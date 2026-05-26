Impian Alphonso Davies di Piala Dunia masih tetap hidup meskipun bintang Bayern Munich yang cedera itu dipastikan absen dalam laga pembuka Grup B

Davies tetap menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Kanada, dengan 58 penampilan dan 15 gol internasional atas namanya. Kecepatan, ancaman serangannya, dan pengalamannya dianggap sebagai kunci bagi harapan Kanada untuk melaju jauh di Piala Dunia yang mereka selenggarakan bersama Amerika Serikat dan Meksiko.

"Bayern telah memberinya protokol tertentu yang bisa mereka lakukan di Jerman, tetapi tidak bisa dilakukan di Amerika Utara," tambah Marsch. "Itulah salah satu alasan mengapa dia tetap tinggal di Jerman, karena kami pikir mereka memiliki teknik canggih dalam hal perawatan yang bisa dia dapatkan, jadi kami pikir itu bagus. Mereka juga sangat mendukung, dan mereka ingin melihatnya bermain di Piala Dunia. Saya pikir mereka memahami bahwa mendukung para pemain mereka baik untuk klub maupun negara adalah hal yang penting.

"Alfonso akan tiba di Edmonton pada tanggal 31. Jadi kami berbicara dengan Bayern dan berpendapat bahwa yang terbaik baginya adalah melanjutkan perawatan pemulihan awalnya hingga tanggal 28, lalu kami memberinya beberapa hari untuk beristirahat, dan kemudian dia akan bergabung dengan kami pada tanggal 31, dan kami akan melanjutkan rehabilitasinya dari sana, serta berusaha menempatkannya dalam kondisi fisik yang prima agar bisa menjadi bagian dari tim kami."