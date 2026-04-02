Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
"Ikuti jalan yang benar!" - Legenda Liverpool Steven Gerrard membagikan nasihat kepada Mohamed Salah setelah wawancara mengejutkan sang pemain asal Mesir itu
Ketegangan di babak terakhir
Bintang top asal Mesir itu baru-baru ini mengejutkan dunia sepak bola dengan mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Anfield pada akhir musim ini, namun musim terakhirnya diwarnai oleh ketegangan dengan pelatih kepala Liverpool, Slot. Hubungan mereka mencapai titik kritis pada bulan Desember setelah Salah dicadangkan dalam serangkaian pertandingan, yang berujung pada wawancara yang penuh emosi pasca hasil imbang 3-3 melawan Leeds United di Elland Road. Mengungkapkan rasa frustrasinya ke publik, penyerang berusia 33 tahun itu mengecam Slot dan menuduh klub telah "mengorbankan" dirinya.
- Getty
Tindakan yang diambil Gerrard setelah insiden tersebut
Merasa bahwa seorang legenda klub berisiko menodai warisannya, Gerrard memutuskan untuk turun tangan. Dalam wawancara di The Overlap, mantan kapten Liverpool itu mengungkapkan: "Saya berbicara dengannya seputar wawancara itu saat itu. Saya berkata, 'Jangan lakukan apa yang sudah kamu lakukan dan berakhir dengan citra yang buruk' - ya, saya berbicara langsung dengannya. Dia sesekali mengirim pesan kepada saya atau saya sesekali mengirim pesan kepadanya, lebih sering jika saya pergi ke suatu tempat bersama Leo (putra Gerrard) agar Leo bisa bertemu dengannya.
"Tapi itu memberi saya kesempatan untuk berkata kepadanya, 'Kamu sudah di sini selama delapan atau sembilan tahun. Kamu adalah raja di sini, kamu memiliki warisan ini. Pergilah sesuai keinginanmu, dengan cara yang benar.' Dia masih sedikit emosional saat itu karena insiden-insiden tersebut. Dia adalah pemain cadangan, dia masuk dan keluar dari tim saat itu, dia kesal. Saya pikir akan sangat disayangkan jika dia pergi pada bulan Januari dan dia pun pergi begitu saja."
Mencari pengganti yang sukses di box office
Dengan kepastian kepergian Salah pada akhir musim ini, perhatian kini beralih ke bagaimana The Reds akan menggantikan pemain yang telah mencetak 250 gol untuk klub tersebut. Gerrard berpendapat bahwa tidak ada ruang untuk proyek pengembangan pemain dan bahwa tim perekrutan harus membidik pemain-pemain terbaik di pasar. "Kalian harus mendatangkan pemain yang bisa menarik penonton, atau kalian tidak akan bisa menggantikannya. Mereka harus menjadi pemain sayap kelas atas, tiga [atau] empat terbaik di dunia untuk menggantikan Salah karena itulah yang telah dilakukan Mo," katanya baru-baru ini, di tengah laporan yang mengaitkan klub dengan upaya besar-besaran untuk mendatangkan bintang Bayern Munich, Michael Olise.
- Getty Images
Kepergian dari Anfield sesuai keinginan Salah sendiri
Terlepas dari keributan yang terjadi di awal musim ini, perhatian kini beralih pada upaya memastikan sang penyerang mendapat perpisahan layaknya seorang pahlawan. Dengan kemungkinan kepindahan gratis ke Liga Pro Arab Saudi yang semakin dekat, warisannya telah terukir kokoh berkat dua gelar Liga Premier dan satu trofi Liga Champions. Seperti yang ditegaskan Gerrard, pemain sekelas dirinya layak untuk pergi dengan cara yang terhormat. Pemain asal Mesir itu kini akan berusaha melupakan drama yang baru saja terjadi dan mengakhiri masa baktinya yang bersejarah selama sembilan tahun di Merseyside dengan catatan gemilang.