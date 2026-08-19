Masalah di Italia adalah fondasinya, yaitu infrastrukturnya. Tim seperti Paris FC punya stadion modern, dengan para suporter yang disambut dengan baik dan bisa menciptakan atmosfer yang spesial. Jika Lazio memiliki stadion seperti yang dimiliki Strasbourg dan Lyon, semuanya akan berubah.

Dari sudut pandang ini, Italia tertinggal.

Lalu, sebagian besar hal yang bisa saya lakukan saya pelajari di jalanan saat saya masih anak-anak. Saya tahu zaman sudah berubah, bahwa anak-anak muda tidak lagi bermain di jalanan: ini adalah kalimat yang sudah seribu kali didengar, tetapi para pemain masa kini dan masa depan harus benar-benar menanamkan dalam benak mereka bahwa tujuannya tetap untuk bersenang-senang, di mana pun Anda memutuskan untuk bermain