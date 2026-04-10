Ikon Real Madrid, Marcelo, menyebut Lionel Messi sebagai lawan 'terberat'nya, mengungguli Cristiano Ronaldo

Hanya sedikit pemain yang lebih pantas menilai dua pemain terbaik di generasinya selain Marcelo. Bek kiri asal Brasil ini menghabiskan 15 tahun di Real Madrid, yang menempatkannya di garis depan persaingan paling sengit di era modern. Meskipun ia berbagi posisi di sayap dan lemari trofi bersama Ronaldo antara tahun 2009 dan 2018, penampilannya di kompetisi domestik sering kali diwarnai oleh mimpi buruk saat harus mengawal Messi dalam laga-laga El Clasico.

Dalam wawancara baru-baru ini dengan RomarioTV, Marcelo tidak ragu saat ditanya siapa yang memberikan tantangan lebih sulit selama karier gemilangnya. "Messi [lebih sulit dihadapi]," kata pemain berusia 37 tahun itu. "Messi sangat luar biasa, seperti saya masih mencari dia sampai hari ini, sialan. Man, dia sangat luar biasa... Messi sangat memahami semua posisi di lapangan. Dia tahu kapan lawan akan datang membawa bola. Dia sudah tahu ke mana harus pergi, ke mana harus keluar, dan sebagainya. Saya pikir dia sangat luar biasa."