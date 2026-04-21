Ikon Real Madrid, Toni Kroos, menanggapi spekulasi tentang perubahan keputusannya untuk pensiun setelah memenangkan Penghargaan Laureus

Ketika ditanya apakah ia pernah terpikir untuk kembali bermain mengingat kebutuhan tim saat ini, pemain berusia 36 tahun itu menegaskan bahwa ia telah melangkah ke babak baru dalam hidupnya.

Kroos menambahkan: "Tidak, tidak benar-benar. Saya tidak pernah memikirkan hal itu karena saya berhenti tepat seperti yang saya inginkan. Saya telah menutup bab itu; bahkan jika saya berpikir untuk kembali, meskipun sekarang sudah terlambat, saya selalu merasa tidak ada akhir yang lebih baik dari itu. Segala sesuatu yang terjadi setelahnya pasti akan lebih buruk.

"Sekarang saya memiliki motivasi lain dalam hidup dan proyek-proyek lain. Bab itu berakhir dengan baik bagi saya, dan saya bisa pergi dengan bahagia, tanpa perasaan bahwa ada hal yang bisa dilakukan lebih baik. Saya bahagia, dan itu saja."