka bersyukur tidak kebobolan lebih banyak, dengan kiper Belgia itu terus menyelamatkan timnya di babak kedua, malam itu tetap menjadi malam yang menyakitkan dan memalukan bagi Madrid. Persiapan mereka untuk pertandingan terbesar dalam kalender mereka tidak bisa lebih buruk lagi, setelah serangkaian perselisihan di balik layar terungkap—terutama insiden yang membuat Fede Valverde dirawat di rumah sakit akibat cedera kepala. Ini benar-benar akhir musim yang menyedihkan bagi mereka, yang ditutup dengan penghinaan terbesar di kandang rival abadi mereka saat Barcelona mengangkat trofi.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari Spotify Camp Nou saat gelar juara tetap berada di Catalonia...