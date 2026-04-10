Ikon Real Madrid, Marcelo, menyebut Lionel Messi sebagai lawan 'terberat'nya, mengungguli Cristiano Ronaldo
Rival abadi dalam El Clasico
Hanya sedikit pemain yang lebih pantas menilai dua pemain terbaik di generasinya selain Marcelo. Bek kiri asal Brasil ini menghabiskan 15 tahun di Real Madrid, yang menempatkannya di garis depan persaingan paling sengit di era modern. Meskipun ia berbagi posisi di sayap dan lemari trofi bersama Ronaldo antara tahun 2009 dan 2018, penampilannya di kompetisi domestik sering kali diwarnai oleh mimpi buruk saat harus mengawal Messi dalam laga-laga El Clasico.
Dalam wawancara baru-baru ini dengan RomarioTV, Marcelo tidak ragu saat ditanya siapa yang memberikan tantangan lebih sulit selama karier gemilangnya. "Messi [lebih sulit dihadapi]," kata pemain berusia 37 tahun itu. "Messi sangat luar biasa, seperti saya masih mencari dia sampai hari ini, sialan. Man, dia sangat luar biasa... Messi sangat memahami semua posisi di lapangan. Dia tahu kapan lawan akan datang membawa bola. Dia sudah tahu ke mana harus pergi, ke mana harus keluar, dan sebagainya. Saya pikir dia sangat luar biasa."
Sejarah yang rumit dengan CR7
Pengakuan tersebut terasa sangat mengejutkan mengingat ikatan yang sangat erat antara Marcelo dan Ronaldo di Bernabeu. Keduanya membentuk duet maut di sayap kiri, dan bersama-sama meraih empat gelar Liga Champions. Namun, hubungan mereka tidak dimulai dengan cara yang ramah. Dalam pertandingan persahabatan internasional antara Brasil dan Portugal pada 2008, keduanya nyaris bentrok fisik setelah terjadi pertengkaran sengit di lapangan. Dalam kemenangan 6-2 Brasil tersebut, Ronaldo menyikut Marcelo setelah melakukan tekel keras, yang membuat pemain Brasil itu membalas dengan tendangan. Penyerang Portugal itu kemudian mencengkeram leher Marcelo sebelum wasit sempat menengahi. Terlepas dari awal yang memanas itu, keduanya menjadi tak terpisahkan setelah Ronaldo pindah ke Spanyol beberapa bulan kemudian.
Membandingkan raksasa-raksasa statistik
Angka-angka di balik kedua legenda ini terus membuat orang takjub saat mereka memasuki masa senja karier mereka. Ronaldo tetap menjadi pencetak gol terbanyak, setelah baru-baru ini melampaui angka 900 gol dan saat ini telah mengoleksi 967 gol untuk klub dan tim nasional. Messi menyusulnya pada bulan Maret, dengan mencetak gol ke-900 dalam kariernya saat bertanding untuk Inter Miami di ajang CONCACAF Champions Cup.
Meskipun Ronaldo unggul dalam jumlah gol total, statistik mendasar sering kali menggeser momentum kembali ke kapten Inter Miami. Messi memiliki rasio mencetak gol yang lebih baik, yaitu satu gol setiap 104 menit, dibandingkan dengan 111 menit milik Ronaldo.
Impian Piala Dunia dan penyesalan di final
Di luar persaingan antarindividu, Marcelo juga menyinggung satu trofi yang tak pernah ia raih selama mengoleksi 25 trofi bersama Real Madrid. Meskipun ia telah memenangkan lima gelar Liga Champions dan enam gelar La Liga, Piala Dunia tetap tak terjangkau baginya. Dalam pengakuan yang mengejutkan, bek legendaris ini mengungkapkan bahwa ia akan mengorbankan trofi-trofi Eropa demi kejayaan internasional bersama Selecao. Ketika ditanya apakah ia akan menukar lima medali Liga Championsnya dengan medali juara Piala Dunia, Marcelo menjawab: "Pertanyaan itu gila. Saya akan jujur kepada Anda. Ya, saya akan menukarnya."
Meskipun Marcelo telah mundur dari panggung internasional, baik Messi maupun Ronaldo mengincar penampilan terakhir mereka di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, dengan Messi berharap dapat mempertahankan gelar yang akhirnya ia raih di Qatar pada 2022.