AFP
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‘Ikuti 1.000 maraton!’ - Mengapa Cristiano Ronaldo mungkin masih punya tenaga untuk tampil di Piala Dunia 2030, seperti yang dijelaskan oleh mantan rekan setimnya di Man Utd mengenai apa yang membuat ‘robot’ GOAT itu unik
Portugal akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Maroko
Portugal akan bertindak sebagai tuan rumah bersama bersama Spanyol dan Maroko. Mereka bertekad untuk menyuguhkan pertunjukan yang memukau, dengan Ronaldo yang diperkirakan akan turut berperan dalam pertunjukan tersebut. Masih harus dilihat apakah ia akan mengenakan sepatu yang mampu memecahkan rekor dan turun ke lapangan.
Belum ada tanda-tanda ia akan melambat, dengan gelar juara Saudi Pro League yang diraih bersama Al-Nassr pada musim 2025-26. Beberapa gelar Sepatu Emas telah diraihnya di Timur Tengah, sementara masih tersisa 12 bulan lagi dalam kontrak yang paling menguntungkan tersebut.
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1.000 gol & bermain bersama putranya: Ronaldo masih punya target yang harus diraih di usia 41 tahun
Perpanjangan kontrak mungkin akan disepakati di Riyadh, seiring CR7 yang terus mengejar target-target pribadinya. Ia bertekad untuk mencetak 1.000 gol dalam karier kompetitifnya dan menjadi rekan setim putra sulungnya, Cristiano Jr.
Memperpanjang kariernya akan memungkinkan kedua target tersebut tercapai, sekaligus menaikkan standar kehebatan yang luar biasa. Ia sudah menjadi pemain dengan penampilan terbanyak dan pencetak gol terbanyak dalam sepak bola internasional pria, serta telah berjanji untuk selalu siap sedia saat negaranya memanggil.
Mungkinkah mereka melakukannya lagi pada tahun 2028 untuk Kejuaraan Eropa, sebelum kemudian mengalihkan fokus kolektif ke Piala Dunia berikutnya? Ronaldo belum banyak memberikan petunjuk mengenai masa depannya dalam jangka panjang, di tengah klaim “tarian terakhir” dari saudara perempuannya, tetapi daya tarik turnamen besar lainnya di tanah airnya sangatlah jelas.
Apakah Ronaldo bisa memperpanjang kariernya hingga bisa tampil di Piala Dunia ketujuhnya?
Pemenang Ballon d’Or lima kali ini telah membangun kariernya dengan membungkam para skeptis dan menentang logika, serta merasa sangat bangga saat membuktikan bahwa para pengkritiknya salah. Lebih banyak pertanyaan muncul menjelang Piala Dunia 2026, tetapi apakah hal itu justru akan semakin memanaskan api persaingan olahraga yang sudah sangat sengit?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Saha, mantan rekan setim Ronaldo di Manchester United — yang berbicara atas izin Freebets.com, rumah bagi situs taruhan terbaik — mengatakan kepada GOAL: “Itulah masalahnya, menurut saya pada titik tertentu dia harus berhenti karena dia jelas-jelas manusia. Tapi ya, dia bermain seperti robot.
“Dia memiliki fisik yang luar biasa dan otaknya tidak seperti orang biasa. Saya rasa bahkan [Lionel] Messi pun tidak memiliki otak seperti itu karena Messi memahami bahwa dia tidak bisa berlari sebanyak Cristiano. Dia benar-benar tahu bahwa dia akan membutuhkan bantuan sekitar delapan hingga sembilan pemain yang fokus pada permainannya; jika tidak, Messi tidak akan bermain seperti ini.
“Cristiano tidak meminta. Dia tidak meminta bantuan. Dia berkata, ‘Saya cukup bugar, saya sama hebatnya, saya sudah berusia 35 tahun, jadi saya akan mencetak gol dengan atau tanpa dukungan kalian’. Jadi ini benar-benar mentalitas besar yang saya hargai.
“Ada perbedaan yang sangat, sangat, sangat besar di antara keduanya. Meskipun mereka berdua adalah pemain luar biasa, saya jelas lebih menghormati orang ini karena jika Anda melihat statistiknya—dia berlari sejauh sembilan setengah, 10, atau 11 km. Angka-angka ini gila. Dia mungkin sudah berlari sejauh 1.000 maraton sekarang! Luar biasa.”
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Jadwal pertandingan Portugal: Ronaldo bersiap berhadapan dengan Spanyol
Ronaldo telah menjaga kondisi fisiknya tetap prima sepanjang karier gemilangnya yang membawanya dari Sporting ke Al-Nassr melalui Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. Sejumlah gelar prestisius yang patut dibanggakan telah diraihnya sepanjang perjalanan itu, namun masih ada satu hal penting yang belum tercapai dalam daftar prestasinya.
Gelar juara Piala Dunia memang masih sulit diraih, namun niatnya tetap untuk mencentang kotak tersebut. Portugal akan menghadapi tantangan berat pada tahun 2026, saat mereka bersiap menghadapi tetangga mereka, Spanyol, di babak 16 besar, dan kegagalan tipis lainnya bisa saja meyakinkan CR7 untuk terus bermain hingga usia pertengahan 40-an dan mendekati tahun 2030.
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