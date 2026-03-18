Ilicic: "Atalanta saya bisa saja menjuarai Liga Champions. Gasperini? Dia membuat saya menyadari bahwa dalam sepak bola, berlari itu penting"

Ingat Josip Ilicic? Gelandang serang asal Slovenia yang pernah membela Atalanta ini kini bermain di klub asal negaranya, Koper, dan di usia 38 tahun, ia sama sekali tidak berpikir untuk pensiun: "Sekarang saya sudah lebih tua," katanya sambil bercanda kepada Prime Video, "tapi saya masih menikmati permainan ini. Dan selama saya masih bisa bersaing dengan para pemain muda, saya akan terus bermain." "Atalanta bagi saya adalah sesuatu yang masih tersimpan di dalam hati saya. Kami telah meletakkan dasar-dasar untuk apa yang mereka lakukan hingga hari ini. Dengan kualitas yang ada di lini depan pada masa saya, kami bisa bermain bahkan dengan mata tertutup. Atalanta telah membantu saya tumbuh sebagai seorang pria, dan klub ini tidak pernah meninggalkan saya bahkan di saat-saat sulit."







