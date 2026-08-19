Ciro Immobile kini sudah tidak lagi menjadi pesepakbola aktif. Penyerang Italia itu beberapa hari lalu memang mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional dan hari ini, dalam wawancara dengan So Foot, ia ingin membahas situasi para penyerang di sepak bola Italia, menjelaskan problem yang menurutnya ada di dalam pergerakan tersebut dan menunjuk hanya Pio Esposito sebagai calon penerusnya yang potensial lewat rentetan gol.
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Immobile: "Hanya Pio Esposito yang bisa menjalani karier seperti saya. Di Italia para pelatih menginginkan regista dan bukan bomber"
MASALAH SEPAK BOLA ITALIA: "KITA HARUS MENIKMATINYA"
Masalah di Italia adalah fondasinya, yaitu infrastrukturnya. Tim seperti Paris FC punya stadion modern, dengan para suporter yang disambut dengan baik dan bisa menciptakan atmosfer yang spesial. Jika Lazio memiliki stadion seperti yang dimiliki Strasbourg dan Lyon, semuanya akan berubah.
Dari sudut pandang ini, Italia tertinggal.
Lalu, sebagian besar hal yang bisa saya lakukan saya pelajari di jalanan saat saya masih anak-anak. Saya tahu zaman sudah berubah, bahwa anak-anak muda tidak lagi bermain di jalanan: ini adalah kalimat yang sudah seribu kali didengar, tetapi para pemain masa kini dan masa depan harus benar-benar menanamkan dalam benak mereka bahwa tujuannya tetap untuk bersenang-senang, di mana pun Anda memutuskan untuk bermain
Tak seorang pun punya angka-angka saya saat saya masih muda.
"Saat ini, di sini tidak ada seorang pun yang punya angka seperti saya ketika menjadi top skor, meski saya harus bersaing dengan pemain seperti Higuain dan Toni, yang bisa mencetak gol dengan mata tertutup. Saat saya memulai, bahkan penyerang Genoa pun dengan mudah mencetak 12-13 gol, begitu juga Maccarone, Di Michele, Lucarelli yang bermain di Siena, Livorno, atau Palermo. Bagi mereka semua, itu adalah hal yang normal"
Para pelatih menginginkan seorang playmaker yang lebih maju, bukan seorang bomber
"Namun mungkin sekarang para pelatih meminta hal yang berbeda, dengan menganggap penyerang pertama-tama sebagai pengatur serangan di lini depan ketimbang sekadar finisher. Dulu, para penyerang diminta menuntaskan peluang, memasukkan bola ke gawang. Sekarang, seorang pelatih puas jika penyerangnya membuat tim bermain, entah mencetak gol atau tidak"
Pio Esposito bisa menyamai saya
"Satu-satunya yang menurut saya tampak mampu menempuh jalur seperti saya adalah Pio Esposito, tetapi dia juga lebih dulu mencari aksi penentu ketimbang gol murni dan sederhana."
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