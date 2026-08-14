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Ikon Serie A Ciro Immobile mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional setelah karier legendaris
Akhir dari sebuah perjalanan luar biasa
Striker Italia Immobile telah mengambil keputusan besar untuk mengakhiri karier sepak bolanya yang gemilang. Setelah menempuh perjalanan luar biasa dengan lebih dari 650 pertandingan resmi dan lebih dari 320 gol, penyerang ikonik itu gantung sepatu dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam dunia sepak bola.
Pengumuman ini menjadi momen penting bagi para penggemar Calcio di seluruh dunia, yang telah menyaksikan Immobile berkembang dari produk akademi Juventus yang menjanjikan menjadi salah satu finisher paling klinis di generasinya, khususnya selama kiprah bersejarahnya bersama Lazio.
Penyerang veteran itu telah memutuskan untuk meninggalkan lapangan dengan segera, menandai berakhirnya karier yang membuatnya bersaing di level tertinggi di Italia, Jerman, Spanyol, dan terakhir Prancis. Meski banyak yang memperkirakan sang striker mungkin akan melanjutkan perjalanannya di liga kontinental lain, ia justru memilih untuk mengakhirinya sekarang, memastikan warisannya tetap utuh sebagai pemain yang selalu bisa diandalkan untuk mencetak gol.
- Getty
Koleksi trofi yang penuh penghargaan dan pencapaian bersejarah
Sang pencetak gol asal Italia pensiun sebagai legenda sejati setelah memenangkan trofi-trofi besar di level klub maupun internasional. Di antara pencapaian paling menonjolnya adalah Sepatu Emas pada musim 2019/2020, finis sebagai top skor Serie A sebanyak empat kali, serta menjuarai Euro 2020 bersama tim nasional Italia.
Prestasi individunya begitu luar biasa, termasuk musim 36 golnya pada 2019-20 yang menyamai rekor, yang membuatnya mengungguli nama-nama seperti Robert Lewandowski dan Cristiano Ronaldo untuk meraih Sepatu Emas Eropa, sebuah pencapaian yang mengukuhkan statusnya di antara para striker elite era modern.
Di panggung internasional, Immobile menjadi komponen kunci dalam tim Italia asuhan Roberto Mancini yang menaklukkan Eropa pada musim panas 2021. Meski kerap disorot karena rasio golnya dengan seragam tim nasional dibandingkan performanya di level klub, etos kerjanya dan kecerdasan taktisnya sangat vital dalam laju Italia menuju final di Wembley, saat mereka mengalahkan England.
Perpisahan dengan ibu kota Prancis
Babak profesional terakhir Immobile berlangsung di Prancis, tempat ia menghabiskan bulan-bulan terakhir karier bermainnya sebelum memutuskan beralih ke fase berikutnya dalam hidupnya. Klub terakhirnya, Paris FC, menyampaikan penghormatan penuh pujian kepada sang veteran yang pergi, dengan menyebut bahwa Immobile adalah legenda.
Klub itu juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka di media sosial dengan menulis: "Setelah 650 pertandingan, lebih dari 320 gol, dan banyak trofi dalam catatannya, Ciro Immobile mengakhiri kariernya yang luar biasa. Seorang pemain istimewa yang telah meninggalkan jejak bagi beberapa generasi."
Keputusan untuk pensiun ini menyusul langkah terbarunya meninggalkan klub Prancis tersebut, karena ia merasa waktunya sudah tepat untuk menepi dari tuntutan fisik kompetisi profesional. Meski masanya di Paris berlangsung singkat dibandingkan periode panjangnya di Italia, kehadirannya memberi pengalaman yang sangat berharga bagi ruang ganti dan para pemain muda di dalam skuad.
Ia meninggalkan klub dengan tetap mempertahankan reputasinya dalam profesionalisme dan dedikasi, karakteristik yang membentuk perjalanannya sejak masa-masa awal di Pescara di bawah Zdenek Zeman hingga penampilan-penampilan terakhirnya dalam sistem liga Prancis.
- Getty Images
Warisan yang membentuk generasi-generasi
Diabadikan berkat kemampuan mencetak gol dan konsistensinya di kotak penalti lawan, Immobile menutup perjalanan yang tak terlupakan, sebuah kisah yang menginspirasi berbagai generasi penggemar dan pesepakbola di seluruh dunia.
Gaya bermainnya, perpaduan pergerakan tanpa bola yang tanpa henti, penyelesaian akhir yang klinis, dan naluri alami dalam menentukan waktu, menjadikannya mimpi buruk bagi para bek di seluruh benua.
Ia tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Lazio, sebuah rekor yang diyakini banyak pihak akan bertahan selama beberapa dekade mengingat begitu banyak gol yang ia hasilkan pada masa puncaknya di Roma.
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