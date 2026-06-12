Impian Andy Robertson dan Diogo Jota untuk berlaga di Piala Dunia menjadi kenyataan: Kapten Skotlandia itu memikul harapan lima juta penggemar-serta kenangan akan mantan rekan setimnya di Liverpool

"Itu Diogo dan sejauh ini kondisinya ternyata baik-baik saja," kata Klopp menjelang pertandingan Liverpool berikutnya melawan West Ham. "Dia anak yang sangat cerdas, jadi saya rasa dia sudah menyadarinya saat kami membawanya keluar lapangan. Ketika kami berpapasan setelah pertandingan, saya berbincang dengannya sebentar, dan dia menjelaskan apa yang terjadi. Saya rasa pada saat itu dia sudah tahu bahwa itu [cedera] serius."
Tentu saja, menyadari seketika bahwa dia tidak punya kesempatan untuk pergi ke Qatar tidak membuat Jota lebih mudah menerima rasa sakit karena harus melewatkan apa yang seharusnya menjadi Piala Dunia pertamanya.
"Setelah malam yang begitu indah di Anfield, malam saya berakhir dengan cara yang paling buruk. Di menit terakhir, salah satu impian saya runtuh," tulis Jota dalam sebuah postingan di media sosial enam hari setelah pertandingan melawan City. "Tapi saya akan menjadi salah satu pendukung dari luar, baik untuk klub maupun negara, dan berjuang untuk kembali secepat mungkin." Namun, itu adalah masa-masa yang sulit bagi Jota.