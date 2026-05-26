Impian Alphonso Davies di Piala Dunia masih tetap hidup meskipun bintang Bayern Munich yang cedera itu dipastikan absen dalam laga pembuka Grup B
Cedera mengancam partisipasi Davies di Piala Dunia
Marsch telah memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai cedera Davies menjelang Piala Dunia. Bek Bayern Munich tersebut sedang dalam proses pemulihan dari cedera robekan otot paha belakang yang dialaminya saat melawan Paris Saint-Germain, di tengah kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai apakah ia akan siap tampil di turnamen yang digelar di tanah airnya itu. Davies memang masuk dalam daftar 32 pemain awal timnas Kanada, meskipun ia tetap tinggal di Jerman untuk melanjutkan tahap awal rehabilitasinya.
Pelatih kepala mengonfirmasi bahwa pemain berusia 25 tahun itu diperkirakan akan bermain pada suatu saat selama kompetisi, meskipun pertandingan pembuka Grup B melawan Bosnia dan Herzegovina pada 12 Juni kemungkinan akan datang terlalu cepat. Minggu ini, Kanada mengadakan kamp pelatihan di Charlotte sebelum pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan dan Irlandia sebagai bagian dari persiapan untuk turnamen tersebut.
Marsch menegaskan bahwa Davies akan bermain di Piala Dunia
Saat berbicara kepada wartawan selama pemusatan latihan Kanada, Marsch mengakui bahwa Davies kemungkinan besar tidak akan bisa bermain pada pertandingan pembuka, namun ia yakin Davies akan kembali bermain selama turnamen berlangsung.
"Ya, saya pikir Alphonso akan bermain di Piala Dunia," kata Marsch, seperti dikutip ESPN. "Tidak, saya rasa dia belum akan siap pada 12 Juni. Tapi kita lihat saja nanti."
Marsch memaparkan rencana pemulihan bagi bek Bayern
Davies tetap menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Kanada, dengan 58 penampilan dan 15 gol internasional atas namanya. Kecepatan, ancaman serangannya, dan pengalamannya dianggap sebagai kunci bagi harapan Kanada untuk melaju jauh di Piala Dunia yang mereka selenggarakan bersama Amerika Serikat dan Meksiko.
"Bayern telah memberinya protokol tertentu yang bisa mereka lakukan di Jerman, tetapi tidak bisa dilakukan di Amerika Utara," tambah Marsch. "Itulah salah satu alasan mengapa dia tetap tinggal di Jerman, karena kami pikir mereka memiliki teknik canggih dalam hal perawatan yang bisa dia dapatkan, jadi kami pikir itu bagus. Mereka juga sangat mendukung, dan mereka ingin melihatnya bermain di Piala Dunia. Saya pikir mereka memahami bahwa mendukung para pemain mereka baik untuk klub maupun negara adalah hal yang penting.
"Alfonso akan tiba di Edmonton pada tanggal 31. Jadi kami berbicara dengan Bayern dan berpendapat bahwa yang terbaik baginya adalah melanjutkan perawatan pemulihan awalnya hingga tanggal 28, lalu kami memberinya beberapa hari untuk beristirahat, dan kemudian dia akan bergabung dengan kami pada tanggal 31, dan kami akan melanjutkan rehabilitasinya dari sana, serta berusaha menempatkannya dalam kondisi fisik yang prima agar bisa menjadi bagian dari tim kami."
Perhatian kini beralih ke jadwal pemulihan Davies
Kanada akan mengumumkan skuad final beranggotakan 26 pemain untuk Piala Dunia pada hari Jumat, dengan Davies diperkirakan akan masuk dalam daftar meskipun ada kekhawatiran terkait kebugarannya. Beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah ia dapat pulih tepat waktu untuk babak-babak akhir fase grup. Marsch dan stafnya akan memantau bintang Bayern tersebut dengan cermat selama laga persahabatan mendatang melawan Uzbekistan dan Irlandia. Meskipun absen pada laga pembuka akan menjadi pukulan telak, Kanada tetap berharap Davies dapat segera kembali dan memberikan dorongan besar bagi tuan rumah selama turnamen berlangsung.