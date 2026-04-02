"Ikuti jalan yang benar!" - Legenda Liverpool Steven Gerrard membagikan nasihat kepada Mohamed Salah setelah wawancara mengejutkan sang pemain asal Mesir itu

Merasa bahwa seorang legenda klub berisiko menodai warisannya, Gerrard memutuskan untuk turun tangan. Dalam wawancara di The Overlap, mantan kapten Liverpool itu mengungkapkan: "Saya berbicara dengannya seputar wawancara itu saat itu. Saya berkata, 'Jangan lakukan apa yang sudah kamu lakukan dan berakhir dengan citra yang buruk' - ya, saya berbicara langsung dengannya. Dia sesekali mengirim pesan kepada saya atau saya sesekali mengirim pesan kepadanya, lebih sering jika saya pergi ke suatu tempat bersama Leo (putra Gerrard) agar Leo bisa bertemu dengannya.

"Tapi itu memberi saya kesempatan untuk berkata kepadanya, 'Kamu sudah di sini selama delapan atau sembilan tahun. Kamu adalah raja di sini, kamu memiliki warisan ini. Pergilah sesuai keinginanmu, dengan cara yang benar.' Dia masih sedikit emosional saat itu karena insiden-insiden tersebut. Dia adalah pemain cadangan, dia masuk dan keluar dari tim saat itu, dia kesal. Saya pikir akan sangat disayangkan jika dia pergi pada bulan Januari dan dia pun pergi begitu saja."