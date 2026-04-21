Ikon Real Madrid, Toni Kroos, menanggapi spekulasi tentang perubahan keputusannya untuk pensiun setelah memenangkan Penghargaan Laureus
Icon mendapat pengakuan global
Kroos dianugerahi Penghargaan Inspirasi pada ajang Laureus World Sports Awards 2026, sebagai pengakuan atas kariernya yang diwarnai oleh satu gelar Piala Dunia dan enam gelar Liga Champions. Ikon sepak bola Jerman yang pensiun pada tahun 2024 ini langsung dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan mengenai kemungkinan kembalinya ia untuk membantu menstabilkan skuad Real Madrid saat ini. Namun, Kroos tampak jelas merasa frustrasi dengan rumor yang terus beredar dan akhirnya menolak untuk terlibat dalam diskusi lebih lanjut mengenai mantan klubnya.
Kroos menutup peluang
Saat berbicara kepada wartawan di acara tersebut melalui AS, Kroos tetap bersikukuh bahwa masa-masa kariernya sebagai pemain sudah benar-benar berlalu, sambil menjelaskan bahwa keputusannya untuk pensiun diambil pada waktu yang tepat dan bahwa mencoba kembali bermain sekarang hanya akan berisiko menodai warisannya. Terlihat kesal ketika pertanyaan beralih ke situasi terkini di Bernabeu, Kroos berkata: “Saya tidak akan menjawab pertanyaan apa pun lagi jika itu berkaitan dengan Real Madrid.”
Tidak ada penyesalan atas pensiun
Ketika ditanya apakah ia pernah terpikir untuk kembali bermain mengingat kebutuhan tim saat ini, pemain berusia 36 tahun itu menegaskan bahwa ia telah melangkah ke babak baru dalam hidupnya.
Kroos menambahkan: "Tidak, tidak benar-benar. Saya tidak pernah memikirkan hal itu karena saya berhenti tepat seperti yang saya inginkan. Saya telah menutup bab itu; bahkan jika saya berpikir untuk kembali, meskipun sekarang sudah terlambat, saya selalu merasa tidak ada akhir yang lebih baik dari itu. Segala sesuatu yang terjadi setelahnya pasti akan lebih buruk.
"Sekarang saya memiliki motivasi lain dalam hidup dan proyek-proyek lain. Bab itu berakhir dengan baik bagi saya, dan saya bisa pergi dengan bahagia, tanpa perasaan bahwa ada hal yang bisa dilakukan lebih baik. Saya bahagia, dan itu saja."
Perjuangan berat menanti di depan
Setelah tersingkir oleh Bayern Munich di perempat final Liga Champions, Madrid kini harus fokus sepenuhnya pada La Liga. Berada di posisi kedua klasemen, tim asuhan Alvaro Arbeloa tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Barcelona dengan hanya tersisa tujuh pertandingan di sisa musim ini. Skuad Los Blancos akan menghadapi laga yang wajib dimenangkan melawan Alaves pada Selasa malam, dalam upaya mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar juara di pekan-pekan terakhir musim ini.