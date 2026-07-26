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Ikon Manchester United, Cristiano Ronaldo, akan membintangi serial drama TV baru tentang sepak bola Inggris bersama Thierry Henry
CR7 membawa bakatnya ke layar kaca
Ronaldo beralih dari lapangan sepak bola ke studio produksi saat ia bersiap meluncurkan serial drama baru berskala besar berjudul 'Day 1s'. Pria berusia 41 tahun ini, yang tetap menjadi ikon global berkat karier gemilangnya di Eropa dan penampilannya saat ini di Arab Saudi, akan bertindak sebagai produser eksekutif sekaligus tampil dalam serial tersebut.
Berbicara mengenai proyek barunya ini, Ronaldo mengatakan: "Ini adalah babak yang menarik bagi saya, seiring saya menatap peluang-peluang baru." Keterlibatannya merupakan bagian dari kolaborasi yang lebih luas dengan sutradara ternama Matthew Vaughn, yang dikenal melalui franchise Kingsman.
Menurut The Sun, serial ini bertujuan untuk menyajikan gambaran realistis tentang sepak bola Inggris, menjauh dari nada ringan yang sering dikaitkan dengan produksi bertema sepak bola terkini seperti 'Ted Lasso'. Proses syuting sudah dimulai di markas Barnet FC.
- Getty Images
Henry bergabung dengan jajaran pemeran ternama
Dalam kabar yang menggugah selera bagi para penggemar sepak bola, Ronaldo akan didampingi oleh mantan rivalnya di Liga Premier, Henry. Ikon Arsenal tersebut, yang sering dibandingkan dengan Ronaldo oleh para penggemar dalam perebutan gelar pemain terhebat yang pernah menghiasi kasta tertinggi sepak bola Inggris, juga akan turut serta dalam produksi ini.
Seorang sumber di industri TV mengatakan kepada The Sun: "Hal ini kemungkinan akan memicu persaingan penawaran antara platform streaming. Kualitas luar biasa dari para tokoh di baliknya, belum lagi para pemerannya, menjadikan ini proyek bergengsi meskipun cukup mengejutkan bagi Ronaldo karena ia kini merambah ke dunia drama."
Serial ini akan berfokus pada dunia fiksi seorang agen sepak bola berpengaruh bernama Stanley Dalton, yang akan diperankan oleh Damian Lewis, yang terkenal lewat perannya dalam serial ‘Homeland’ dan ‘Billions’. Alur ceritanya didasarkan pada konsep yang dikembangkan oleh Darren Dein, seorang agen nyata yang mewakili Henry.
Mengguncang pasar film tradisional
Perusahaan produksi milik Ronaldo, UR•Marv Studios, bertekad untuk menantang status quo di industri hiburan. Matthew Vaughn, yang mengelola studio tersebut bersama pemain timnas Portugal itu, memiliki ambisi besar terhadap kemitraan mereka.
Vaughn mendirikan perusahaan tersebut awal tahun ini dengan misi khusus untuk membawa perubahan radikal pada apa yang ia gambarkan sebagai pasar industri film "tradisional". Sang sutradara meyakini bahwa kemampuan alami Ronaldo dalam bercerita di lapangan dapat diwujudkan menjadi konten sinematik dan televisi yang memikat.
Menyikapi kemitraan ini, Vaughn mengatakan: “Cristiano telah menciptakan kisah-kisah di lapangan yang tidak akan pernah bisa saya tulis, dan saya menantikan untuk membuat film-film yang menginspirasi bersamanya.”
Serial ini juga menampilkan para pemeran yang beragam, termasuk rapper asal Inggris Dave dan pendatang baru Carlotta Banat.
- Getty
Sebuah merek global yang melampaui batas lapangan
Meskipun fokusnya tetap pada memimpin Al-Nassr di Liga Pro Arab Saudi, langkah Ronaldo terjun ke dunia akting dan produksi semakin menonjolkan statusnya sebagai merek miliarder. Dengan lebih dari satu miliar pengikut di berbagai platform media sosial, penyerang veteran ini memiliki daya tarik pemasaran yang hanya sedikit orang di dunia yang bisa menandinginya.
Para pakar industri menilai waktu peluncuran proyek ini sangat tepat, mengingat minat yang kembali meningkat terhadap kisah-kisah olahraga Inggris. Seorang sumber mengatakan kepada The Sun: "Kualitas luar biasa dari para tokoh di balik proyek ini, belum lagi para pemerannya, menjadikannya sebuah proyek bergengsi — meskipun terbilang mengejutkan bagi Ronaldo karena ia kini merambah ke dunia drama."
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