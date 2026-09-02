Berbicara setelah merampungkan kepindahannya, penyerang berusia 26 tahun itu menegaskan betapa mudahnya memilih tim Etihad tersebut dibanding peminat lainnya. "Mudah untuk mengambil keputusan apakah Anda ingin berada di Manchester City atau tidak," kata Ndiaye. "Anda bisa melihat sejarah mereka belakangan ini; Anda tentu ingin menjadi bagian dari proyek itu."

Ia menambahkan bahwa pembicaraan dengan petinggi klub langsung meyakinkannya. "Mereka berbicara kepada saya tentang ke mana kami bisa melangkah, apa yang bisa kami capai dengan saya di dalam tim, dan saya tertarik sejak awal," jelasnya. "Tidak ada hal lain yang saya inginkan selain bergabung dengan Manchester City."

Pemain anyar itu mengungkapkan antusiasmenya untuk memulai babak baru ini, sembari menyoroti tekadnya untuk sukses. "Jelas, Anda ingin menjadi bagian dari proyek baru ini. Saya sudah melihat apa yang mereka lakukan belakangan ini, dan saya merasa akan langsung cocok di dalamnya," ujarnya. "Saya sangat bersemangat untuk memulai. Ini momen yang luar biasa. Saya telah bekerja sangat keras untuk sampai di titik ini dan saya sangat bersemangat serta benar-benar bersyukur atas kesempatan ini."



