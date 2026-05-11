Ikon tim Lionesses, Beth Mead, akan meninggalkan Arsenal setelah sembilan tahun berkarier di London Utara, seiring dengan pengumuman The Gunners mengenai tiga pemain yang hengkang menjelang laga-laga terakhir Liga Super Wanita
Kabar kepergian Mead sudah beredar sejak beberapa waktu lalu. Bintang timnas Inggris ini sempat menjadi incaran serius London City Lionesses musim panas lalu, namun ia memilih untuk tetap bertahan di Arsenal. Dalam beberapa pekan terakhir, namanya dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester City, tempat pasangannya, mantan penyerang Arsenal Vivianne Miedema, bermain. Terlepas dari apakah kepindahan itu akan terwujud atau tidak, kini telah dipastikan bahwa Mead memang akan meninggalkan Arsenal, dengan pengumuman resmi yang dirilis pada hari Senin.
Hal ini terjadi di akhir musim di mana Mead tetap menjadi pemain penting, meski hanya tampil sebagai starter dalam 10 dari total pertandingan Arsenal di Liga Super Wanita. Dia masih menempati peringkat kelima bersama dalam hal keterlibatan langsung dalam gol meskipun waktu bermainnya terbatas, hanya berada di belakang Alessia Russo, Stina Blackstenius, Frida Maanum, dan Olivia Smith di WSL, sementara hanya Russo yang berada di atasnya dalam hal statistik yang sama di Liga Champions musim ini.
Jelas bahwa Mead masih menjadi figur yang sangat berpengaruh di level elit, dan dilaporkan oleh Arseblog bahwa klub memang ingin mempertahankannya dan bersedia menawarkan kontrak baru. Namun, saat menanggapi minat Man City, laporan tersebut menyebutkan bahwa juara WSL yang baru terpilih itu 'kemungkinan besar' akan menawarkan kontrak yang lebih panjang kepada Mead daripada Arsenal.
Dengan demikian, pemain berusia 31 tahun ini akan hengkang pada musim panas ini setelah sembilan tahun di London Utara, dengan catatan 258 penampilan, 83 gol, dan namanya tercatat di puncak daftar assist terbanyak dalam sejarah kompetisi WSL. Kontribusi tersebut membantu Arsenal meraih satu gelar WSL, tiga Piala Liga, Liga Champions, dan Piala Champions Wanita FIFA edisi perdana.
"Beth telah memberikan kontribusi besar bagi klub sepak bola kami selama sembilan tahun dan akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu penyerang terbaik kami serta legenda klub," kata Clare Wheatley, direktur sepak bola wanita The Gunners. "Beth adalah sosok yang sangat istimewa dan akan selalu disambut di Arsenal. Saya yakin para pendukung kami akan bergabung dengan saya untuk mendoakan kebahagiaan dan kesuksesan bagi Beth dalam upaya-upayanya di masa depan."
Arsenal mengumumkan tiga pemain yang hengkang menjelang akhir musim
Mead bukanlah satu-satunya pemain yang akan berpamitan kepada para penggemar pekan ini, karena Arsenal akan memainkan laga kandang terakhir mereka musim ini melawan Everton pada Rabu malam, sebelum bertandang ke Liverpool pada Sabtu untuk menutup musim mereka. Sebelumnya pada hari yang sama, Arsenal mengumumkan bahwa dua pemain lainnya akan hengkang pada akhir musim, yaitu Laia Codina dan Victoria Pelova.
Pelova bergabung dengan klub pada Januari 2023 dan memberikan dampak yang sangat positif sejak awal, namun kemudian mengalami kemunduran besar pada musim panas 2024 ketika ia mengalami cedera ACL. Cedera tersebut membuat pemain internasional Belanda ini absen selama sembilan bulan dan sejak itu ia kesulitan untuk kembali ke tim secara konsisten.
Codina juga kesulitan mendapatkan waktu bermain, meskipun hal ini terjadi sepanjang masa baktinya di klub. Bek ini bermain penuh dalam final Piala Dunia Wanita 2023 saat Spanyol mengalahkan Inggris, dan kepindahannya ke Arsenal diumumkan tak lama setelah kemenangan tersebut. Namun, ia hanya tampil sebagai starter dalam lima pertandingan WSL pada musim pertamanya, empat pada musim lalu, dan lima pada musim ini, meskipun Arsenal mengalami cedera di posisi bek tengah.
Meski demikian, keduanya pergi setelah turut berperan dalam kesuksesan Arsenal baru-baru ini, dengan memenangkan Liga Champions dan Piala Champions, serta Codina juga mengangkat satu trofi Piala Liga dan Pelova dua trofi.
Arsenal mungkin masih akan mengumumkan lebih banyak lagi pemain yang hengkang. Kim Little, Leah Williamson, Stina Blackstenius, dan Steph Catley telah menyetujui perpanjangan kontrak dalam beberapa pekan terakhir, seiring mendekatnya masa berakhir kontrak masing-masing, namun masa depan Katie McCabe dan Caitlin Foord masih belum jelas.
Tampaknya McCabe akan hengkang, dengan Man City tertarik padanya. Namun, The Telegraph melaporkan pekan lalu bahwa Arsenal kini mungkin akan menawarinya kontrak baru. Adapun Foord, The Gunners tidak ingin melepas dirinya dan Mead pada musim panas yang sama, mengingat hal itu akan menguras kedalaman skuad di sayap, sehingga kepergian pemain internasional Inggris tersebut bisa berarti Foord akan memperpanjang masa tinggalnya di London Utara.