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Andy Robertson Diogo Jota GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Impian Andy Robertson dan Diogo Jota untuk berlaga di Piala Dunia menjadi kenyataan: Kapten Skotlandia itu memikul harapan lima juta penggemar-serta kenangan akan mantan rekan setimnya di Liverpool

Analysis
World Cup
A. Robertson
D. Jota
Scotland
Portugal
Liverpool
FEATURES
Haiti vs Scotland

Hanya tinggal beberapa detik lagi saat pertandingan Liverpool yang berakhir dengan skor 1-0 atas Manchester City di Anfield pada 16 Oktober 2022, ketika Diogo Jota tiba-tiba terjatuh karena mengalami masalah otot yang membuatnya kesakitan. Jurgen Klopp langsung khawatir akan hal terburuk: "Jika Diogo tetap terbaring di lapangan, itu bukanlah pertanda baik." Dan memang begitu. Jota mengalami cedera betis yang akan membuatnya absen selama berbulan-bulan, bukan hanya beberapa minggu, sehingga ia tidak bisa ikut serta dalam kampanye Portugal di Piala Dunia 2022.

"Itu Diogo dan sejauh ini kondisinya ternyata baik-baik saja," kata Klopp menjelang pertandingan Liverpool berikutnya melawan West Ham. "Dia anak yang sangat cerdas, jadi saya rasa dia sudah menyadarinya saat kami membawanya keluar lapangan. Ketika kami berpapasan setelah pertandingan, saya berbincang dengannya sebentar, dan dia menjelaskan apa yang terjadi. Saya rasa pada saat itu dia sudah tahu bahwa itu [cedera] serius."

Tentu saja, menyadari seketika bahwa dia tidak punya kesempatan untuk pergi ke Qatar tidak membuat Jota lebih mudah menerima rasa sakit karena harus melewatkan apa yang seharusnya menjadi Piala Dunia pertamanya.

"Setelah malam yang begitu indah di Anfield, malam saya berakhir dengan cara yang paling buruk. Di menit terakhir, salah satu impian saya runtuh," tulis Jota dalam sebuah postingan di media sosial enam hari setelah pertandingan melawan City. "Tapi saya akan menjadi salah satu pendukung dari luar, baik untuk klub maupun negara, dan berjuang untuk kembali secepat mungkin." Namun, itu adalah masa-masa yang sulit bagi Jota.

  • Liverpool FC v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Cedera terparah dalam karier saya'

    Klopp berusaha semampunya untuk menghiburnya, tetapi Jota merasa seolah-olah ia telah dicurangi dan kehilangan kesempatan untuk membela negaranya di panggung terbesar sepak bola.

    "Keesokan harinya [setelah cedera], Jurgen memelukku dengan hangat," kata Jota kepada FourFourTwo. "Dia tahu bahwa, pada saat itu, tidak banyak yang bisa dikatakan – dia hanya berusaha menghiburku. Dan selama masa pemulihanku, dia selalu menanyakan bagaimana kabarku setiap kali dia melihatku.

    "Kamu bisa melihat bahwa dia peduli. Itulah yang bisa kamu harapkan: bahwa orang yang memimpin tim peduli pada semua pemain, dan menunjukkan bahwa dia mengandalkanmu kapan pun kamu kembali. Tapi itu adalah cedera terparah dalam karierku.

    "Ketika kamu merasakan sesuatu seperti yang aku rasakan, dan kamu dibawa keluar dengan tandu, itu tidak terlihat baik. Kamu masih berharap itu tidak serius. Karena kami begitu dekat dengan Piala Dunia, aku hanya berharap bisa pulih tepat waktu. Ketika aku diberitahu bahwa aku tidak bisa, dan bahwa aku tidak bisa pergi ke Piala Dunia, itu adalah pukulan terberat yang pernah aku alami dalam karierku. Hanya kesedihan.

    "Saya memiliki kesempatan untuk bermain di Piala Dunia pertama saya dan saya tahu saya memainkan peran penting bagi tim nasional – saya telah memainkan peran besar dalam kualifikasi, jadi saya merasa pantas berada di sana. Tapi saya tidak bisa."

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  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    'Menyakiti diri sendiri'

    Bermain FIFA membantu meredakan rasa kecewa karena tidak bisa ikut serta di Piala Dunia. Namun, dukungan dari seorang rekan setim yang juga merasakan frustrasi serupa lah yang benar-benar membantunya melewati hari-hari sulit itu.

    Jota dan Andy Robertson sudah bermain bersama di Anfield selama dua tahun, tetapi, seperti yang kemudian diungkapkan oleh pemain asal Skotlandia itu, mereka baru benar-benar menjadi dekat saat keduanya terpaksa menonton Piala Dunia 2022 dari jauh.

