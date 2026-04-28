Ikon Liverpool yang akan hengkang, Mohamed Salah, akan mengumumkan klub barunya 'dalam beberapa hari ke depan', kata seorang staf timnas Mesir

Meskipun Liga Pro Saudi tetap menjadi tujuan yang paling mungkin bagi Salah jika laporan yang beredar luas itu dapat dipercaya, agennya, Ramy Abbas Issa, tetap menjaga kerahasiaan, dengan sebelumnya menyatakan bahwa "tak ada yang tahu" di mana sang penyerang akan bermain selanjutnya. Namun, Murad mengatakan pengumuman resmi akan segera dilakukan.

"Ada berita yang beredar bahwa ia mendapat tawaran dari Italia dan Prancis serta tim-tim besar lainnya di dunia - ini tentu saja benar, ia adalah bintang besar dan akan menjadi tambahan yang hebat bagi tim mana pun," kata staf timnas Mesir tersebut, seperti dilaporkan oleh Four Four Two. "Tim mana pun yang dipilih Salah, kami akan mendukungnya - ia [juga] mendapat tawaran dari Saudi… Saya pikir dalam beberapa hari ia akan mengumumkan destinasi berikutnya."