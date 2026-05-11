Krishan Davis dan Thomas Hindle

Impian Barcelona adalah mimpi buruk terburuk bagi Real Madrid! Pemenang dan pecundang: Marcus Rashford yang sedang dalam performa terbaiknya dipastikan akan pindah secara permanen setelah membawa gelar La Liga dalam laga El Clasico

Sudah resmi: Barcelona kembali menjadi juara La Liga — dan pada akhirnya, semuanya berjalan sesuai prediksi. Pemuncak klasemen yang jauh meninggalkan para pesaingnya itu hanya membutuhkan satu poin, karena jadwal pertandingan memberi mereka kesempatan langka untuk mempertahankan gelar mereka saat menghadapi Real Madrid dalam El Clasico. Namun, mereka sama sekali tidak terlihat akan puas dengan hasil imbang melawan rival mereka yang sedang kehilangan arah, yang tengah dilanda krisis di ruang ganti. Kemenangan itu cepat dan telak, karena tim asuhan Hansi Flick hanya membutuhkan 20 menit untuk memastikan kemenangan dan gelar juara di Spotify Camp Nou.

Hasil ini terasa tak terelakkan saat Blaugrana yang sedang bersemangat berhadapan dengan lawan yang sepertinya sudah menyerah dalam perebutan gelar juara sejak beberapa pekan lalu, dan tuan rumah pun dengan cepat menguasai jalannya pertandingan. Baru sembilan menit berlalu ketika Marcus Rashford yang tampil mengesankan mengambil tendangan bebas dan melepaskan tembakan keras yang melengkung dengan licik melewati penyelamatan putus asa Thibaut Courtois dan masuk ke sudut atas gawang.

Barca mencium peluang dan skor menjadi 2-0 (dan pertandingan berakhir) tak lama kemudian, berkat momen brilian individu lainnya. Dani Olmo melepaskan tendangan voli dengan tumit untuk mengarahkan bola ke jalur Ferran Torres yang sedang berlari, yang tidak membuang kesempatan dengan penyelesaian yang tenang. Madrid sudah tak berdaya pada saat itu, dan andai saja Courtois tak melakukan penyelamatan gemilang dari tendangan sudut Rashford, mereka akan berada dalam posisi memalukan tertinggal tiga gol sebelum babak pertama berakhir.

Meskipun mereka bersyukur tidak kebobolan lebih banyak, dengan kiper Belgia itu terus menyelamatkan timnya di babak kedua, malam itu tetap menjadi malam yang menyakitkan dan memalukan bagi Madrid. Persiapan mereka untuk pertandingan terbesar dalam kalender mereka tidak bisa lebih buruk lagi, setelah serangkaian perselisihan di balik layar terungkap—terutama insiden yang membuat Fede Valverde dirawat di rumah sakit akibat cedera kepala. Ini benar-benar akhir musim yang menyedihkan bagi mereka, yang ditutup dengan penghinaan terbesar di kandang rival abadi mereka saat Barcelona mengangkat trofi.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari Spotify Camp Nou saat gelar juara tetap berada di Catalonia...

    PEMENANG: Hansi Flick

    Betapa pantasnya hal ini bagi sang pemain asal Jerman. Masa baktinya di Barcelona telah berlangsung sangat memukau sejak hari pertama. Ia berhasil mengubah tim yang mengutamakan penguasaan bola—yang sebelumnya tampak sedikit kebingungan—menjadi unit penyerang yang memukau.

    Ini, secara diam-diam, merupakan salah satu penampilan terbaik musim ini; meski banyak dibicarakan soal masalah cedera Madrid, Barca pun kekurangan pemain di lini depan, bek kanan, dan lini tengah. Tidak ada Lamine Yamal, Raphinha pun minim, dan Robert Lewandowski masuk dari bangku cadangan.

    Ditambah dengan kabar duka bahwa ayah Flick meninggal dunia semalam, ini tampak sebagai pekerjaan kepelatihan yang luar biasa pada hari itu. Kini mereka meraih gelar berturut-turut, dan gelar ketiga pasti sudah di depan mata pada musim 2026-27 mengingat kondisi Madrid saat ini. Dia akan tetap di sini setidaknya hingga 2028, dan Blaugrana pasti akan sangat senang memilikinya.

    PEMENANG: Alvaro Arbeloa

    Apa sebenarnya yang seharusnya dilakukan Arbeloa di sini? Sejak awal, pelatih asal Spanyol itu sudah dihadapkan pada tugas yang nyaris mustahil: diminta menciptakan keajaiban dari sekelompok pemain yang sebenarnya hanya ingin bermain demi kepentingan diri sendiri. Ia memutuskan untuk menerapkan pendekatan yang sama seperti yang telah dilakukannya selama berbulan-bulan—menurunkan pemain-pemain terbaiknya ke lapangan dan berharap mereka bisa menyusun strategi yang efektif. Namun, mereka gagal melakukannya.

    Arbeloa menghabiskan sebagian besar pertandingan dengan menonton daripada melatih, seorang pria yang menyaksikan dari jauh saat pertandingan sepak bola berlangsung - sebuah peristiwa yang sama sekali di luar kendalinya. Untuk lebih jelasnya, baik kekalahan ini maupun musim ini bukanlah kesalahannya (meskipun ia berulang kali menegaskan bahwa ia harus bertanggung jawab).

