Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Ilmu hitam dan omong kosong lainnya" - Igor Tudor menuntut Tottenham berhenti bersikap seperti "korban" dalam perjuangan menghindari degradasi
Tottenham yang Buruk dalam Pertarungan Sengit untuk Menghindari Degradasi
Tottenham akan menjalani putaran pertandingan Liga Premier akhir pekan ini dengan selisih hanya satu poin dari zona degradasi, dan mereka bisa saja memulai laga tandang melawan Liverpool pada Minggu nanti dalam posisi tiga terbawah jika Nottingham Forest dan West Ham United sama-sama meraih kemenangan.
Untuk musim ketiga berturut-turut, Spurs dilemahkan oleh banyaknya cedera yang dialami pemain-pemain kunci, dan meskipun Tudor telah berulang kali menekankan bahwa ia belum pernah mengalami krisis seperti yang ia warisi di London utara, ia telah meminta skuadnya untuk 'melakukan perubahan' dalam perjuangan mereka melawan degradasi.
Tudor berupaya menyelamatkan Spurs dengan pendekatan psikologis
Ketika ditanya dalam konferensi pers seberapa 'berat' minggu ini setelah kekalahan 5-2 Spurs dari Atletico Madrid di Liga Champions pada Selasa lalu, Tudor menjawab: "Tentu saja berat. Bukan hanya karena pertandingan terakhir, tapi juga karena situasi saat ini dan masa lalu. Situasi yang tidak mudah, momen yang tidak mudah, dan di sisi lain, tantangan besar untuk mengubah keadaan. Seperti segala hal dalam hidup, Anda bisa memilih cara memandang situasi. Jadi, Anda bisa diam dan menangis atau Anda bisa berjuang. Anda bisa menjadi korban atau Anda bisa berkata, 'Saya bisa mengubah sesuatu.' Inilah pesan yang ingin saya sampaikan dan yang telah saya sampaikan kepada para pemain.
"Semua orang bicara, semua punya pendapat, dan hidup selalu tergantung bagaimana kamu memandangnya. Botol itu selalu setengah kosong atau setengah penuh. Di sini tidak ada yang penuh, banyak hal yang kosong, tapi momen sulit tidak akan bertahan selamanya. Ini akan berlalu, dan saya percaya para pemain yang akan mengambil ini sebagai tantangan, sebagai kesempatan, akan bangkit dengan keberanian untuk mengubah keadaan. Setelah periode ini, mereka akan menjadi orang yang lebih baik dan pemain yang lebih baik.
"Jadi, di saat-saat sulit, ini selalu tentang itu, ini selalu tentang kita. Di periode terakhir, banyak hal tentang apa itu klub, masalah-masalahnya, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, dan ini seperti sikap korban, seolah-olah kita adalah korban. Saya katakan pagi ini kepada para pemain hal-hal yang sepenuhnya berlawanan. Kita adalah tim dan kita adalah staf. Ini semua tentang kita. Semua omong kosong, semua hal lain itu omong kosong, dan maaf menggunakan kata ini, tapi ini tanggung jawab kita."
Tudor ditanya apakah pendekatan ini berhasil, dan ia menjawab: "Anda tahu, saya melakukan pekerjaan ini setiap hari. Pekerjaan psikologis. Penting juga untuk memberi keberanian kepada rekan-rekan tim. Beberapa di antaranya tidak bisa mengatasinya, tentu saja. Di suatu titik Anda bisa membantu mereka. Tujuanku adalah mencari tahu apakah aku bisa membantu agar 18 dari 20 pemain, atau 15? Aku tidak tahu berapa banyak. Terkadang kamu tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kebanyakan waktu kamu bisa melakukan perubahan kecil. Bantuan kecil, kamu tahu, kamu bisa melakukannya, tapi juga ini yang selalu aku katakan kepada para pemain - jangan jadi korban. Jangan berpikir ini bukan tentang aku. Anda tahu itu bisa jadi masalah yang lebih besar daripada semua hal tentang Tottenham dan klub, seperti sihir di klub, sihir hitam yang buruk, dan omong kosong lainnya. Jadi, inilah pesan yang ingin saya sampaikan."
Romero, Palhinha, dan Bissouma memperparah masalah cedera
Tudor juga menegaskan bahwa Spurs tidak akan diperkuat Cristian Romero dan Joao Palhinha dalam laga tandang ke Anfield pada Minggu nanti. Keduanya ditarik keluar pada detik-detik terakhir kekalahan dari Atletico pada Selasa lalu setelah terjadi benturan kepala, dan keduanya sedang dipantau sesuai dengan protokol gegar otak. Ia juga mengungkapkan bahwa Yves Bissouma absen, sementara Conor Gallagher sedang sakit dalam beberapa hari terakhir.
"Mereka [Romero dan Palhinha] absen. Micky [van de Ven] juga absen [karena skorsing], Bissouma absen karena cedera otot. Conor mengalami demam tetapi kemungkinan besar bisa bermain. Jadi, kami kembali menghadapi banyak masalah dalam menyusun starting XI. Begitulah keadaan di klub ini. Hal ini terjadi sepanjang waktu. Kami mulai membangun sesuatu, lalu terjadi sesuatu, atau kartu merah, atau pertandingan terakhir, atau tiga atau empat cedera," lanjut Tudor.
"Ini sangat jarang terjadi dalam karier saya. Saya tidak pernah melihat situasi seperti ini. Setiap pertandingan, kehilangan dua pemain. Pertandingan berikutnya ada kartu merah. Ini sangat jarang, sangat tidak biasa, tapi kita harus menerimanya. Dan mencoba mengubah hal-hal yang bisa diubah. Terhadap hal-hal ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa."
Tottenham bertekad mengakhiri kutukan di Anfield
Tottenham belum pernah menang saat bertandang ke markas Liverpool sejak Mei 2011, ketika Rafael van der Vaart dan Luka Modric mencetak gol dalam kemenangan 2-0 tim asuhan Harry Redknapp. Redknapp dikabarkan akan kembali ke Spurs, sementara pria berusia 79 tahun itu sendiri mengakui bahwa ia terbuka untuk kembali ke bangku cadangan meskipun sudah tidak melatih secara profesional sejak 2017.
Iklan