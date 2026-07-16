Il Giornale - Spanyol, kisah di balik layar yang mengejutkan seputar pelatih Luis de la Fuente: Milan sempat mempertimbangkannya pada 2024 sebagai pengganti Pioli

Seorang pelatih yang sebagian besar membentuk kariernya di lingkungan Federasi Sepak Bola Spanyol, tumbuh bersama para pemain muda yang pernah ia bimbing di pusat pelatihan Las Rozas dan turut membantu mereka menjadi pemain yang lebih baik; banyak di antara mereka kemudian ia temui kembali di setiap tahap karier kepelatihannya hingga akhirnya ditunjuk sebagai pelatih tim utama pada tahun 2023, menyusul kepergian Luis Enrique. Daftar prestasinya mencakup satu gelar Kejuaraan Eropa dan satu gelar Nations League saat memimpin La Roja, namun justru bersama timnas U-19 dan U-21-lah ia meraih prestasi pertamanya di level internasional – dua gelar Kejuaraan Eropa dan satu medali perak di Olimpiade Tokyo 2020 – serta terutama menunjukkan kualitasnya yang menonjol, baik secara teknis maupun manusiawi, dalam mengoptimalkan bakat para pemain muda dan menciptakan kondisi ideal agar mereka dapat mengekspresikan potensi mereka.