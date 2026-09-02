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Iliman Ndiaye mengungkapkan mengapa ia memilih Manchester City ketimbang Tottenham setelah raksasa Etihad itu mengonfirmasi pembajakan dramatis pada hari terakhir bursa transfer senilai £65 juta untuk merekrut penyerang Everton tersebut
Manchester City bajak rencana transfer Tottenham Hotspur
City sukses menikung upaya Tottenham untuk merekrut Ndiaye pada hari terakhir bursa transfer. Klub Etihad itu menyepakati kesepakatan senilai £65 juta dengan Everton, yang terdiri dari biaya awal £60 juta ditambah £5 juta dalam bonus potensial, menurut The Athletic.
Spurs awalnya beralih ke pemain internasional Senegal itu setelah gagal mendapatkan winger Liverpool Cody Gakpo, pemain yang juga diminati City. Pada akhirnya, klub Manchester itu bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan Ndiaye dan memperkuat lini serang mereka.
- Getty Images Sport
Ndiaye soroti peluang 'luar biasa'
Berbicara setelah merampungkan kepindahannya, penyerang berusia 26 tahun itu menegaskan betapa mudahnya memilih tim Etihad tersebut dibanding peminat lainnya. "Mudah untuk mengambil keputusan apakah Anda ingin berada di Manchester City atau tidak," kata Ndiaye. "Anda bisa melihat sejarah mereka belakangan ini; Anda tentu ingin menjadi bagian dari proyek itu."
Ia menambahkan bahwa pembicaraan dengan petinggi klub langsung meyakinkannya. "Mereka berbicara kepada saya tentang ke mana kami bisa melangkah, apa yang bisa kami capai dengan saya di dalam tim, dan saya tertarik sejak awal," jelasnya. "Tidak ada hal lain yang saya inginkan selain bergabung dengan Manchester City."
Pemain anyar itu mengungkapkan antusiasmenya untuk memulai babak baru ini, sembari menyoroti tekadnya untuk sukses. "Jelas, Anda ingin menjadi bagian dari proyek baru ini. Saya sudah melihat apa yang mereka lakukan belakangan ini, dan saya merasa akan langsung cocok di dalamnya," ujarnya. "Saya sangat bersemangat untuk memulai. Ini momen yang luar biasa. Saya telah bekerja sangat keras untuk sampai di titik ini dan saya sangat bersemangat serta benar-benar bersyukur atas kesempatan ini."
Hari penutupan bursa transfer yang sensasional di Etihad
Kedatangan Ndiaye menutup akhir bursa transfer yang luar biasa bagi Manchester City. Selain penyerang Everton itu, klub tersebut secara resmi menuntaskan perekrutan gelandang Chelsea Enzo Fernandez senilai £125 juta. Kesepakatan monumental itu menyamai rekor transfer Inggris dan mempertemukan kembali pemain Argentina tersebut dengan manajer Enzo Maresca.
Sementara itu, Tottenham terpaksa mencari tambahan pemain secara cepat setelah gagal mendapatkan Gakpo dan Ndiaye. Klub London utara itu segera mengalihkan fokus mereka kembali ke Stamford Bridge, dengan sukses merampungkan kesepakatan peminjaman winger Chelsea Mykhailo Mudryk sebelum tenggat waktu untuk mempertemukan kembali mantan winger Shakhtar Donetsk itu dengan Roberto De Zerbi.
- Getty Images Sport
Mengintegrasikan para pemain baru
Manchester City kini akan fokus mengintegrasikan duo deadline day senilai £190 juta mereka ke skuad tim utama secara mulus. Dengan Ndiaye dan Fernandez sudah diamankan, Maresca memiliki kedalaman skuad yang tangguh untuk digunakan di semua kompetisi. Sementara itu, Tottenham Hotspur harus segera mengintegrasikan Mudryk ke dalam skema taktik mereka saat berusaha melupakan akhir yang mengecewakan dari bursa transfer mereka dan memulai kampanye Premier League setelah menelan kekalahan dalam dua pertandingan pembuka.
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