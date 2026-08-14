Striker Italia Immobile telah mengambil keputusan besar untuk mengakhiri karier sepak bolanya yang gemilang. Setelah menempuh perjalanan luar biasa dengan lebih dari 650 pertandingan resmi dan lebih dari 320 gol, penyerang ikonik itu gantung sepatu dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam dunia sepak bola.

Pengumuman ini menjadi momen penting bagi para penggemar Calcio di seluruh dunia, yang telah menyaksikan Immobile berkembang dari produk akademi Juventus yang menjanjikan menjadi salah satu finisher paling klinis di generasinya, khususnya selama kiprah bersejarahnya bersama Lazio.

Penyerang veteran itu telah memutuskan untuk meninggalkan lapangan dengan segera, menandai berakhirnya karier yang membuatnya bersaing di level tertinggi di Italia, Jerman, Spanyol, dan terakhir Prancis. Meski banyak yang memperkirakan sang striker mungkin akan melanjutkan perjalanannya di liga kontinental lain, ia justru memilih untuk mengakhirinya sekarang, memastikan warisannya tetap utuh sebagai pemain yang selalu bisa diandalkan untuk mencetak gol.