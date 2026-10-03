Tim nasional Portugal dilanda ketidakpastian setelah kepergian dramatis kapten sekaligus jimat mereka dalam waktu lama, Ronaldo. Penyerang berusia 41 tahun itu mengejutkan dunia sepak bola dengan meninggalkan skuad pekan lalu, memicu pertanyaan apakah kiprah legendarisnya bersama Portugal telah mencapai akhir yang pahit.

Fernandes mengungkapkan bahwa ia tetap menjalin komunikasi langsung dengan pemenang Ballon d'Or lima kali itu, berupaya meyakinkannya tentang posisinya dalam sejarah sepak bola Portugal. Dalam pernyataan tegas, Fernandes berkata: "Saya berbicara dengan Cristiano dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah dan akan selalu tetap menjadi ikon TERBESAR tim nasional kami dan negara kami. Tim nasional kami bersatu, bukan terpecah. Masalah ini harus diselesaikan secara internal dan berakhir dengan baik bagi kedua pihak."