    Perasaan mereka agak berbeda. Jota merasa seolah-olah kesempatannya untuk bermain di Piala Dunia telah dirampas darinya, sedangkan Robertson merasa bahwa ia dan rekan-rekan setimnya di timnas Skotlandia telah menyia-nyiakan kesempatan mereka sendiri.

    "Kami sudah menunggu lama untuk pertandingan ini," kata Robertson kepada Sky Sports setelah kekalahan Skotlandia di semifinal play-off Piala Dunia di kandang melawan Ukraina pada Juni 2022. "Penampilan kami sebelumnya sangat bagus dan jujur saja, kami tidak benar-benar tampil maksimal.

    "Kami tidak bermain seperti yang kami inginkan dan itulah hal yang paling mengecewakan. Sekarang semuanya sudah berlalu. Setelah kampanye yang positif, kami telah mengecewakan diri sendiri.

    "Piala Dunia itu sudah berlalu bagi kami untuk empat tahun ke depan, itu sangat sulit bagi kami untuk menerimanya, karena kami semua memiliki impian untuk bermain di turnamen besar itu dan kami tidak menampilkan performa yang pantas untuk itu."

  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    'Waktunya semakin sempit'

    Kekecewaan Robertson begitu mendalam hingga awalnya ia bahkan merasa sulit untuk menonton Piala Dunia; ia lebih memilih menjauhkan diri sejauh mungkin dari sepak bola sambil menikmati liburan keluarga yang sangat ia butuhkan pada tahap awal turnamen tersebut.

    Pada akhirnya, ia mendukung para pemain Liverpool yang berhasil lolos ke Qatar, tetapi masih sulit baginya untuk menghilangkan perasaan bahwa "Skotlandia seharusnya ada di sana" bersama tim-tim seperti Inggris, Belanda, dan Brasil - terutama karena ia tahu bahwa, pada usia 29 tahun, kemungkinan besar ia tidak akan memiliki banyak kesempatan lagi untuk bermain di Piala Dunia.

    "Saat saya berlibur, saya kebetulan bertemu David Alaba dan dia berada dalam situasi serupa, jelas bermain untuk Austria," kata Robertson kepada situs resmi klubnya pada Desember 2022. "Dia mengatakan dia pernah mengikuti beberapa Euro, tapi belum pernah ke Piala Dunia. Kami berdua membicarakan bahwa kami sudah mulai tua, jadi peluang kami untuk lolos semakin menipis.

    "Dalam beberapa pertandingan terakhir yang saya tonton, Anda bisa melihat gairah para penggemar, gairah para pemain yang mewakili negaranya, dan turnamen terbesar selalu menjadi hal yang sangat, sangat besar bagi Anda. Saya merasakannya saat mewakili negara saya di Euro untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Tapi Piala Dunia adalah yang terus mengganggu pikiran saya.

    "Saya pasti akan mencoba sekali lagi – mungkin dua kali, kita lihat saja – tapi itu di masa depan, itu pasti. Itu adalah sesuatu yang ingin Anda capai dan sesuatu yang ingin Anda jadi bagiannya, dan di masa depan itu pasti menjadi target saya."

  • Funeral Held For Diogo Jota And Andre Silva In Their Hometown Of GondomarGetty Images News

    "Gak nyangka kita harus berpisah"

    Itu juga merupakan tujuan utama Jota, dan setelah membantu Portugal meraih kemenangan di final Nations League tahun lalu, ia sudah siap untuk turut berperan dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia timnas Portugal.

    Namun, pada 3 Juli 2025, kurang dari sebulan setelah negaranya menang adu penalti atas Spanyol, dan hanya 11 hari setelah pemain berusia 28 tahun itu menikahi Rute Cardoso, ibu dari ketiga anaknya, Jota meninggal bersama saudaranya, Andre Silva, dalam kecelakaan mobil di Zamora, Spanyol.

    Sama seperti rekan-rekan setimnya di Liverpool, Robertson sangat terpukul.

    "Yang paling saya pikirkan saat ini adalah keluarganya," tulisnya di Instagram. "Kehilangan mereka terlalu berat untuk ditanggung. Saya sangat menyesal mereka telah kehilangan dua jiwa yang begitu berharga – Diogo dan Andre. Untuk tim dan klub, kami akan berusaha mengatasi ini bersama-sama... berapa pun lama waktunya.

    "Bagi saya, saya ingin berbicara tentang sahabat saya. Teman saya. Orang yang saya cintai dan akan sangat saya rindukan. Saya bisa berbicara tentang dia sebagai pemain selama berjam-jam, tapi semua itu terasa tidak penting saat ini.

