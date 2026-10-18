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Illia Zabarnyi tak ambil pusing dengan cap “liga petani” yang disematkan pada Ligue 1 setelah PSG menang susah payah atas Strasbourg
Membela kasta tertinggi sepak bola Prancis
Setelah kemenangan yang diraih dengan susah payah di Stade de la Meinau, Zabarnyi memanfaatkan kesempatan itu untuk menanggapi anggapan merendahkan yang sudah lama ditujukan kepada sepak bola Prancis. Sebutan “liga petani” kerap digunakan oleh suporter dan pengamat di seberang Selat Inggris untuk meremehkan tingkat persaingan Ligue 1. Namun, bek tengah PSG itu menegaskan bahwa pandangan tersebut jauh dari kenyataan.
Berbicara di zona campuran, Zabarnyi menjelaskan beban mental dan fisik yang bisa ditimbulkan pertandingan liga domestik bagi para pemain di level tertinggi. “Terkadang sulit kembali bermain di liga setelah pertandingan Liga Champions. Namun hari ini, saya melihat tim yang ingin menang. Bermain di Ligue 1 tidak pernah mudah bagi kami. Semua orang menyebutnya ‘Famers League’ atau semacamnya dan menjadikannya bahan lelucon, tetapi bermain melawan PSG di Ligue 1 tidak pernah mudah. Ini pertandingan yang sulit. Mereka tampil bagus, tetapi kami lebih baik,” katanya, seperti dikutip Foot Mercato.
- AFP
Mengatasi kesulitan di Strasbourg
Kemenangan atas Strasbourg jauh dari kata mudah bagi klub ibu kota itu, yang tertinggal hampir sepanjang pertandingan. PSG terus menekan selama 77 menit sebelum akhirnya memecah kebuntuan lewat gol Zabarnyi. Gol pertamanya musim ini memicu kebangkitan pada pengujung laga, hingga PSG akhirnya menang 3-1 di tengah atmosfer yang tidak bersahabat.
Persoalan terkait pemain semakin menyulitkan PSG, yang harus melewati fase akhir pertandingan dalam tekanan berat. Ketangguhan skuad tersebut menunjukkan kekuatan mental mereka, terutama setelah menjalani pekan yang melelahkan di kompetisi Eropa. Zabarnyi mengatakan bahwa kekompakan skuad adalah modal terbesar mereka saat menghadapi laga tandang sulit seperti ini, ketika lawan sangat termotivasi untuk mengalahkan mereka.
Kekuatan kolektif di bawah tekanan
Ketangguhan menjadi tema utama hari itu, terutama ketika cedera mengancam menggagalkan kebangkitan mereka. Sang bek memuji kemampuan timnya untuk mempertahankan level permainan meski keadaan semakin tidak menguntungkan pada menit-menit akhir pertandingan. Kebersamaan ini telah menjadi ciri khas tim di bawah arahan Enrique, yang menuntut komitmen penuh tanpa memandang skor atau jumlah pemain yang tersisa di lapangan.
"Ini pertandingan yang sulit bagi kami. Kami tahu bermain di sini akan sulit. Kami kebobolan gol cepat, tetapi kami terus berjuang dan tampil lebih baik, lalu meraih tiga poin. Kami punya tim yang bagus dengan pemain-pemain yang sangat bagus. Bermain dengan 10 atau 9 pemain bukan masalah. Kami selalu bermain bersama. Kami menang bersama," tambah Zabarnyi.
- AFP
Menatap tantangan di Eropa
Setelah melewati ujian di kompetisi domestik, PSG kini harus kembali mengalihkan perhatian ke pentas Eropa. Kegigihan yang mereka tunjukkan di Strasbourg akan sangat penting saat bersiap menghadapi Barcelona dalam laga Liga Champions yang menentukan. Mempertahankan dominasi di kompetisi domestik sembari bersaing dengan tim-tim elite Eropa tetap menjadi tujuan utama klub, dan kestabilan pertahanan yang diberikan Zabarnyi akan krusial untuk mewujudkan ambisi tersebut. Kemenangan itu memastikan PSG tetap berada di puncak klasemen sekaligus menjaga momentum menjelang kedatangan Barcelona.
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