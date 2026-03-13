"Ilmu hitam dan omong kosong lainnya" - Igor Tudor menuntut Tottenham berhenti bersikap seperti "korban" dalam perjuangan menghindari degradasi

Ketika ditanya dalam konferensi pers seberapa 'berat' minggu ini setelah kekalahan 5-2 Spurs dari Atletico Madrid di Liga Champions pada Selasa lalu, Tudor menjawab: "Tentu saja berat. Bukan hanya karena pertandingan terakhir, tapi juga karena situasi saat ini dan masa lalu. Situasi yang tidak mudah, momen yang tidak mudah, dan di sisi lain, tantangan besar untuk mengubah keadaan. Seperti segala hal dalam hidup, Anda bisa memilih cara memandang situasi. Jadi, Anda bisa diam dan menangis atau Anda bisa berjuang. Anda bisa menjadi korban atau Anda bisa berkata, 'Saya bisa mengubah sesuatu.' Inilah pesan yang ingin saya sampaikan dan yang telah saya sampaikan kepada para pemain.

"Semua orang bicara, semua punya pendapat, dan hidup selalu tergantung bagaimana kamu memandangnya. Botol itu selalu setengah kosong atau setengah penuh. Di sini tidak ada yang penuh, banyak hal yang kosong, tapi momen sulit tidak akan bertahan selamanya. Ini akan berlalu, dan saya percaya para pemain yang akan mengambil ini sebagai tantangan, sebagai kesempatan, akan bangkit dengan keberanian untuk mengubah keadaan. Setelah periode ini, mereka akan menjadi orang yang lebih baik dan pemain yang lebih baik.

"Jadi, di saat-saat sulit, ini selalu tentang itu, ini selalu tentang kita. Di periode terakhir, banyak hal tentang apa itu klub, masalah-masalahnya, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, dan ini seperti sikap korban, seolah-olah kita adalah korban. Saya katakan pagi ini kepada para pemain hal-hal yang sepenuhnya berlawanan. Kita adalah tim dan kita adalah staf. Ini semua tentang kita. Semua omong kosong, semua hal lain itu omong kosong, dan maaf menggunakan kata ini, tapi ini tanggung jawab kita."

Tudor ditanya apakah pendekatan ini berhasil, dan ia menjawab: "Anda tahu, saya melakukan pekerjaan ini setiap hari. Pekerjaan psikologis. Penting juga untuk memberi keberanian kepada rekan-rekan tim. Beberapa di antaranya tidak bisa mengatasinya, tentu saja. Di suatu titik Anda bisa membantu mereka. Tujuanku adalah mencari tahu apakah aku bisa membantu agar 18 dari 20 pemain, atau 15? Aku tidak tahu berapa banyak. Terkadang kamu tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kebanyakan waktu kamu bisa melakukan perubahan kecil. Bantuan kecil, kamu tahu, kamu bisa melakukannya, tapi juga ini yang selalu aku katakan kepada para pemain - jangan jadi korban. Jangan berpikir ini bukan tentang aku. Anda tahu itu bisa jadi masalah yang lebih besar daripada semua hal tentang Tottenham dan klub, seperti sihir di klub, sihir hitam yang buruk, dan omong kosong lainnya. Jadi, inilah pesan yang ingin saya sampaikan."