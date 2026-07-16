Bersama Lionel Scaloni, yang berhasil membawa Argentina ke final kedua berturut-turut, Luis de la Fuente jelas merupakan pelatih yang berhasil mencuri perhatian dalam edisi Piala Dunia kali ini. Atas kemampuannya dalam mengelola tim yang, kecuali Lamine Yamal dan mantan peraih Ballon d’Or Rodri, tidak diisi oleh bintang-bintang papan atas, namun mampu menampilkan permainan kolektif terbaik baik dari segi estetika maupun praktis. Berkat ketekunan dan konsistensinya dalam mempertahankan pilihan terhadap beberapa pemain – Unai Simon, Pedro Porro, Oyarzabal – serta tetap kredibel dalam perjalanannya sebagai pelatih kepala, terlepas dari hasil luar biasa yang diraihnya sejak menjabat.
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Il Giornale - Spanyol, kisah di balik layar yang mengejutkan seputar pelatih Luis de la Fuente: Milan sempat mempertimbangkannya pada 2024 sebagai pengganti Pioli
DARI TIM REMJAJ KE PUNCAK EROPA
Seorang pelatih yang sebagian besar membentuk kariernya di lingkungan Federasi Sepak Bola Spanyol, tumbuh bersama para pemain muda yang pernah ia bimbing di pusat pelatihan Las Rozas dan turut membantu mereka menjadi pemain yang lebih baik; banyak di antara mereka kemudian ia temui kembali di setiap tahap karier kepelatihannya hingga akhirnya ditunjuk sebagai pelatih tim utama pada tahun 2023, menyusul kepergian Luis Enrique. Daftar prestasinya mencakup satu gelar Kejuaraan Eropa dan satu gelar Nations League saat memimpin La Roja, namun justru bersama timnas U-19 dan U-21-lah ia meraih prestasi pertamanya di level internasional – dua gelar Kejuaraan Eropa dan satu medali perak di Olimpiade Tokyo 2020 – serta terutama menunjukkan kualitasnya yang menonjol, baik secara teknis maupun manusiawi, dalam mengoptimalkan bakat para pemain muda dan menciptakan kondisi ideal agar mereka dapat mengekspresikan potensi mereka.
MILAN INGINNYA
Kualitas-kualitas tersebut juga menjadi pertimbangan beberapa klub dalam beberapa tahun terakhir, yang sedang mencari sosok seperti dirinya untuk mempercayakan proyek-proyek mereka kepadanya. Menurut laporan Il Giornale, di antara klub-klub yang mempertimbangkan Luis de la Fuente terdapat juga AC Milan. Pada akhir musim 2023/2024, hubungan kerja yang dimulai pada musim gugur 2019 dengan Stefano Pioli—pelatih yang membawa AC Milan meraih Scudetto terakhir dan mencapai semifinal Liga Champions melawan Inter pada musim semi 2023—akan berakhir. Di antara nama-nama yang dipertimbangkan untuk menggantikan pelatih asal Emilia tersebut, selain pilihan utama Lopetegui dan Fonseca yang muncul kemudian, manajemen Milan juga mempertimbangkan nama Luis de la Fuente.
PERSIMPANGAN
Sebuah ide, sebuah gagasan, yang tetap hanya sebatas itu. Pada masa itu, pelatih asal Wilayah Otonom La Rioja sedang mempersiapkan kampanye yang kemudian berakhir dengan kemenangan gemilang di Kejuaraan Eropa 2024—turnamen yang dimenangkan dengan banyak pemain andalan saat ini yang masih berada di barisan depan, serta dua pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal dan Nico Williams yang mencuri perhatian dan memukau penonton internasional dengan aksi-aksi mereka. Dan dengan Rodri, baik saat itu maupun sekarang, yang berperan sebagai konduktor yang luar biasa dalam mengatur tempo dan ruang gerak tim nasional Spanyol.
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