Ikon tim Lionesses, Beth Mead, akan meninggalkan Arsenal setelah sembilan tahun berkarier di London Utara, seiring dengan pengumuman The Gunners mengenai tiga pemain yang hengkang menjelang laga-laga terakhir Liga Super Wanita

Hal ini terjadi di akhir musim di mana Mead tetap menjadi pemain penting, meski hanya tampil sebagai starter dalam 10 dari total pertandingan Arsenal di Liga Super Wanita. Dia masih menempati peringkat kelima bersama dalam hal keterlibatan langsung dalam gol meskipun waktu bermainnya terbatas, hanya berada di belakang Alessia Russo, Stina Blackstenius, Frida Maanum, dan Olivia Smith di WSL, sementara hanya Russo yang berada di atasnya dalam hal statistik yang sama di Liga Champions musim ini.

Jelas bahwa Mead masih menjadi figur yang sangat berpengaruh di level elit, dan dilaporkan oleh Arseblog bahwa klub memang ingin mempertahankannya dan bersedia menawarkan kontrak baru. Namun, saat menanggapi minat Man City, laporan tersebut menyebutkan bahwa juara WSL yang baru terpilih itu 'kemungkinan besar' akan menawarkan kontrak yang lebih panjang kepada Mead daripada Arsenal.

Dengan demikian, pemain berusia 31 tahun ini akan hengkang pada musim panas ini setelah sembilan tahun di London Utara, dengan catatan 258 penampilan, 83 gol, dan namanya tercatat di puncak daftar assist terbanyak dalam sejarah kompetisi WSL. Kontribusi tersebut membantu Arsenal meraih satu gelar WSL, tiga Piala Liga, Liga Champions, dan Piala Champions Wanita FIFA edisi perdana.

"Beth telah memberikan kontribusi besar bagi klub sepak bola kami selama sembilan tahun dan akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu penyerang terbaik kami serta legenda klub," kata Clare Wheatley, direktur sepak bola wanita The Gunners. "Beth adalah sosok yang sangat istimewa dan akan selalu disambut di Arsenal. Saya yakin para pendukung kami akan bergabung dengan saya untuk mendoakan kebahagiaan dan kesuksesan bagi Beth dalam upaya-upayanya di masa depan."