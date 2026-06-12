Impian Andy Robertson dan Diogo Jota untuk tampil di Piala Dunia menjadi kenyataan: Kapten Skotlandia itu memikul harapan lima juta penggemar-serta kenangan akan mantan rekan setimnya di Liverpool

Itu juga merupakan tujuan utama Jota, dan setelah membantu Portugal meraih kemenangan di final Nations League tahun lalu, ia sudah siap untuk turut berperan dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia timnas Portugal.

Namun, pada 3 Juli 2025, kurang dari sebulan setelah negaranya menang adu penalti atas Spanyol, dan hanya 11 hari setelah pemain berusia 28 tahun itu menikahi Rute Cardoso, ibu dari ketiga anaknya, Jota meninggal bersama saudaranya, Andre Silva, dalam kecelakaan mobil di Zamora, Spanyol.

Sama seperti rekan-rekan setimnya di Liverpool, Robertson sangat terpukul.

"Yang paling saya pikirkan saat ini adalah keluarganya," tulisnya di Instagram. "Kehilangan mereka terlalu berat untuk ditanggung. Saya sangat menyesal mereka telah kehilangan dua jiwa yang begitu berharga – Diogo dan Andre. Untuk tim dan klub, kami akan berusaha mengatasi ini bersama... berapa pun lama waktu yang dibutuhkan.

"Bagi saya, saya ingin berbicara tentang sahabat saya. Teman saya. Orang yang saya cintai dan akan sangat saya rindukan. Saya bisa berbicara tentang dia sebagai pemain selama berjam-jam, tapi semua itu terasa tidak penting saat ini.

"Ini tentang pria itu. Orang itu. Dia adalah pria yang sangat baik. Yang terbaik. Sangat tulus. Hanya biasa dan nyata. Penuh cinta untuk orang-orang yang dia sayangi. Penuh keceriaan.

"Dia adalah pemain asing paling Inggris yang pernah saya temui. Kami sering bercanda bahwa dia sebenarnya orang Irlandia... Saya mencoba mengklaimnya sebagai orang Skotlandia, tentu saja. Saya bahkan memanggilnya Diogo MacJota. Kami menonton darts bersama, menikmati balap kuda. Pergi ke Cheltenham musim ini adalah momen terbaik - salah satu yang terbaik yang kami miliki.

"Terakhir kali saya melihatnya adalah hari paling bahagia dalam hidupnya – hari pernikahannya. Saya ingin mengingat senyumnya yang tak pernah pudar dari hari ajaib itu. Betapa dia dipenuhi cinta untuk istrinya dan keluarganya.

"Saya tidak percaya kita harus berpisah. Ini terlalu cepat, dan sangat menyakitkan. Tapi terima kasih telah ada dalam hidupku, kawan – dan telah membuatnya lebih baik.

"Aku mencintaimu, Diogo."