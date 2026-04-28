Ikon Liverpool yang akan hengkang, Mohamed Salah, akan mengumumkan klub barunya 'dalam beberapa hari ke depan', kata seorang staf timnas Mesir
Seorang staf Mesir membuat pernyataan tentang Salah
Muhammad Murad, koordinator media tim nasional Mesir, menyatakan bahwa sang penyerang akan segera mengumumkan langkah selanjutnya. Pernyataan ini muncul setelah Salah secara resmi mengonfirmasi pada bulan Maret bahwa ia akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini melalui pemutusan kontrak secara sepakat, meskipun kontraknya semula berlaku hingga tahun 2027.
Pengumuman klub baru diperkirakan akan dirilis dalam beberapa hari ke depan
Meskipun Liga Pro Saudi tetap menjadi tujuan yang paling mungkin bagi Salah jika laporan yang beredar luas itu dapat dipercaya, agennya, Ramy Abbas Issa, tetap menjaga kerahasiaan, dengan sebelumnya menyatakan bahwa "tak ada yang tahu" di mana sang penyerang akan bermain selanjutnya. Namun, Murad mengatakan pengumuman resmi akan segera dilakukan.
"Ada berita yang beredar bahwa ia mendapat tawaran dari Italia dan Prancis serta tim-tim besar lainnya di dunia - ini tentu saja benar, ia adalah bintang besar dan akan menjadi tambahan yang hebat bagi tim mana pun," kata staf timnas Mesir tersebut, seperti dilaporkan oleh Four Four Two. "Tim mana pun yang dipilih Salah, kami akan mendukungnya - ia [juga] mendapat tawaran dari Saudi… Saya pikir dalam beberapa hari ia akan mengumumkan destinasi berikutnya."
Akhir dari era legendaris di Anfield
Salah dikabarkan mengalami robekan otot paha belakang saat Liverpool menang 3-1 atas Crystal Palace pada 25 April, yang berpotensi mengakhiri masa baktinya di klub lebih awal. Direktur tim nasional Mesir, Ibrahim Hassan, menyatakan bahwa cedera tersebut membutuhkan waktu pemulihan selama empat minggu, yang secara efektif akan membuat Salah absen dari sisa pertandingan Liverpool, namun klub belum mengonfirmasi hal ini.
Kehilangan Salah pada musim panas ini merupakan perubahan besar bagi Liverpool. Sejak bergabung dari Roma pada 2017, Salah telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa, mencetak lebih dari 250 gol dan memenangkan setiap trofi utama yang tersedia.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Salah akan mendapat perpisahan yang mengharukan pada pertandingan terakhir Liverpool musim ini, terlepas dari apakah ia akan bermain atau tidak. Fokusnya kemudian akan beralih ke Piala Dunia 2026, di mana ia diharapkan sudah pulih sepenuhnya untuk memimpin Mesir di grup yang juga dihuni Belgia, Selandia Baru, dan Iran.
Baik ia berangkat ke Timur Tengah untuk menjadi ikon Liga Saudi atau memilih petualangan terakhir di divisi top Eropa lainnya, "Raja Mesir" ini akan segera memulai babak baru dalam kariernya yang penuh prestasi.