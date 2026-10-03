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'Ikon TERHEBAT' - Bruno Fernandes buka suara soal kepergian mengejutkan Cristiano Ronaldo dari timnas Portugal
Fernandes memberi dukungan terbuka kepada Ronaldo
Tim nasional Portugal dilanda ketidakpastian setelah kepergian dramatis kapten sekaligus jimat mereka dalam waktu lama, Ronaldo. Penyerang berusia 41 tahun itu mengejutkan dunia sepak bola dengan meninggalkan skuad pekan lalu, memicu pertanyaan apakah kiprah legendarisnya bersama Portugal telah mencapai akhir yang pahit.
Fernandes mengungkapkan bahwa ia tetap menjalin komunikasi langsung dengan pemenang Ballon d'Or lima kali itu, berupaya meyakinkannya tentang posisinya dalam sejarah sepak bola Portugal. Dalam pernyataan tegas, Fernandes berkata: "Saya berbicara dengan Cristiano dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah dan akan selalu tetap menjadi ikon TERBESAR tim nasional kami dan negara kami. Tim nasional kami bersatu, bukan terpecah. Masalah ini harus diselesaikan secara internal dan berakhir dengan baik bagi kedua pihak."
- AFP
Ketegangan meningkat di bawah Jorge Jesus
Pemicu aksi hengkang yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tampaknya adalah retaknya hubungan antara Ronaldo dan pelatih kepala Jorge Jesus. Penyerang veteran itu berada dalam posisi yang tidak biasa saat Portugal menang 2-1 atas Norwegia baru-baru ini, ketika ia tetap berada di bangku cadangan sebagai pemain pengganti yang tidak dimainkan. Ini menjadi pertama kalinya dalam 18 tahun sang penyerang legendaris dicoret dari susunan starter laga kompetitif dan tidak dimainkan, yang langsung memicu laporan tentang ketidakpuasan.
Setelah pertandingan itu, pemain dengan 234 caps tersebut dilaporkan menggelar pembicaraan krisis dengan Jesus yang berusia 72 tahun dan petinggi Federasi Sepakbola Portugal. Namun, pembicaraan itu gagal mencegah kepergiannya. Dalam pernyataan yang menanggapi kepergiannya, Ronaldo menulis: "Setelah konferensi pers tim nasional dan setelah percakapan dengan presiden Federasi Sepakbola Portugal, saya telah memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan tim nasional. Pada waktunya, saya akan memberi tahu seluruh rakyat Portugal kebenaran tentang alasan yang mendorong saya untuk pergi."
Dampak di media sosial dan reaksi federasi
Dampak kepergian Ronaldo terasa jauh melampaui lapangan latihan, dengan Federasi Sepak Bola Portugal menerima pukulan signifikan terhadap kehadiran digitalnya. Laporan menunjukkan bahwa akun Instagram resmi tim nasional kehilangan lebih dari satu juta pengikut dalam 24 jam setelah kabar hengkangnya itu. Sang pemain sendiri memperkeruh situasi dengan menyukai sebuah unggahan di media sosial yang mengkritik cara federasi dan staf pelatih menangani keterlibatan terbarunya.
Menanggapi reaksi keras publik yang kian besar, federasi merilis pernyataan singkat dalam upaya mengalihkan fokus kembali ke urusan sepak bola. Organisasi itu menyatakan: "Seluruh delegasi tetap sepenuhnya fokus pada agenda tim nasional berikutnya dan mencapai target yang telah ditetapkan."
Menuju penyelesaian
Jesus, yang awalnya tetap bungkam, telah mengakui bahwa situasi ini memerlukan perhatiannya. Sang pelatih mendapat sorotan atas caranya menangani pemain terbaik sepanjang sejarah negara itu, tetapi ia tetap bersikeras bahwa status sang striker tidak perlu dipertanyakan. Jesus baru-baru ini menjelaskan: "Saya tidak bisa mengabaikan topik Ronaldo. Cris adalah simbol tim nasional Portugal. Dia adalah simbol Portugal. Itu harus benar-benar jelas. Setelah pertandingan, saat menjawab pertanyaan itu, akan ada banyak waktu untuk membicarakannya."
Meski konflik internal terus menghasilkan berita utama, performa Portugal di lapangan tetap impresif. Portugal saat ini berada di puncak Grup A4 Nations League 2026-27, mempertahankan rekor tak terkalahkan dengan kemenangan atas Wales, Norwegia, dan Denmark.
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