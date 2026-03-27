Immobile: “Inzaghi adalah pelatih terbaik yang pernah saya miliki; dalam satu hal, dia lebih baik daripada siapa pun. Seandainya saya dalam kondisi prima, saya pasti akan masuk dalam skuad Italia ini.”

"Gol ini memang sangat dibutuhkan. Saya berhasil mencetak gol di semua kompetisi dan akhirnya bisa mencetak gol tahun ini, yang memang cukup sulit setelah cedera di Roma. Ini adalah pengalaman penting di klub yang masih tergolong muda. Saat saya datang, mereka mengira saya orang yang sombong, tapi meskipun sudah berpengalaman, mereka justru terkesan dengan dedikasi saya dalam latihan. Perbedaan dengan Serie A? Saya membaca statistik tentang kecepatan pengoperan bola dan Italia tertinggal dibandingkan liga-liga lain. Dulu ada lebih banyak peluang dan banyak bergantung pada penyerang. Gaya bermain saya telah membawa hasil yang luar biasa; orang tidak bisa mengharapkan, misalnya, bahwa saya bermain dengan cara yang sama seperti Pio. Saya tumbuh dengan mengidolakan Inzaghi, Vieri, Gilardino—semua orang yang jika tidak mencetak gol, akan merobek rambutnya karena frustrasi. Kini karakteristik seorang penyerang tengah sedang berubah. Saya selalu setuju dengan apa yang ayah saya katakan: 'Siapa yang mencetak gol, dia yang benar'."