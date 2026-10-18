Illia Zabarnyi tak ambil pusing dengan cap “liga petani” yang disematkan pada Ligue 1 setelah PSG menang susah payah atas Strasbourg

Setelah kemenangan yang diraih dengan susah payah di Stade de la Meinau, Zabarnyi memanfaatkan kesempatan itu untuk menanggapi anggapan merendahkan yang sudah lama ditujukan kepada sepak bola Prancis. Sebutan “liga petani” kerap digunakan oleh suporter dan pengamat di seberang Selat Inggris untuk meremehkan tingkat persaingan Ligue 1. Namun, bek tengah PSG itu menegaskan bahwa pandangan tersebut jauh dari kenyataan.

Berbicara di zona campuran, Zabarnyi menjelaskan beban mental dan fisik yang bisa ditimbulkan pertandingan liga domestik bagi para pemain di level tertinggi. “Terkadang sulit kembali bermain di liga setelah pertandingan Liga Champions. Namun hari ini, saya melihat tim yang ingin menang. Bermain di Ligue 1 tidak pernah mudah bagi kami. Semua orang menyebutnya ‘Famers League’ atau semacamnya dan menjadikannya bahan lelucon, tetapi bermain melawan PSG di Ligue 1 tidak pernah mudah. Ini pertandingan yang sulit. Mereka tampil bagus, tetapi kami lebih baik,” katanya, seperti dikutip Foot Mercato.