    Madrid terluka, kalah kelas, dan busuk sampai ke intinya. Arbeloa hanya menjadi penonton yang tak berdaya, dan begitu pula yang terjadi pada Minggu malam.

    PEMENANG: Marcus Rashford

    Di tengah berbagai spekulasi mengenai masa depannya di Barcelona dan keraguan yang masih mengemuka apakah klub akan menggunakan opsi pembelian senilai €30 juta (£26 juta/$35 juta) dari Manchester United, inilah respons terbaik yang bisa diberikan Rashford di salah satu panggung terbesar sepak bola klub.

    Mulai dari posisi yang tidak biasa di sayap kanan lini depan Barcelona, pemain Inggris ini tampil memukau sejak peluit pertama, membuat bek kiri Madrid, Fran Garcia, kewalahan. Tendangan bebasnya tidak konvensional, melengkung tajam melintasi gawang Courtois dan masuk ke sudut atas jauh, namun menunjukkan betapa cerdasnya dia, sekaligus menjadi contoh lain dari kemampuan menendang bolanya yang mematikan.

    Jika pemain pinjaman Man Utd ini sedang berjuang untuk masa depannya di Spotify Camp Nou, maka ia telah menemukan performa terbaiknya pada waktu yang tepat (empat gol dan satu assist dalam enam pertandingan liga terakhirnya), dan penampilan gemilangnya di El Clasico ini seharusnya menjadi alasan yang cukup bagi para pengambil keputusan Barcelona yang sedang kekurangan dana untuk menjadikan transfer permanen dengan harga murah sebagai pilihan yang tak perlu dipikirkan lagi.

    PEMENANG: Kylian Mbappe

    Jauh sebelum pertandingan El Clásico pada Minggu malam dimulai, sudah jelas bahwa setidaknya satu pemain bintang akan absen secara mencolok dari laga tersebut. Nama teratas dalam daftar itu adalah Kylian Mbappé, yang gagal pulih dari cedera otot paha tepat waktu untuk bermain.

    Meskipun sudah cukup buruk bahwa Real harus bermain tanpa pencetak gol terbanyak La Liga dalam pertandingan yang harus dimenangkan melawan rival abadi mereka, berita tersebut muncul di tengah kontroversi seputar keputusan pemain Prancis itu untuk berlibur ke Italia bersama pacarnya, Ester Exposito, alih-alih menjalani rehabilitasi di markas klub di Valdebebas. Dan itu terjadi setelah ia dilaporkan terlibat pertengkaran yang tidak menyenangkan dengan seorang anggota staf pendukung Madrid.

    Penyerang tersebut telah kembali berlatih menjelang pertandingan melawan Barca, setelah tidak tampil sejak pertemuan dengan Real Betis pada 24 April, tetapi jelas dianggap belum cukup fit. Mengingat sorotan yang mengarah pada Los Blancos saat ini, ini mungkin bukan akhir dari kisah ini.



    PEMENANG: Sepak bola Inggris

    Salah satu dari sekian banyak subplot dalam El Clásico, malam ini akan dianggap sebagai momen penting bagi sepak bola Inggris karena tiga pemain ternama negara itu tampil untuk pertama kalinya dalam pertandingan yang bisa dibilang sebagai laga terbesar dalam sepak bola klub.

    Rashford, pemain pinjaman Man Utd di Barca, serta duo Real Madrid, Jude Bellingham dan Trent Alexander-Arnold, dapat menganggap diri mereka sebagai pelopor karena mereka semua tampil sebagai starter di bawah sorotan lampu stadion - sebuah cerminan dari kualitas pemain yang telah dihasilkan Inggris dalam beberapa tahun terakhir.

    Manajer Three Lions, Thomas Tuchel, pasti menjadi pengamat yang antusias, dan penampilan gemilang Rashford pasti telah menarik perhatiannya.

    PEMENANG: Fede Valverde

    Valverde seharusnya menjadi sosok kunci dalam susunan pemain Madrid di Spotify Camp Nou, tetapi—seperti Mbappé—ia sudah dipastikan absen jauh sebelum pertandingan dimulai setelah terlibat dalam insiden ruang ganti yang sangat memalukan pekan ini.

    Bentrokan dengan rekan setimnya di lini tengah, Aurelien Tchouameni - yang, kebetulan, masuk dalam starting XI pada Minggu - mengakibatkan pemain asal Uruguay itu dirawat di rumah sakit karena cedera kepala setelah ia "secara tidak sengaja menabrak meja" di Valdebebas, meskipun ia membantah bahwa mereka benar-benar terlibat perkelahian.

    Apa pun yang terjadi di balik pintu tertutup, Valverde tidak perlu absen dari pertandingan penting bagi timnya karena protokol gegar otak, meskipun yang dipertaruhkan hanyalah harga diri karena Real berusaha menghindari menyerahkan gelar juara kepada rival bebuyutan mereka yang sudah dipastikan menjadi juara.