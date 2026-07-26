Ikon Manchester United, Cristiano Ronaldo, akan membintangi serial drama TV baru tentang sepak bola Inggris bersama Thierry Henry

Ronaldo beralih dari lapangan sepak bola ke studio produksi saat ia bersiap meluncurkan serial drama baru berskala besar berjudul 'Day 1s'. Pria berusia 41 tahun ini, yang tetap menjadi ikon global berkat karier gemilangnya di Eropa dan penampilannya saat ini di Arab Saudi, akan bertindak sebagai produser eksekutif sekaligus tampil dalam serial tersebut.

Berbicara mengenai proyek barunya ini, Ronaldo mengatakan: "Ini adalah babak yang menarik bagi saya, seiring saya menatap peluang-peluang baru." Keterlibatannya merupakan bagian dari kolaborasi yang lebih luas dengan sutradara ternama Matthew Vaughn, yang dikenal melalui franchise Kingsman.

Menurut The Sun, serial ini bertujuan untuk menyajikan gambaran realistis tentang sepak bola Inggris, menjauh dari nada ringan yang sering dikaitkan dengan produksi bertema sepak bola terkini seperti 'Ted Lasso'. Proses syuting sudah dimulai di markas Barnet FC.