    "Ini tentang pria itu. Orang itu. Dia adalah pria yang sangat baik. Yang terbaik. Sangat tulus. Hanya biasa dan nyata. Penuh cinta untuk orang-orang yang dia sayangi. Penuh keceriaan.

    "Dia adalah pemain asing paling Inggris yang pernah saya temui. Kami sering bercanda bahwa dia sebenarnya orang Irlandia... Saya mencoba mengklaim dia sebagai orang Skotlandia, tentu saja. Saya bahkan memanggilnya Diogo MacJota. Kami menonton darts bersama, menikmati balap kuda. Pergi ke Cheltenham musim ini adalah momen terbaik - salah satu yang terbaik yang kami miliki.

    "Terakhir kali saya melihatnya adalah hari paling bahagia dalam hidupnya – hari pernikahannya. Saya ingin mengingat senyumnya yang tak pernah pudar dari hari ajaib itu. Betapa dia dipenuhi cinta untuk istrinya dan keluarganya.

    "Saya tidak percaya kita harus berpisah. Ini terlalu cepat, dan sangat menyakitkan. Tapi terima kasih telah ada dalam hidupku, kawan – dan telah membuatnya lebih baik.

    "Aku mencintaimu, Diogo."

  • Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Tak pernah benar-benar meninggalkan lapangan'

    Menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang krusial antara Skotlandia melawan Denmark pada 18 November, Robertson mengatakan kepada para wartawan bahwa satu-satunya perasaan yang ia rasakan menjelang pertandingan di Hampden adalah "kegembiraan". Namun, kenyataannya justru sebaliknya.

    Robertson "hancur" secara emosional dan menghabiskan seluruh masa persiapan dengan menyembunyikan perasaan sebenarnya dari rekan-rekan setimnya. Baru setelah Skotlandia meraih kemenangan sensasional 4-2, sang kapten bisa terbuka.

    "Saya tidak bisa melupakan teman saya Diogo Jota hari ini," akunya kepada BBC Sport. "Kami banyak berbicara tentang pergi ke Piala Dunia karena dia melewatkan yang terakhir bersama Portugal dan saya juga, bersama Skotlandia. Jadi, saya tahu dia akan tersenyum melihat saya hari ini."

    Pengakuan Robertson menggetarkan dunia sepak bola, dan Cardoso sangat terharu mengetahui bahwa mengalahkan Denmark berarti jauh lebih dari sekadar membuat lima juta sesama warga Skotlandia gembira karena Skotlandia lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998. Di atas segalanya, ini tentang dua sahabat dan mimpi bersama mereka yang menjadi kenyataan.

    "Ketika saya mendengar kata-katamu dan mengetahui apa yang kamu rasakan pada hari Skotlandia lolos ke Piala Dunia setelah bertahun-tahun menunggu, saya menyadari bahwa Diogo tidak pernah benar-benar meninggalkan lapangan," tulis Cardoso dalam suratnya kepada Robertson.

    "Dengan mencapai momen itu dan memastikan tempatmu di Piala Dunia, kamu tidak akan pergi sendirian; kamu juga akan membawa mimpinya bersamamu. Dan ketika kamu melangkah ke lapangan, aku tahu bahwa bukan hanya kamu yang berjalan. Diogo akan bersamamu, dalam pikiranmu, dalam langkahmu, dalam hatimu.

    "Jadi, hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena tidak melupakannya. Terima kasih karena membawanya bersamamu. Terima kasih karena mengubah rasa sakit kehilangan menjadi kekuatan dan sesuatu yang begitu indah. Begitulah cara kami melakukannya di rumah, setiap hari.

    "Dia pasti, dan memang, sangat bangga padamu. Jaga mimpi itu, Andy. Jalani untuk dirimu sendiri, dan untuknya."

  • Brentford v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Bermain untuk kita berdua'

    Tak heran, menghormati kenangan temannya adalah tanggung jawab yang dengan senang hati dipikul oleh Robertson.

    "Kami sering sekali membicarakan betapa berartinya bisa tampil di Piala Dunia berikutnya dan itulah tujuan kami berdua, untuk bisa ke Amerika," kata pemain asal Skotlandia itu kepada FIFA. "Saya sangat sedih karena kesempatan itu telah direnggut darinya.

    "Tapi saya akan selalu mengenangnya di hati saya, dan saya tahu dia akan bersama saya saat pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga, dan semoga seterusnya.

    "Dia selalu ada di sana. Dia selalu menjadi orang yang kami pikirkan. Kenangan-kenangan itu selalu kami bicarakan, kadang tertawa, kadang menangis. Saya pikir hal itu tidak akan berbeda, terutama saat memasuki turnamen yang penuh dengan emosi.

    "Saya tahu dia akan selalu ada di pikiran saya karena saya tidak hanya bermain untuknya, saya bermain untuk kami berdua."

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