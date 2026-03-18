Ingat Josip Ilicic? Gelandang serang asal Slovenia yang pernah membela Atalanta ini kini bermain di klub asal negaranya, Koper, dan di usia 38 tahun, ia sama sekali tidak berpikir untuk pensiun: "Sekarang saya sudah lebih tua," katanya sambil bercanda kepada Prime Video, "tapi saya masih menikmati permainan ini. Dan selama saya masih bisa bersaing dengan para pemain muda, saya akan terus bermain." "Atalanta bagi saya adalah sesuatu yang masih tersimpan di dalam hati saya. Kami telah meletakkan dasar-dasar untuk apa yang mereka lakukan hingga hari ini. Dengan kualitas yang ada di lini depan pada masa saya, kami bisa bermain bahkan dengan mata tertutup. Atalanta telah membantu saya tumbuh sebagai seorang pria, dan klub ini tidak pernah meninggalkan saya bahkan di saat-saat sulit."
Ilicic: "Atalanta saya bisa saja menjuarai Liga Champions. Gasperini? Dia membuat saya menyadari bahwa dalam sepak bola, berlari itu penting"
"GASPERINI MEMBUAT SAYA MENYADARI BAHWA SAYA HARUS BERLARI"
Ilicic seolah-olah mengaktifkan mesin waktu dan kembali ke pertandingan Valencia melawan Atalanta pada tahun 2020, salah satu pertandingan terbaik sepanjang kariernya: "Saya ingat rasa kecewa karena tidak bisa bermain melawan PSG. Menurut saya, dengan tim yang kami miliki saat itu, kami bahkan bisa memenangkan Liga Champions itu. Gasperini? Dia membuat saya meningkatkan level permainan; saya tidak menyangka harus berlari sebanyak itu. Sepuluh tahun lalu, dia membuat kami melakukan hal-hal yang kemudian menjadi kenyataan: dalam setiap latihan, dalam setiap pertandingan, semuanya terasa mudah bagi kami dan kami tidak takut pada siapa pun. Dalam beberapa pertandingan, kita tidak boleh bersembunyi; itulah kualitas yang hilang hari ini."
