Pemenang Ballon d’Or lima kali ini telah membangun kariernya dengan membungkam para skeptis dan menentang logika, serta merasa sangat bangga saat membuktikan bahwa para pengkritiknya salah. Lebih banyak pertanyaan muncul menjelang Piala Dunia 2026, tetapi apakah hal itu justru akan semakin memanaskan api persaingan olahraga yang sudah sangat sengit?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Saha, mantan rekan setim Ronaldo di Manchester United — yang berbicara atas izin Freebets.com, rumah bagi situs taruhan terbaik — mengatakan kepada GOAL: “Itulah masalahnya, menurut saya pada titik tertentu dia harus berhenti karena dia jelas-jelas manusia. Tapi ya, dia bermain seperti robot.

“Dia memiliki fisik yang luar biasa dan otaknya tidak seperti orang biasa. Saya rasa bahkan [Lionel] Messi pun tidak memiliki otak seperti itu karena Messi memahami bahwa dia tidak bisa berlari sebanyak Cristiano. Dia benar-benar tahu bahwa dia akan membutuhkan bantuan sekitar delapan hingga sembilan pemain yang fokus pada permainannya; jika tidak, Messi tidak akan bermain seperti ini.

“Cristiano tidak meminta. Dia tidak meminta bantuan. Dia berkata, ‘Saya cukup bugar, saya sama hebatnya, saya sudah berusia 35 tahun, jadi saya akan mencetak gol dengan atau tanpa dukungan kalian’. Jadi ini benar-benar mentalitas besar yang saya hargai.

“Ada perbedaan yang sangat, sangat, sangat besar di antara keduanya. Meskipun mereka berdua adalah pemain luar biasa, saya jelas lebih menghormati orang ini karena jika Anda melihat statistiknya—dia berlari sejauh sembilan setengah, 10, atau 11 km. Angka-angka ini gila. Dia mungkin sudah berlari sejauh 1.000 maraton sekarang! Luar biasa.”