Ciro Immobile berbicara dalam acara Sky Calcio Unplugged. Mantan penyerang Bologna yang kini bermain untuk Paris FC ini menceritakan petualangan barunya serta berbagai kisah menarik dari masa lalunya. Berikut ini adalah pernyataannya.
Immobile: “Inzaghi adalah pelatih terbaik yang pernah saya miliki; dalam satu hal, dia lebih baik daripada siapa pun. Seandainya saya dalam kondisi prima, saya pasti akan masuk dalam skuad Italia ini.”
LAZIO
"Setelah 8 tahun dan banyak gelar, saya ingin mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang berbeda. Tim selalu membutuhkan dukungan para penggemar; kehadiran mereka di stadion menciptakan suasana yang luar biasa dan memberi dorongan ekstra, jadi saya harap mereka segera kembali mendukung tim. Adapun saya, saya ingin mengakhiri karier saya di Lazio agar bisa mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar dengan cara yang pantas."
NASIONAL
"Saya akan menurunkan Pio, saya memang menyukainya, dan Moise, karena mencetak gol memberi kepercayaan diri dan konsistensi itu penting. Suasana ruang ganti? Mengingat karakter Gigio, Barella, dan Bastoni, beban pertandingan pertama sudah mereka lepaskan, pikiran mereka kini lebih lega, dan mereka tahu bahwa peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia sama besarnya dengan Bosnia. Jika para pemain tidak terlalu terbebani oleh tekanan, tidak ada masalah, saya sudah melihat tim ini bermain. Namun, beban seragam tim nasional harus dilepaskan. Pemimpin? Saya bertaruh pada pemain Inter, pada Gigio, mengingat pengalaman sangat penting. Seandainya Ciro Immobile dalam kondisi berbeda, dia akan cocok. Awal tahun ini Gattuso datang ke Bologna dan mengatakan kepada saya bahwa saya memiliki peluang yang sama untuk dipanggil."
DI PARIS
"Gol ini memang sangat dibutuhkan. Saya berhasil mencetak gol di semua kompetisi dan akhirnya bisa mencetak gol tahun ini, yang memang cukup sulit setelah cedera di Roma. Ini adalah pengalaman penting di klub yang masih tergolong muda. Saat saya datang, mereka mengira saya orang yang sombong, tapi meskipun sudah berpengalaman, mereka justru terkesan dengan dedikasi saya dalam latihan. Perbedaan dengan Serie A? Saya membaca statistik tentang kecepatan pengoperan bola dan Italia tertinggal dibandingkan liga-liga lain. Dulu ada lebih banyak peluang dan banyak bergantung pada penyerang. Gaya bermain saya telah membawa hasil yang luar biasa; orang tidak bisa mengharapkan, misalnya, bahwa saya bermain dengan cara yang sama seperti Pio. Saya tumbuh dengan mengidolakan Inzaghi, Vieri, Gilardino—semua orang yang jika tidak mencetak gol, akan merobek rambutnya karena frustrasi. Kini karakteristik seorang penyerang tengah sedang berubah. Saya selalu setuju dengan apa yang ayah saya katakan: 'Siapa yang mencetak gol, dia yang benar'."
PESCARA
"Ketika Insigne pindah ke Pescara, saya bertemu Verratti, tapi tidak pernah ada tawaran dari Pescara untuk merekrut saya. Apakah saya akan pindah jika tidak menandatangani kontrak dengan Paris FC? Tempat itu sempurna untuk memulai karier sebagai pelatih. Saat saya pensiun, saya tidak akan meninggalkan sepak bola; saya ingin tetap berada di dalamnya dan memberikan kontribusi untuk menciptakan sesuatu yang indah. Saya ingin melatih. Pelatih terbaik yang pernah saya miliki? Inzaghi, bersama dia saya meraih banyak gelar. Saya ingin meniru kemampuannya dalam mengelola tim. Dalam hal itu dia lebih baik dari siapa pun dan saya yakin itu benar-benar kunci dalam profesi ini, dan setelah berkeliling ke banyak tempat, saya menemukan bukti-buktinya."